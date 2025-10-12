Prima pagină » Știri externe » Parisul se pregătește pentru o INUNDAȚIE precum cea din 1910. 700.000 de oameni ar putea fi afectați

Parisul se pregătește pentru o INUNDAȚIE precum cea din 1910. 700.000 de oameni ar putea fi afectați

12 oct. 2025, 16:17, Știri externe
Parisul se pregătește pentru o INUNDAȚIE precum cea din 1910. 700.000 de oameni ar putea fi afectați
Pivnițe inundate, transport oprit, curent întrerupt, mii de oameni evacuați: Luni, Parisul va organiza simularea unei inundații majore ca aceea provocată de Sena în 1910.

Scopul este de a-i face pe parizieni conștienți de riscul acestui tip de dezastru, care are o șansă de a se produce de 1% pe an.

Acum, o revărsare a Senei ar putea afecta până la 700.000 de oameni, a declarat un responsabil cu reziliența de la Primăria Parisului, organizatorul exercițiului.

„La Paris, mulți oameni cred că ar fi cruțați pentru că locuiesc departe de Sena sau pe un teren înalt. Cu excepția faptului că o inundație excepțională precum cea din 1910 poate afecta toate cartierele, printr-un efect de cascadă”, spune un oficial de la serviciul de gestionare a crizelor al orașului Paris.

În ianuarie 1910, apele fluviului s-au ridicat la 8,62 metri deasupra nivelului obișnuit, paralizând orașul timp de câteva săptămâni.

Un record de neegalat, notează Le Figaro.

Două inundații recente ale Senei, în 2016 și 2018, au permis „să avem o idee bună despre ceea ce se poate întâmpla până la 7 metri. Mai sus de asta, intrăm în science fiction”, explică autorii scenariului care se va desfășura luni, cu ocazia Zilei Naționale a Rezilienței.

În 1910, parizienii au tratat primele semne de avertizare ca pe un spectacol

În ianuarie 1910, parizienii erau concentrați pe viața de zi cu zi. În decembrie, nivelul apei Senei crescuse dar apoi scăzuse, iar locuitorii aveau un fals sentiment de siguranță. Ei au ignorat în mare măsură relatările despre alunecări de teren și inundații în amonte.

De asemenea, au observat cu întârziere semnele de avertizare: apa fluviului a început să curgă mult mai repede decât de obicei și au apărut cantități mari de resturi.

Inundațiile de iarnă erau frecvente la Paris, dar pe 21 ianuarie râul a început să crească mai repede decât de obicei. Acest lucru a fost tratat ca un fel de spectacol și oamenii s-au adunat să privească cum crește nivelul apei.

Parisul, inundat prin subterane

Râul nu s-a revărsat peste maluri – așa cum s-a petrecut în alte orașe de-a lungul Senei – dar a inundat Parisul prin canalizări, tuneluri de metrou și canale de scurgere.

Apa s-a infiltrat apoi în subsolurile clădirilor, prin solul complet saturat și sistemele de canalizare depășite.

Tunelurile de canalizare mari, proiectate de baronul Haussmann în 1878, au înrăutățit situația.

Râul a invadat și Gare d’Orsay, unde șinele de tren au fost scufundate sub mai mult de un metru de apă.

Apa amenința să se revarse și peste marginile cheiului, dar muncitorii au reușit să prevină aceasta, construind în grabă diguri din saci.

Mii de refugiați și transport pe străzi cu barca sau pe pasarele

În cursul săptămânii următoare, mii de parizieni au fost evacuați din case, pe măsură ce apa s-a infiltrat în clădiri și străzi din oraș, blocând o mare parte din infrastructura de bază a orașului.

Pe străzile inundate, polițiștii, pompierii și soldații navigau în bărci pentru a salva locuitorii blocați în case, de la ferestrele de la etajul doi, și pentru a distribui ajutoare.

Refugiații s-au adunat în adăposturi improvizate în biserici, școli și clădiri guvernamentale.

Pentru a continua să se deplaseze prin oraș, locuitorii au recurs la bărci sau traversatul pe pasarele de lemn construite de ingineri guvernamentali și de civili.

Pe 28 ianuarie, apa a atins înălțimea maximă, la 8,62 metri peste nivelul normal.

Consecinţele

Sena a revenit în cele din urmă la nivelurile sale normale, în martie.

Pagubele provocate de inundații au fost estimate la aproximativ patru sute de milioane de franci, sau aproximativ 1,5 miliarde de dolari în moneda actuală.

În ciuda amplorii pagubelor, nu au fost raportate decese.

Foto: Profimedia

