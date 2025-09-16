Olanda anunță planul de majorare a bugetului pentru APĂRARE la 27 de miliarde de euro anul viitor

Olanda își va majora bugetul pentru apărare la 27 de miliarde de euro anul viitor, în contextul eforturilor de a atinge noul obiectiv al NATO de a aloca 5% din Produsul Intern Brut pentru securitate până în 2035.

Olanda, care a atins obiectivul anterior al NATO de 2% pentru apărare în 2024, intenționează să majoreze cheltuielile la 2,2% din PIB în 2026, alocând încă 3,4 miliarde de euro pentru apărare.

Eforturile de atingere a noului obiectiv sunt preconizate să se întindă pe parcursul unui deceniu, conform Bloomberg.

„Va fi nevoie de mai mult pentru a menține Europa în siguranță în viitor”, a declarat marți ministrul interimar de Finanțe Eelco Heinen în Parlamentul de la Haga. „La summitul NATO de la Haga s-a ajuns la acorduri clare în această privință, iar una dintre alegerile majore cu care ne confruntăm este modul în care vom plăti pentru asta”.

Pentru a atinge obiectivul pentru 2035, Olanda ar trebui să cheltuiască cu până la 19 miliarde de euro mai mult anual. 3,5% din PIB ar urma să fie alocat pentru apărare și 1,5% pentru securitate în general.

Datoria publică, așteptată să crească de la 45% la 48% din PIB

Ministerul olandez al Apărării a anunțat că investește în domenii precum echipamente de comunicații, interoperabilitate, inteligență artificială, drone, cloud și securitate cibernetică. De asemenea, Ministerul își propune să-și sporească numărul de angajați de la 77.000 în prezent la 100.000 până în 2030.

Ca urmare a cheltuielilor mai mari, se preconizează că datoria publică va crește de la 45% din PIB în 2025 la 48% din PIB în 2027.

Pe plan intern, planul de creștere a cheltuielilor vine într-un context de incertitudine politică. Guvernul olandez s-a prăbușit de două ori și Olanda se pregătește de alegeri generale pe 29 octombrie.

Pentru alegători, apărarea a devenit o problemă importantă. Potrivit unui sondaj realizat de Ipsos I&0, procentul alegătorilor pentru care apărarea este o problemă importantă a crescut de la 5% în octombrie 2023 la 14% în septembrie 2025.

Finanțarea creșterii cheltuielilor este, de asemenea, o problemă intens dezbătută.

Creștin-democrații, pe care sondajele îi creditează cu cel mai mare avans după alegeri, de la cinci la 25 de locuri în Camera Reprezentanților, propun o taxă numită „taxa de libertate.” Între timp, democrații vor să reducă cheltuielile sociale.

