Partidul de guvernământ din Coreea de Nord aniversează 80 de ani. Premierul Chinei și Dimitri Medvedev, prezenți la CEREMONII

Premierul chinez Li Qiang și fostul președinte rus Dimitri Medvedev vor călători la Phenian săptămâna aceasta, pentru a fi prezenți la aniversarea a 80 de ani de la înființarea partidului de guvernământ din Coreea de Nord, pe 10 octombrie.

Este cea mai importantă vizită a unui lider chinez în Coreea de Nord din 2019, notează Associated Press.

Li va conduce o delegație guvernamentală de joi până sâmbătă pentru a participa la evenimentele care marchează cea de-a 80-a aniversare a fondării partidului de guvernământ din Coreea de Nord, a declarat marți Ministerul chinez de Externe.

China este de mult timp cel mai important aliat și sursă de sprijin a regimului nord-coreean, deși liderul nord-coreean Kim Jong Un a încercat să echilibreze acest lucru în ultimii ani prin crearea unei legături cu Rusia. Kim Jong Un a trimis trupe pentru a ajuta Moscova în războiul din Ucraina.

Rusia îl trimite pe fostul președinte Dimitri Medvedev la sărbătorile aniversare din această săptămână, a declarat luni agenția oficială de știri nord-coreeană KCNA.

O declarație a Ministerului chinez de Externe a numit China și Coreea de Nord „prieteni și vecini tradiționali” și a spus că este „o politică strategică de neclintit” a Chinei și a Partidului Comunist chinez „să mențină, consolideze și dezvolte” relațiile cu Coreea de Nord.

Li este unul dintre cei șapte membri ai Comitetului Permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist. În calitate de premier, el este în general considerat numărul doi după președintele Xi Jinping.

Li a reprezentat China în mai multe călătorii în străinătate, în timp ce Xi, în vârstă de 72 de ani, și-a redus programul de călătorii.

Liderii din Vietnam și Laos, prezenți la ceremonii

Liderul Vietnamului, To Lam, va vizita, de asemenea, Coreea de Nord săptămâna aceasta pentru a fi prezent la aniversări. El este secretar general al Partidului Comunist, aceeași poziție de conducere deținută de Xi în China și de Kim în Coreea de Nord.

Va fi prima vizită a unui lider vietnamez în Coreea de Nord din 2007, a scris presa de stat din Vietnam.

Președintele Laosului, Thongloun Sisoulith, va participa și el, a declarat KCNA săptămâna trecută. Este secretar general al Partidului Revoluționar Popular din Laos.

Contactele la nivel înalt dintre China și Coreea de Nord s-au intensificat de anul trecut.

Zhao Leji, un alt membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic, a călătorit în Coreea de Nord în aprilie și s-a întâlnit cu Kim în capitala Phenian. Luna trecută, Kim a vizitat China, alăturându-se președintelui rus Vladimir Putin și altora la o paradă militară chineză la Beijing.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

UE ar putea limita CIRCULAȚIA diplomaților ruși, din cauza suspiciunilor privind acte de spionaj și sabotaje