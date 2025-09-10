Paris: Momentul în care Poliția ATACĂ protestatarii „Blocăm Totul” adunați în zona Gare du Nord

Mai multe înregistrări care au surprins momentul în care forțele de ordine franceze au atacat protestatarii mișcării “Bblocăm Totul,” în zona Gare du Nord de la Paris, au fost difuzate pe rețelele sociale.

Acțiunile mișcării „Blocăm Totul” din Franța de miercuri au avut loc în mai multe orașe din Franța, dar fără a atinge ținte strategice.

Cel mai adesea, protestatarii s-au lovit de acțiunile preventive ale forțelor de Poliție, care numărau 80.000 de jandarmi și ofițeri de Poliție.

La Gare du Nord din Paris, situația era tensionată la sfârșitul dimineții. Poliția amplasase filtre la intrări, în timp ce demonstranții, destul de tineri, purtau pancarte cu mesaje precum „Disprețul declanșează furia”.

O important dispozitiv polițienesc proteja intrarea principală a gării.

Mai tărziu, primele ciocniri au izbucnit între Poliție și demonstranți lângă Gare du Nord. Pe rețelele sociale au fost difuzate înregistrări cu momentul în care forțele de ordine au atacat protestatarii.

Marți, Prefectul Poliției din Paris, Laurent Nuñez, declarase că Poliția „nu va tolera nicio degradare, niciun blocaj” și „va interveni sistematic” miercuri în timpul mișcării “Blocăm Totul”, notează Le Monde.

Ministrul demisionar de Interne, Bruno Retailleau, declarase că aproximativ „80.000 de jandarmi și ofițeri de Poliție” urmau să fie mobilizați. „Sistemul este absolut masiv”, a spus ministrul, citând „aproximativ treizeci de elicoptere”, drone, vehicule cu tunuri de apă și “centauri” (vehicule blindate ale Jandarmeriei Naționale).

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente