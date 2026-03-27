„Experiment social” marca „FSB”. Ce sumă li s-a promis rușilor amatori de câștiguri financiare rapide pentru a comite acte de sabotaj

Filiala Sverdlovsk a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a derulat recent un așa-zis „experiment social”. Au fost postate pe Telegram reclame care promiteau „bani obținuți ușor”, iar doritorilor li se propunea să „aplice” și apoi să comită acte de sabotaj.

Elena Dokuchaeva, purtătoare de cuvânt a filialei, a prezentat Meduza

Utilizatorii care au dat clic pe reclame au fost direcționați către un bot anonim de pe Telegram.

Potrivit Dokuchaeva, în doar câteva ore, 28.000 de persoane au vizualizat postările, dintre care 176 au intrat în bot și au apăsat butonul „start”.

„Efectuarea de acte de sabotaj, dezactivarea infrastructurii”

În prima etapă, când botul a clarificat că veniturile nu vor veni „în întregime pe căi legale”, 40 de utilizatori s-au retras. Celor care au rămas li s-au oferit „mai multe domenii de muncă”.

„O opțiune era aceea de curier”, a explicat Dokuchaeva. „Li s-au promis în jur de 50.000–60.000 de ruble (aproximativ 600-750 de dolari) pentru muncă cu jumătate de normă. A doua opțiune era mai serioasă: efectuarea de acte de sabotaj, dezactivarea infrastructurii — cu presupuse câștiguri de până la trei milioane de ruble (37.000 de dolari)”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.

Alți 56 de utilizatori au părăsit site-ul în acel moment.

„În total, 10 persoane au ajuns la final”, a spus Dokuchaeva. Ea nu a specificat, totuși, când au ales să iasă din „schemă” alți 70 de utilizatori care interacționaseră inițial cu botul.

„În trei ore, am identificat 10 persoane potențial gata să îndeplinească orice sarcină pentru bani, inclusiv sabotaj”, a mai precizat Dokuchaeva.

„Proiect experimental fără precedent”

După cum a notat Novaya Gazeta Europe , același „experiment” fusese deja raportat în noiembrie 2025 de canalul de Telegram Antiterror Ural, deși la vremea respectivă nu a atras prea multă atenție.

În postarea Antiterror Ural, inițiativa a fost descrisă ca un „proiect experimental fără precedent” realizat de Antiterror Ural în cooperare cu publicația orașului Inburg și cu sprijinul FSB din regiune.

Conform acestei relatări, reclamele – concepute pentru a imita oferte de modalități rapide și anonime de a face bani – au fost difuzate pe parcursul unei săptămâni, între 19 și 26 noiembrie 2025.

Informațiile despre cei 10 utilizatori care au ajuns în etapa finală au fost transmise organelor de drept „pentru măsuri corespunzătoare”, potrivit Meduza. Ce s-a întâmplat cu ei ulterior rămâne, însă, neclar.

RECOMANDAREA AUTORULUI: