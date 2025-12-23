Prima pagină » Știri externe » Paradă inedită în fața unui spital de copii din SUA. Sute de mașini de poliție și pompieri au defilat cu girofarul pornit pentru copii bolnavi

Paradă inedită în fața unui spital de copii din SUA. Sute de mașini de poliție și pompieri au defilat cu girofarul pornit pentru copii bolnavi

23 dec. 2025, 21:31, Știri externe

O paradă cu peste 300 de vehicule de urgență și camioane decorate cu lumini de Crăciun a avut loc în fața Spitalului de Copii din Detroit, ca gest de solidaritate și sprijin pentru pacienții și personalul medical din spital. Evenimentul are loc anual pentru a aduce bucurie și alinare copiilor care își petrec sărbătorile în spital, departe de familiile lor.

Peste 300 de vehicule, inclusiv autospeciale de pompieri, mașini de poliție din mai multe departamente și camioane decorate, au luat parte la paradă. Parada a fost organizată pentru a aduce bucurie copiilor internați, în special în perioada sărbătorilor, și pentru a le arăta sprijinul comunității.

Coloana de mașini, care a circulat în jurul spitalului cu luminile de urgență aprinse și sirenele pornite, a creat un spectacol vizual și auditiv impresionant.

Recomandările autorului:

Care sunt concluziile negocierilor de pace de la Miami. Zelenski: Ucraina și SUA au pregătit mai multe documente pentru încheierea războiului

Scandalul Roșia Montană intră într-o nouă fază. ANAF cere despăgubiri de la Gabriel Resources

Greta Thunberg a fost reținută în Londra în baza Legii Terorismului. Activista suedeză a afișat o pancartă pe care scria „Mă opun genocidului”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Un stat canadian face demersuri pentru obținerea independenței. Provincia deține a 4-a cea mai mare rezervă de petrol din lume
20:56
Un stat canadian face demersuri pentru obținerea independenței. Provincia deține a 4-a cea mai mare rezervă de petrol din lume
EXTERNE Kaja Kallas i-a cerut lui Trump să își ia „mâinile” de pe Groenlanda. Donald Trump: Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională
20:10
Kaja Kallas i-a cerut lui Trump să își ia „mâinile” de pe Groenlanda. Donald Trump: Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională
FLASH NEWS Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc
19:09
Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc
FLASH NEWS A murit creatorul celebrului joc Call of Duty, într-un accident de mașină. Ce viteză avea Ferrari-ul pe care îl conducea
18:49
A murit creatorul celebrului joc Call of Duty, într-un accident de mașină. Ce viteză avea Ferrari-ul pe care îl conducea
VIDEO Imagini inedite cu Emmanuel Macron, la instrucție cu soldații francezi
17:58
Imagini inedite cu Emmanuel Macron, la instrucție cu soldații francezi
ECONOMIE Economia SUA sparge toate așteptările, în ciuda temerilor economiștilor legate de tarifele lui Trump. Cum ajută România
17:36
Economia SUA sparge toate așteptările, în ciuda temerilor economiștilor legate de tarifele lui Trump. Cum ajută România
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Dorinel Umbrărescu anunță public câți kilometri din Autostrada Moldovei vor fi gata în 2026
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cancan.ro
Cum încearcă Vlad Pascu să scape de pedeapsa de 10 ani cu executare! S-a dus direct la CEDO și dă vina pe…
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Mesele de sărbători sunt momentul potrivit pentru a vorbi și despre istoricul medical al familiei
CONTROVERSĂ George Simion anunță proteste și „opoziție totală” față de Guvernul Bolojan: „Trebuie o reacție mult mai apăsată din partea românilor”
21:30
George Simion anunță proteste și „opoziție totală” față de Guvernul Bolojan: „Trebuie o reacție mult mai apăsată din partea românilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Trăim o cumplită degradare a profesionalismului”
21:30
Ion Cristoiu: „Trăim o cumplită degradare a profesionalismului”
CONTROVERSĂ Purtătorul de cuvânt al PSD dă de pământ cu Ordonanța „Trenuleț” a lui Bolojan: „Are o componentă inacceptabilă”
21:00
Purtătorul de cuvânt al PSD dă de pământ cu Ordonanța „Trenuleț” a lui Bolojan: „Are o componentă inacceptabilă”
Patrick André de Hillerin: Noul hit al Justiției române: Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică
21:00
Patrick André de Hillerin: Noul hit al Justiției române: Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică
DESTINAȚII Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana
20:14
Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana

Cele mai noi