Prima pagină » Știri externe » Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Turcia. Pontiful a ajuns la Iznik pentru a comemora cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului de la Niceea

28 nov. 2025, 15:08, Știri externe
Galerie Foto
15:27

UPDATE. Papa a participat la slujba de Liturghie de la Niceea

Papa Leon al XIV-lea a sosit la Niceea cu elicopterul. Papa a dorit să observe sit-urile arheologice din aer. A survolat cerul cu elicopterul său timp de aproximativ cinci minute. ElicopterulPapei a fost însoțit de elicoptere militare. După două înconjurări ale bazilicii, acestea au aterizat pe stadionul İznik.

Papa Leon al XIV-lea, care a vizitat ieri Ankara și s-a întâlnit cu președintele Erdoğan, a ajuns la Iznik pentru a comemora cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului de la Niceea. La ruinele bazilicii istorice din Iznik, Pontiful a început să se roage lângă lac. Se crede că acolo a avut loc Primul Conciliu de la Niceea. Bazilica, care a apărut după retragerea lacului în 2014, și-a deschis porțile ca muzeu.

Suveranul Pontif a participat la o slujbă oficiată la ruinele bazilicii de pe malul lacului. Această slujbă este considerată de creștini ca având o mare semnificație și o semnificație istorică.

La această liturghie, Papa Leon al XIV-lea a fost însoțit de Patriarhul grec al Constantinopolului, Bartolomeu I.

Conciliul de la Niceea a formulat Crezul de la Niceea, folosit și astăzi de cei 2,6 miliarde de creștini din lume, relatează Reuters.

Bazilica „Sfinților Părinți din Niceea”, aflată în zona unde a avut loc primul Sinod Ecumenic, a ieșit complet la suprafață. Aceasta a fost scufundată mai bine de 700 de ani în apele lacului Iznik din Turcia. Ruinele au fost descoperite în 2014 în urma analizării unor imagini aeriene.

Potrivit Basilica.ro, Lăcașul de lemn care marca acest loc a găzduit, potrivit surselor istorice, Primul Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Acesta a fost convocat de împăratul Constantin cel Mare. La sinodul la care 318 episcopi s-a formulat Crezul Niceean, mărturisirea centrală a creștinismului.

Biserica din secolul al IV-lea a fost distrusă de un cutremur puternic în anul 358. A fost reconstruită două decenii mai târziu sub forma actualei bazilici. Aceasta a funcționat până la prăbușirea ei în urma seismului din 1065. La aproximativ două secole după aceea, ruinele au fost înghițite de apele în creștere ale lacului.

După întâlnirea sa cu președintele Erdogan, la Ankara, Papa Leon al XIV-lea a sosit, vineri, la Istanbul. Suveranul Pontif are un program încărcat și astăzi, pe care l-a început cu o vizită la Biserica Catolică Saint Esprit (Catedrala Sfântului Duh) din Harbiye, unde s-a adresat enoriașilor.

Vezi galeria foto
7 poze

Papa a transmis că multe comunități creștine din diferite ramuri locuiesc în prezent în Turcia și a dat sfaturi clerului creștin și comunității.

Amintind de cutremurele care au avut loc la Kahramanmaraș pe 6 februarie 2023, Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de organizațiile internaționale care au sprijinit activitățile de ajutorare ale bisericii după cutremur.

Subliniind natura internațională a culturii Turciei, Papa Leon al XIV-lea a îndemnat Biserica să se angajeze puternic în trei domenii: dialogul ecumenic și inter-religios, transmiterea credinței către populația locală și slujirea pastorală a refugiaților și migranților.

„Acest lucru necesită un angajament special față de înculturare, astfel încât limba, obiceiurile și cultura Turciei să devină din ce în ce mai proprii”, a remarcat Papa în timpul întâlnirii sale cu episcopi, clerici, persoane consacrate și lucrători pastorali la Istanbul.

Ulterior, Papa Leon al XIV-lea, a vizitat Azilul de bătrâni „Surorile Mici ale Săracilor”, cunoscut și sub numele de „Azilul Francez de Săraci”, din Istanbul.

După vizitele sale de astăzi la Istanbul, Papa a călătorit la Niceea.

Cele mai noi