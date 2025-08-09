Prima pagină » Știri externe » Oana Țoiu a afirmat ferm că este „foarte important” să participe și Ucraina la negocierile de pace în Europa

Oana Țoiu a afirmat ferm că este „foarte important” să participe și Ucraina la negocierile de pace în Europa

Rene Pârșan
10 aug. 2025, 00:20, Știri externe
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă la Digi24 că în discuțiile pe care le-a purtat în această săptămână cu reprezentanții Ucrainei a primit „semnale de dorință puternică pentru pace”. Oana Țoiu a subliniat că este „foarte important” să participe și Ucraina la negocierile pentru încheierea războiului. Reamintim, Putin și Trump se vor întâlni pe 15 august în Alaska în cadrul unei „negocieri private” privind soarta războiului din Europa, care exclud de la masa tratativelor atât UE cât, mai ales, Ucraina.

„Cred că România înțelege foarte bine de ce într-o negociere de armistițiu, într-o negociere de pace este foarte important ca țările afectate să fie prezente și să participe la negocierea respectivă. Din punctul acesta de vedere, cred că e foarte ușor să înțelegem temerea unei țări care este sub asalt, o țară sub un război de agresiune pornit fără motiv de Federația Rusă, o temere față de discuții care o privesc, fără să fie în acest moment garantată participarea lor la discuțiile respective”, a declarat șefa diplomației române.

Planul de pace paralel

În context, Ucraina și Europa au respins sâmbătă târgul de pace Putin-Trump, care prevede cedarea de teritorii contra încetării războiului. Puterile europene și Kievul au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, după ce Putin a cerut concesii teritoriale și Trump a declarat că se va întâlni cu liderul rus săptămâna viitoare în Alaska, publică Wall Street Journal. Răspunsul european a fost prezentat sâmbătă, în cadrul unei întâlniri cu înalți oficiali americani în Anglia.

Speranța este „un cuvânt-cheie”

Oana Țoiu consideră că „speranța” este „un cuvânt-cheie” în actualele evoluții ale războiului din Ucraina.

„Nu suntem puțini cei care ne uităm cu admirație la reziliența poporului ucrainean și inclusiv la felul în care președintele Zelenski a reușit, în mandatul său de până acum, să coaguleze și sprijinul comunității internaționale, și hotărârea propriului popor în direcția păcii și a rezilienței”, a adăugat ministra.

Discuții între miniștrii de externe din UE

Șefa diplomației române a precizat că a vorbit sâmbătă cu omologii săi din UE despre situația din Ucraina.

„Astăzi am avut mai multe discuții în grupul miniștrilor de externe din cadrul Uniunii Europene privind poziționarea Uniunii Europene în această viitoare discuție pentru pace, în procesul ulterior de reconstrucție, pentru că până la urmă este, în primul și în primul rând, o conversație despre Ucraina și despre pacea dintre Ucraina și Federația Rusă, dar indirect este și o conversație despre Europa, care are implicații și asupra Uniunii Europene, și vrem să avem un punct de vedere potențial comun în această direcție”, a conchis Oana Țoiu.

