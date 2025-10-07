Prima pagină » Știri externe » Partidul de guvernământ din Coreea de Nord aniversează 80 de ani. Premierul Chinei și Dimitri Medvedev, prezenți la CEREMONII

Partidul de guvernământ din Coreea de Nord aniversează 80 de ani. Premierul Chinei și Dimitri Medvedev, prezenți la CEREMONII

07 oct. 2025, 15:43, Știri externe
Partidul de guvernământ din Coreea de Nord aniversează 80 de ani. Premierul Chinei și Dimitri Medvedev, prezenți la CEREMONII

Premierul chinez Li Qiang și fostul președinte rus Dimitri Medvedev vor călători la Phenian săptămâna aceasta, pentru a fi prezenți la aniversarea a 80 de ani de la înființarea partidului de guvernământ din Coreea de Nord, pe 10 octombrie.

Este cea mai importantă vizită a unui lider chinez în Coreea de Nord din 2019, notează Associated Press.

Li va conduce o delegație guvernamentală de joi până sâmbătă pentru a participa la evenimentele care marchează cea de-a 80-a aniversare a fondării partidului de guvernământ din Coreea de Nord, a declarat marți Ministerul chinez de Externe.

China este de mult timp cel mai important aliat și sursă de sprijin a regimului nord-coreean, deși liderul nord-coreean Kim Jong Un a încercat să echilibreze acest lucru în ultimii ani prin crearea unei legături cu Rusia. Kim Jong Un a trimis trupe pentru a ajuta Moscova în războiul din Ucraina.

Rusia îl trimite pe fostul președinte Dimitri Medvedev la sărbătorile aniversare din această săptămână, a declarat luni agenția oficială de știri nord-coreeană KCNA.

O declarație a Ministerului chinez de Externe a numit China și Coreea de Nord „prieteni și vecini tradiționali” și a spus că este „o politică strategică de neclintit” a Chinei și a Partidului Comunist chinez „să mențină, consolideze și dezvolte” relațiile cu Coreea de Nord.

Li este unul dintre cei șapte membri ai Comitetului Permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist. În calitate de premier, el este în general considerat numărul doi după președintele Xi Jinping.

Li a reprezentat China în mai multe călătorii în străinătate, în timp ce Xi, în vârstă de 72 de ani, și-a redus programul de călătorii.

Liderii din Vietnam și Laos, prezenți la ceremonii

Liderul Vietnamului, To Lam, va vizita, de asemenea, Coreea de Nord săptămâna aceasta pentru a fi prezent la aniversări. El este secretar general al Partidului Comunist, aceeași poziție de conducere deținută de Xi în China și de Kim în Coreea de Nord.

Va fi prima vizită a unui lider vietnamez în Coreea de Nord din 2007, a scris presa de stat din Vietnam.

Președintele Laosului, Thongloun Sisoulith, va participa și el, a declarat KCNA săptămâna trecută. Este secretar general al Partidului Revoluționar Popular din Laos.

Contactele la nivel înalt dintre China și Coreea de Nord s-au intensificat de anul trecut.

Zhao Leji, un alt membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic, a călătorit în Coreea de Nord în aprilie și s-a întâlnit cu Kim în capitala Phenian. Luna trecută, Kim a vizitat China, alăturându-se președintelui rus Vladimir Putin și altora la o paradă militară chineză la Beijing.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

UE ar putea limita CIRCULAȚIA diplomaților ruși, din cauza suspiciunilor privind acte de spionaj și sabotaje

Coreea de Nord este pregătită de RĂZBOI. Liderul suprem inspectează arsenalul militar al țării

Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O nouă specie minusculă de pește preistoric dezvăluie originile somnului și crapului