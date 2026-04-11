„Pacea” de 32 de ore. Armistițiul de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina a început

Armistițiul de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina, în contextul Paștelui Ortodox, a început sâmbătă, la ora 16:00, ora României. Durata acordului este până la miezul nopții, duminică, 12 aprilie.

Acordul a intrat în funcțiune, la o săptămână de la inițiativa președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Kremlinul este de acord cu o încetare a focului pentru 32 de ore, de sâmbătă după-amiază până duminică, la miezul nopții.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, și șeful armatei, Valeri Gherasimov, au primit instrucțiuni să „înceteze ostilitățile în această perioadă”, au anunțat oficialitățile de la Moscova.

În replică, Zelenski a transmis că Ucraina a anunțat „în repetate rânduri” că este pregătită pentru un armistițiu de Paște.

Acordul temporar de încetare a focului vine după ce eforturile Statelor Unite, privind încheierea războiului din Ucraina, au fost deraiate de războiul din Orientul Mijlociu.

Rusia și Ucraina au convenit și anul trecut asupra unui armistițiu pentru Paștele ortodox.

Autoritățile din sudul Odesei au declarat sâmbătă că două persoane au fost ucise în urma atacurilor forțelor ruse, cu doar câteva ore înainte de începerea armistițiului. Alte două persoane au fost rănite, în urma raidurilor.

Vineri noapte, Rusia a lansat două atacuri asupra Ucrainei, în regiunea centrală Poltava și în nord-estul țării, în Sumy, au transmis autoritățile regionale. Două persoane și-au pierdut viața și 15 au fost rănite.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a lansat 128 de drone împotriva țării joi noaptea.