Zelenski menționează pe scurt și Iranul și a spus că s-a „vorbit atât de mult despre protestele din Iran, dar acestea s-au înecat în sânge”, deoarece „lumea nu a ajutat suficient poporul iranian”, toată lumea fiind distrasă de sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.
„Până când politicienii s-au întors la muncă și au început să-și formeze poziția, ayatollahul ucisese deja mii de oameni.”
Zelenski contrastează incapacitatea UE de a rămâne concentrată și de a fi eficientă cu operațiunea lui Trump în Venezuela, spunând că, în ciuda tuturor opiniilor diferite despre aceasta, Maduro este judecat la New York „iar Putin nu”.
„Și acesta este al patrulea an al celui mai mare război din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. Iar omul care l-a declanșat nu este doar liber, ci încă luptă pentru banii săi înghețați în Europa.”
Președintele Ucrainei a spus că Putin chiar „are un oarecare succes”, deoarece pare să aibă succes în a decide „cum ar trebui utilizate activele rusești înghețate”, referindu-se la incapacitatea UE de luna trecută de a continua confiscarea activelor rusești.