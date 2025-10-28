„Pacea” lui Trump din Gaza este pe cale să se prăbușească: Hamas, acuzat că trage în IDF. Este așteptată o ripostă a Israelului în următoarele ore

Teroriștii Hamas au tras în soldați IDF în timp ce operau în Fâșia Gaza, transmite postul de radio al armatei israeliene.

Soldații IDF au întors focul, susțin rapoartele. Acest incident este o altă violare a armistițiului de către grupul terorist.

Este de așteptat ca IDF să atace în Fâșia Gaza în următoarele ore.

Potrivit Yediotnews25, militarii Hamas au ieșit dintr-un tunel și au tras cu RPG asupra unei unități IDF în Rafah.

Știre în curs de actualizare

Autorul recomandă: RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 753. Israel ignoră apelul la pace al lui Trump: războiul din Gaza va continua