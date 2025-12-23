Paradă inedită în fața unui spital de copii din SUA. Sute de mașini de poliție și pompieri au defilat cu girofarul pornit pentru copii bolnavi

O paradă cu peste 300 de vehicule de urgență și camioane decorate cu lumini de Crăciun a avut loc în fața Spitalului de Copii din Detroit, ca gest de solidaritate și sprijin pentru pacienții și personalul medical din spital. Evenimentul are loc anual pentru a aduce bucurie și alinare copiilor care își petrec sărbătorile în spital, departe de familiile lor.

Peste 300 de vehicule, inclusiv autospeciale de pompieri, mașini de poliție din mai multe departamente și camioane decorate, au luat parte la paradă. Parada a fost organizată pentru a aduce bucurie copiilor internați, în special în perioada sărbătorilor, și pentru a le arăta sprijinul comunității.

Coloana de mașini, care a circulat în jurul spitalului cu luminile de urgență aprinse și sirenele pornite, a creat un spectacol vizual și auditiv impresionant.

Recomandările autorului: