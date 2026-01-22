16:41

Zelenski își continuă discursul spunându-le liderilor europeni că „avem nevoie de ceva care să înlocuiască vechea ordine mondială , dar unde este rândul liderilor care sunt gata să acționeze?”, avertizând el: „Nu poți construi o nouă ordine mondială doar din cuvinte – acțiunile creează o ordine reală”.

Președintele ucrainean contrastează poziția Europei cu hotărârea SUA de a acționa, spunând că UE nici măcar nu pare să aibă o viziune clară asupra „Consiliului de Pace” al SUA pentru Gaza.

Zelenski menționează, de asemenea, discuția de aseară a lui Rutte, președintele NATO, cu Trump despre Groenlanda, în care acesta îi avertizează pe europeni că „lucrurile se mișcă mai repede decât noi, se mișcă mai repede decât Europa”.