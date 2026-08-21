Operațiune militară SUA-Ecuador împotriva narcotraficanților. Nave de război și elicoptere Black Hawk, mobilizate la granița Columbiei

Ecuador și SUA desfășoară operațiuni militare comune împotriva traficului de droguri în apropierea graniței cu Columbia. Washingtonul trimite două nave de război și trei elicoptere Black Hawk, după ce violențele comise de carteluri au atins niveluri record.

Statele Unite își intensifică prezența militară în Ecuador, una dintre țările sud-americane cel mai puternic lovite în ultimii ani de expansiunea traficului de droguri și de violențele grupărilor criminale.

Militari americani și ecuadorieni desfășoară operațiuni comune în nordul țării, în apropierea frontierei cu Columbia, cu obiectivul declarat de a combate rețelele de narcotrafic și grupările armate care operează în regiune, potrivit ABC News.

Acțiunile sunt concentrate inclusiv în provincia Esmeraldas, situată pe coasta Pacificului și la granița cu Columbia, o zonă devenită strategică pentru organizațiile criminale care folosesc porturile ecuadoriene pentru transportul drogurilor către Statele Unite și Europa.

Cooperarea dintre Quito și Washington nu este una nouă. Cele două state desfășoară de luni de zile operațiuni comune împotriva grupărilor ilegale, într-o perioadă în care Ecuadorul încearcă să țină sub control o criză de securitate care a transformat radical viața în anumite regiuni ale țării.

„Suntem împreună cu al șaptelea grup al armatei Statelor Unite (…) lucrăm împreună în lupta împotriva narcoterorismului”, a declarat Juan Jaramillo, guvernatorul provinciei Esmeraldas.

Acțiunile fac parte din „Scutul Americilor”, o coaliție antidrog care reunește aproximativ 20 de state din America Latină și Caraibe, sub egida președintelui american Donald Trump.

SUA trimit două nave de război și trei elicoptere Black Hawk în Ecuador

Dimensiunea cooperării militare dintre cele două țări devine și mai vizibilă prin desfășurarea unor noi mijloace americane în Ecuador. Ministrul ecuadorian al Apărării a anunțat joi sosirea a două nave de război și a trei elicoptere americane Black Hawk.

Desfășurarea are loc într-o regiune esențială pentru traficul internațional de cocaină. Ecuadorul este situat între Columbia și Peru, două dintre principalele țări producătoare de cocaină din lume, iar porturile sale de la Pacific au devenit puncte importante pentru rețelele care transportă drogurile către piețele din America de Nord și Europa.

Provincia Esmeraldas se află în prima linie a acestei confruntări.

Regiunea este afectată de asasinate, răpiri și extorcări atribuite unor grupări conectate la traficul de droguri. Controlul rutelor și accesul către porturile ecuadoriene au transformat anumite zone într-un teritoriu disputat de organizațiile criminale.

Pentru autoritățile de la Quito, problema depășește de mult dimensiunea traficului de droguri. Extinderea grupărilor criminale a devenit o amenințare directă la adresa securității interne a statului.

Președintele Daniel Noboa încearcă să combată fenomenul încă de la venirea sa la putere, în 2023, folosind inclusiv armata în operațiunile împotriva organizațiilor criminale. Rezultatele nu au reușit însă să inverseze tendința violențelor.

Ecuadorul se confruntă cu un nivel record al omuciderilor

În ciuda măsurilor luate de administrația Noboa și a intensificării cooperării cu Statele Unite, Ecuadorul continuă să traverseze una dintre cele mai grave crize de securitate din istoria sa recentă.

Rata omuciderilor a ajuns anul trecut la un nivel record de 52 de crime la 100.000 de locuitori, potrivit datelor citate de AFP.

Ecuadorul era considerat cândva unul dintre statele relativ stabile ale regiunii, însă poziția sa geografică și infrastructura portuară importantă l-au transformat într-o verigă strategică pentru traficul internațional de cocaină.

Organizațiile criminale locale au dezvoltat legături cu rețele internaționale de narcotrafic, iar lupta pentru controlul rutelor a alimentat un val de asasinate, răpiri, extorcări și confruntări armate.