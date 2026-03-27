„Experiment social” marca „FSB”. Ce sumă li s-a promis rușilor amatori de câștiguri financiare rapide pentru a comite acte de sabotaj

Cristian Lisandru
Filiala Sverdlovsk a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a derulat recent un așa-zis „experiment social”. Au fost postate pe Telegram reclame care promiteau „bani obținuți ușor”, iar doritorilor li se propunea să „aplice” și apoi să comită acte de sabotaj.

  • Elena Dokuchaeva, purtătoare de cuvânt a filialei, a prezentat operațiunea pe postul local de televiziune OTV, potrivit site-ului independent Meduza.
  • Utilizatorii care au dat clic pe reclame au fost direcționați către un bot anonim de pe Telegram.
  • Potrivit Dokuchaeva, în doar câteva ore, 28.000 de persoane au vizualizat postările, dintre care 176 au intrat în bot și au apăsat butonul „start”.

FSB-ul lui Putin face „experimente sociale” | Foto – Mediafax

„Efectuarea de acte de sabotaj, dezactivarea infrastructurii”

În prima etapă, când botul a clarificat că veniturile nu vor veni „în întregime pe căi legale”, 40 de utilizatori s-au retras. Celor care au rămas li s-au oferit „mai multe domenii de muncă”.

„O opțiune era aceea de curier”, a explicat Dokuchaeva. „Li s-au promis în jur de 50.000–60.000 de ruble (aproximativ 600-750 de dolari) pentru muncă cu jumătate de normă. A doua opțiune era mai serioasă: efectuarea de acte de sabotaj, dezactivarea infrastructurii — cu presupuse câștiguri de până la trei milioane de ruble (37.000 de dolari)”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.

Alți 56 de utilizatori au părăsit site-ul în acel moment.

„În total, 10 persoane au ajuns la final”, a spus Dokuchaeva. Ea nu a specificat, totuși, când au ales să iasă din „schemă” alți 70 de utilizatori care interacționaseră inițial cu botul.

„În trei ore, am identificat 10 persoane potențial gata să îndeplinească orice sarcină pentru bani, inclusiv sabotaj”, a mai precizat Dokuchaeva.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

„Proiect experimental fără precedent”

După cum a notat Novaya Gazeta Europe , același „experiment” fusese deja raportat în noiembrie 2025 de canalul de Telegram Antiterror Ural, deși la vremea respectivă nu a atras prea multă atenție.

În postarea Antiterror Ural, inițiativa a fost descrisă ca un „proiect experimental fără precedent” realizat de Antiterror Ural în cooperare cu publicația orașului Inburg și cu sprijinul FSB din regiune.

Conform acestei relatări, reclamele – concepute pentru a imita oferte de modalități rapide și anonime de a face bani – au fost difuzate pe parcursul unei săptămâni, între 19 și 26 noiembrie 2025.

Informațiile despre cei 10 utilizatori care au ajuns în etapa finală au fost transmise organelor de drept „pentru măsuri corespunzătoare”, potrivit Meduza. Ce s-a întâmplat cu ei ulterior rămâne, însă, neclar.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. Unde va ploua cu tunete și fulgere și unde va ninge. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:32
Schimbare radicală a vremii. Unde va ploua cu tunete și fulgere și unde va ninge. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
ANALIZA de 10 SUA vs UE în „războiul digital” pentru controlul internetului. Regulile europene, respinse vehement de Trump și Musk: „Extorcare” / „UE ar trebui desființată”
10:00
SUA vs UE în „războiul digital” pentru controlul internetului. Regulile europene, respinse vehement de Trump și Musk: „Extorcare” / „UE ar trebui desființată”
SURSE Lista firmelor care apar în dosarul „Mafia deșeurilor”. Ce imperiu al luxului s-a ridicat din schema care a deturnat aproape 50 mil. euro de la buget
13:47
Lista firmelor care apar în dosarul „Mafia deșeurilor”. Ce imperiu al luxului s-a ridicat din schema care a deturnat aproape 50 mil. euro de la buget
Gândul de Vreme Unde vor fi azi 20 de grade Celsius și ce urmează după episodul de vreme deosebit de caldă. Prognoză exclusivă de la ANM
10:50
Unde vor fi azi 20 de grade Celsius și ce urmează după episodul de vreme deosebit de caldă. Prognoză exclusivă de la ANM
ANALIZA de 10 Trump luptă pe două fronturi în Iran. „Dacă nu reușește să câștige, riscă să transforme succesul militar într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung”
10:00
Trump luptă pe două fronturi în Iran. „Dacă nu reușește să câștige, riscă să transforme succesul militar într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung”
CONTROVERSĂ Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
09:00, 26 Mar 2026
Trump a pus ochii pe Cuba, dar există și axa Moscova – Beijing. „Miza este mare, Rusia nu-și poate permite să piardă încă un aliat de încredere și o investiție bună”
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
Povestea omului care a rămas fără soție și fără 100.000 de euro din cauza AI. „Eram fericit, aveam totul, acum sunt supărat pe mine”
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o anomalie neștiută până acum, adânc sub suprafața planatei Marte
CINEMA Schimbare majoră la Gala Premiilor Oscar. Academia de Arte și Științe Cinematografice a făcut anunțul
10:41
Schimbare majoră la Gala Premiilor Oscar. Academia de Arte și Științe Cinematografice a făcut anunțul
JUSTIȚIE Andrew Tate, în atenția poliției după redeschiderea unui dosar vechi. Ce acuzații i se aduc influencerului
10:39
Andrew Tate, în atenția poliției după redeschiderea unui dosar vechi. Ce acuzații i se aduc influencerului
EMISIUNI Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”
10:30
Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”
SPORT Tristețe în tabăra tricolorilor! Ianis Hagi: “Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă”
10:23
Tristețe în tabăra tricolorilor! Ianis Hagi: “Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă”
RĂZBOI Trump pregătește o mobilizare masivă în războiul împotriva Iranului. Pentagonul ia în calcul suplimentarea forțelor cu încă 10.000 de militari
10:12
Trump pregătește o mobilizare masivă în războiul împotriva Iranului. Pentagonul ia în calcul suplimentarea forțelor cu încă 10.000 de militari
SPORT Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia…”
10:08
Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia…”

Cele mai noi

Trimite acest link pe