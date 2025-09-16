Prima pagină » Știri externe » Olanda anunță planul de majorare a bugetului pentru APĂRARE la 27 de miliarde de euro anul viitor

Olanda anunță planul de majorare a bugetului pentru APĂRARE la 27 de miliarde de euro anul viitor

16 sept. 2025, 19:42, Știri externe
Olanda anunță planul de majorare a bugetului pentru APĂRARE la 27 de miliarde de euro anul viitor

Olanda își va majora bugetul pentru apărare la 27 de miliarde de euro anul viitor, în contextul eforturilor de a atinge noul obiectiv al NATO de a aloca 5% din Produsul Intern Brut pentru securitate până în 2035.

Olanda, care a atins obiectivul anterior al NATO de 2% pentru apărare în 2024, intenționează să majoreze cheltuielile la 2,2% din PIB în 2026, alocând încă 3,4 miliarde de euro pentru apărare.

Eforturile de atingere a noului obiectiv sunt preconizate să se întindă pe parcursul unui deceniu, conform Bloomberg.

„Va fi nevoie de mai mult pentru a menține Europa în siguranță în viitor”, a declarat marți ministrul interimar de Finanțe Eelco Heinen în Parlamentul de la Haga. „La summitul NATO de la Haga s-a ajuns la acorduri clare în această privință, iar una dintre alegerile majore cu care ne confruntăm este modul în care vom plăti pentru asta”.

Pentru a atinge obiectivul pentru 2035, Olanda ar trebui să cheltuiască cu până la 19 miliarde de euro mai mult anual. 3,5% din PIB ar urma să fie alocat pentru apărare și 1,5% pentru securitate în general.

Datoria publică, așteptată să crească de la 45% la 48% din PIB

Ministerul olandez al Apărării a anunțat că investește în domenii precum echipamente de comunicații, interoperabilitate, inteligență artificială, drone, cloud și securitate cibernetică. De asemenea, Ministerul își propune să-și sporească numărul de angajați de la 77.000 în prezent la 100.000 până în 2030.

Ca urmare a cheltuielilor mai mari, se preconizează că datoria publică va crește de la 45% din PIB în 2025 la 48% din PIB în 2027.

Pe plan intern, planul de creștere a cheltuielilor vine într-un context de incertitudine politică. Guvernul olandez s-a prăbușit de două ori și Olanda se pregătește de alegeri generale pe 29 octombrie.

Pentru alegători, apărarea a devenit o problemă importantă. Potrivit unui sondaj realizat de Ipsos I&0, procentul alegătorilor pentru care apărarea este o problemă importantă a crescut de la 5% în octombrie 2023 la 14% în septembrie 2025.

Finanțarea creșterii cheltuielilor este, de asemenea, o problemă intens dezbătută.

Creștin-democrații, pe care sondajele îi creditează cu cel mai mare avans după alegeri, de la cinci la 25 de locuri în Camera Reprezentanților, propun o taxă numită „taxa de libertate.” Între timp, democrații vor să reducă cheltuielile sociale.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Polonia își majorează bugetul de securitate cibernetică la un miliard de euro, după tentative de SABOTAJ care au vizat spitale și surse de apă

Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie NUCLEARĂ/ Canberra respinge amenințarea Beijingului

Citește și

VIDEO Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare
21:46
Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare
EXTERNE Declarațiile directorului FBI despre implicarea altor persoane în cazul EPSTEIN: “Am publicat toate informațiile credibile”
21:26
Declarațiile directorului FBI despre implicarea altor persoane în cazul EPSTEIN: “Am publicat toate informațiile credibile”
EXTERNE Pentagonul a confirmat: Militari americani au fost prezenți ca observatori la manevrele „Zapad-2025”
20:31
Pentagonul a confirmat: Militari americani au fost prezenți ca observatori la manevrele „Zapad-2025”
EXTERNE Ungaria, care era într-o situație asemănătoare cu cea a ROMÂNIEI, revine în Programul Visa Waiver /Statele Unite constată remedierea problemelor
19:48
Ungaria, care era într-o situație asemănătoare cu cea a ROMÂNIEI, revine în Programul Visa Waiver /Statele Unite constată remedierea problemelor
EXTERNE Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA
18:26
Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA
VIDEO Trump a găsit cumpărător pentru platforma chineză TIKTOK /„Voi discuta cu președintele Xi Jinping”
18:01
Trump a găsit cumpărător pentru platforma chineză TIKTOK /„Voi discuta cu președintele Xi Jinping”
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Primele imagini de la încătușarea lui Toto Dumitrescu! Cum a fost săltat de acasă
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Digi24
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Cancan.ro
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Evz.ro
Cum arată Cliff House, cea mai periculoasă casă din lume
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan? De ce nu a mai fost văzut Ionuț, tânărul care a pus româncele pe jar, alături de președintele României: „E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Statui colosale ale faraonilor și sfinxi misterioși, scoși din apele de lângă Alexandria
POLITICĂ Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
22:14
Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
GUVERN Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
22:09
Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
VIDEO De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
22:09
De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
ULTIMA ORĂ Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
22:04
Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
GUVERN Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată
21:58
Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată