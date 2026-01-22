Prima pagină » Știri externe » Donald Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Davos. Delegațiile din Ucraina, Statele Unite și Rusia se vor întâlni în weekend în Emiratele Arabe Unite

🚨 Donald Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Davos. Delegațiile din Ucraina, Statele Unite și Rusia se vor întâlni în weekend în Emiratele Arabe Unite

22 ian. 2026, 15:29, Știri externe
Donald Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Davos. Delegațiile din Ucraina, Statele Unite și Rusia se vor întâlni în weekend în Emiratele Arabe Unite
Actualizări
16:46

UPDATE. Zelenski a anunțat că Ucraina, SUA și Rusia vor purta discuții în Emiratele Arabe Unite în weekend

Zelenski spune apoi că delegația SUA a așteptat să călătorească la Moscova pentru a-l contacta mai întâi și vorbește despre întâlnirile tehnice trilaterale dintre Ucraina , SUA și Rusia, care vor avea loc în Emiratele Arabe Unite la sfârșitul acestei săptămâni. Va fi prima întâlnire trilaterală de acest fel și că speră că Rusia va fi pregătită pentru compromisuri, iar acest lucru va duce la sfârșitul războiului.

 

16:41

UPDATE. Zelenski către europeni: „Nu poți construi o nouă ordine mondială din cuvinte”

Zelenski își continuă discursul spunându-le liderilor europeni că „avem nevoie de ceva care să înlocuiască vechea ordine mondială , dar unde este rândul liderilor care sunt gata să acționeze?”, avertizând el: „Nu poți construi o nouă ordine mondială doar din cuvinte – acțiunile creează o ordine reală”.

Președintele ucrainean contrastează poziția Europei cu hotărârea SUA de a acționa, spunând că UE nici măcar nu pare să aibă o viziune clară asupra „Consiliului de Pace” al SUA pentru Gaza.

Zelenski menționează, de asemenea, discuția de aseară a lui Rutte, președintele NATO, cu Trump despre Groenlanda, în care acesta îi avertizează pe europeni că „lucrurile se mișcă mai repede decât noi, se mișcă mai repede decât Europa”.

 

16:43

UPDATE. Zelenski: Documentele care vizează încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia sunt „aproape gata”

Zelenski menționează apoi întâlnirea sa cu președintele american Trump și spune că „documentele care vizează încheierea acestui război sunt aproape gata” și spune că Ucraina „lucrează cu deplină onestitate” pentru a pune capăt conflictului.

Președintele Ucrainei spune că „Rusia trebuie să fie pregătită să termine acest război” și își repetă apelul de a intensifica presiunea asupra Moscovei.

16:41

UPDATE. „Ultimul kilometru” este „dificil”, dar Zelenski laudă discuțiile „bune” cu Trump

În sesiunea de întrebări și răspunsuri, Zelenski spune că a avut o întâlnire „bună” cu Trump și speră că cei doi se îndreaptă spre pace. Dar el observă că „ultimul kilometru” este întotdeauna „foarte dificil”.

„În timpul oricărui dialog cu orice președinte, trebuie să apăr interesele țării mele. De aceea, dialogul poate că nu este simplu, dar astăzi a fost. A fost pozitiv”, spune Zelenski.

16:25

UPDATE. Europa este prea dependentă de Statele Unite, spune Zelenski. „Europa are nevoie de forțe armate unite”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că Europa se bazează prea mult pe SUA pentru securitatea sa, punând sub semnul întrebării reacția NATO în cazul în care Rusia ar invada o altă națiune europeană.

„Europa are nevoie de forțe armate unite, forțe care să poată apăra cu adevărat Europa astăzi”, a spus el în discursul său de la Davos.

„Europa se bazează doar pe convingerea că, dacă apare pericolul, NATO va acționa, dar nimeni nu a văzut cu adevărat alianța în acțiune.”

„În prezent, NATO există datorită convingerii că Statele Unite vor acționa, că nu vor sta deoparte și vor ajuta”, a spus Zelenski.

16:23

UPDATE. Zelenski critică Europa și deplânge lipsa de progrese în ceea ce privește înființarea unui tribunal special pentru crime de război  

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat lipsa de progrese în ceea ce privește înființarea unui tribunal special pentru agresiunea rusă la Curtea Penală Internațională și afirmă că pentru Europa mereu este ceva mult mai urgent decât Justiția.

„Încă nu există progrese reale în ceea ce privește înființarea unui tribunal special pentru agresiunea rusă împotriva Ucrainei, împotriva poporului ucrainean”, a declarat Zelenski.

„Au avut loc multe întâlniri, dar Europa încă nu a ajuns nici măcar la punctul de a avea o casă pentru tribunal, cu personal și activități efective desfășurându-se în interior.” „Ce lipsește, timpul sau voința politică?”

Zelenski a adăugat însă că este „recunoscător” să colaboreze cu partenerii la garanțiile de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului.

16:20

UPDATE. Zelenski critică incapacitatea Europei de a se concentra și de a răspunde provocărilor de pe continent

Zelenski menționează pe scurt și Iranul și a spus că s-a „vorbit atât de mult despre protestele din Iran, dar acestea s-au înecat în sânge”, deoarece „lumea nu a ajutat suficient poporul iranian”, toată lumea fiind distrasă de sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.

„Până când politicienii s-au întors la muncă și au început să-și formeze poziția, ayatollahul ucisese deja mii de oameni.”

Zelenski contrastează incapacitatea UE de a rămâne concentrată și de a fi eficientă cu operațiunea lui Trump în Venezuela, spunând că, în ciuda tuturor opiniilor diferite despre aceasta, Maduro este judecat la New York „iar Putin nu”.

„Și acesta este al patrulea an al celui mai mare război din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. Iar omul care l-a declanșat nu este doar liber, ci încă luptă pentru banii săi înghețați în Europa.”

Președintele Ucrainei a spus că Putin chiar „are un oarecare succes”, deoarece pare să aibă succes în a decide „cum ar trebui utilizate activele rusești înghețate”, referindu-se la incapacitatea UE de luna trecută de a continua confiscarea activelor rusești.

16:14

UPDATE. Zelenski: „Toată lumea așteaptă ca America să se calmeze” în privința Groenlandei

„Toată lumea așteaptă ca America să se calmeze” în privința Groenlandei, spune Zelenski. Acesta a spus că fiecare an aduce noi provocări Europei , deturnând atenția de la alte probleme.

„Toată lumea și-a îndreptat atenția către Groenlanda și este clar că majoritatea liderilor pur și simplu nu sunt siguri ce să facă în această privință. Și se pare că toată lumea așteaptă doar ca America să se calmeze în privința acestui subiect, sperând că va dispărea. Dar dacă nu se întâmplă asta? Ce se întâmplă atunci?”.

16:13

UPDATE. Putin trebuie să aibă să aibă aceiași soartă ca cea a lui Nicolas Maduro

„Trump a efectuat o operațiune în Venezuela, iar Maduro a fost arestat. Au fost diferite opinii cu privire la acest lucru. Dar faptele sunt fapte – Maduro este judecat la New York, îmi pare rău, dar Putin nu este judecat. Și aceasta se întâmplă în al patrulea an al unui mare război în Europa”, a spus Volodimir Zelenski la Forumul de la Davos.

15:57

UPDATE. Steve Witkoff și Jared Kushner se întâlnesc vineri cu Vladimir Putin

După întâlnirea cu Zelenski, Donald Trump a declarat că reprezentanții săi se vor întâlni cu Vladimir Putin vineri, la Moscova. „Vom vedea ce va fi. Ne întâlnim cu Rusia, acest lucru va avea loc mâine, și ne vom întâlni cu Putin. Am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Zelenski, toată lumea își dorește ca războiul să se încheie”, a spus președintele SUA.

15:37

UPDATE. Trump spune că Ucaina are „un drum de parcurs” către încheierea războiului cu Rusia

Donald Trump a declarat că a avut o întâlnire bună cu Volodimir Zelenski, dar că mai este „un drum de parcurs” pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

„Războiul trebuie să se termine”, a spus Trump după întâlnire cu Zelenski la Davos. „Sperăm că se va termina. Sunt mulți oameni uciși.”

Trump a refuzat să detalieze conținutul conversației cu ușile închise cu liderul Ucrainei, deși i-a declarat lui Kaitlan Collins de la CNN că cei doi nu au vorbit despre „Consiliul Păcii” recent format.

15:36

UPDATE. Consilierul de comunicare al lui Zelenski a spus că întâlnirea a fost una bună

Consilierul de comunicare al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că a avut o „întâlnire bună” cu omologul său american, Donald Trump, la Davos.

Zelenski urmează să susțină un discurs în curând.

Președintele american Donald Trump și omologul ucrainean, Volodimir Zelesnki s-au întâlnit joi în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Discuțiile, care au durat aproximativ o oră, s-au concentrat pe un plan de pace mediat de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care durează de aproape patru ani. Trump a declarat înainte de întâlnire că un acord este foarte aproape, doar c negocierile s-au redus la o singură problemă majoră nerezolvată – teritoriul din Donbas. În paralel, emisarii președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, se află la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin.

Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o întâlnire bilaterală în marja Forumului Economic de la Davos în care s-a discutat despre garanțiile de securtiate pentru Ucraina post-război și un plan ambițios de reconstrucție economică. Trump a afirmat că ambele părți trebuie să dorească soluționarea conflictului și a avertizat că eșecul obținerii unui acord ar fi „o rușine”.

În aceiași zi, înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a prezentat Carta „Consiliului pentru Pace”, o nouă entitate menită să supravegheze încetarea focului în diverse regiuni de conflict și reconstrucția acestora.

Războiul din Ucraina a fost eclipsat de problema Groenlandei

Zelenski a declarat la începutul acestei săptămâni că va veni la Davos doar dacă vor fi pe masă „rezultate reale pentru Ucraina” . „Nimeni nu are nevoie de politică goală sau de discuții fără rezultate”, a spus el. În cadrul acestei întâlniri, președintele Ucrainei spera să semneze fie un acord de 800 de miliarde de dolari, fie garanții de securitate cu președintele SUA, dar conferința de la Davos a fost depășită de tensiunile legate de Groenlanda.

