Prima pagină » Știri externe » Peter Magyar a anunțat-o, în direct, pe o jurnalistă de la Televiziunea Publică că va rămâne fără loc de muncă: „Vom închide această fabrică de minciuni“

Peter Magyar a anunțat-o, în direct, pe o jurnalistă de la Televiziunea Publică că va rămâne fără loc de muncă: „Vom închide această fabrică de minciuni“

Noul premier ales al Ungariei, Péter Magyar, a declarat miercuri că, odată ce va fi format, guvernul său va suspenda transmisiunile mass-media de stat. Magyar a vorbit, miercuri, atât în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” de la Radio Kossuth, cât și în cadrul emisiunii matinale de pe canalul M1, despre faptul că, după formarea guvernului său, vor menține și vor extinde reducerea tarifelor la utilități, vor repatria fondurile europene, vor adopta o nouă lege a presei și vor suspenda serviciile de știri ale mass-mediei publice.

Președintele Partidului Tisza a explicat: „fiecare maghiar merită o mass-media publică care să transmită realitatea, de aceea va fi nevoie de o nouă lege a mass-media, de o nouă autoritate de reglementare a mass-media și de crearea condițiilor profesionale necesare pentru ca mass-media publică să își îndeplinească cu adevărat funcția.“

Declarațiile au venit chiar în timpul interviului de la postul public tv, M1. Aici, Magyar și-a reluat criticile la adresa presei de stat și a televiziunii în care se afla.

A amintit că ultima dată când a apărut în mass-media publică, a fost acum mai bine de un an și jumătate, pe 26 septembrie 2024, iar acum a fost nevoie de votul a peste 3,3 milioane de oameni și de un mandat fără precedent în istoria democrației moderne din Ungaria pentru ca „liderul celui mai puternic partid maghiar să fie din nou acceptat și să i se acorde spațiu de exprimare.“

Prezentatoarea a intervenit și a explicat că nu este adevărat că nu a fost invitat. Potrivit acesteia, politicianul a fost contactat ultima dată pe 26 ianuarie, iar înainte de aceasta i s-au trimis invitații timp de șapte zile consecutive pentru a participa la o emisiune în direct, însă nu s-a primit niciun răspuns.

Magyar a adăugat că nu există resentimente personale

„Nu există niciun resentiment personal, nici măcar pentru că m-ați insultat pe mine și familia mea aici dimineața, la prânz și seara.”

Gazda emisiunii a negat că familia sa ar fi fost insultată, dar Péter Magyar a subliniat că la M1 s-a spus că ai săi copii nu vorbesc cu el, ceea ce nu este adevărat, relatează site-ul Index.hu și Hirado.hu.

Magyar a anunțat apoi că „această fabrică de minciuni va înceta să existe după formarea guvernului Tisza”, iar „serviciul de știri mincinos al M1 va fi suspendat. Vom crea condițiile necesare pentru o presă independentă, obiectivă și imparțială; știu că nu există o presă perfectă, dar această situație nu poate continua”, a subliniat el.

El a adăugat: „De vreo două zile, de când a avut loc schimbarea de regim și de când «partidul de stat» a suferit o înfrângere fără precedent, «unii dintre conducătorii și redactorii din această clădire se comportă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat și încearcă să funcționeze ca o presă liberă»”.

Péter Magyar a declarat că una dintre primele măsuri după formarea guvernului său va fi suspendarea activității de difuzare a știrilor de către acest „canal de propagandă“, întrucât a provocat daune absolut incredibile poporului maghiar.

„Au semănat frică în sufletele poporului maghiar, au semănat frică în sufletele copiilor noștri, au servit nebunia războiului, nebunia războiului guvernului, au semănat frică în sufletele bunicilor noștri, ale rudelor noastre în vârstă, ca să nu mai spun altceva, au otrăvit sufletele oamenilor în pauzele transmisiunilor sportive”, a criticat el.

„Vom avea nevoie de puțin timp pentru a adopta o nouă lege a presei, pentru a înființa o nouă autoritate de reglementare a presei și pentru a crea condițiile profesionale necesare ca presa de stat să își îndeplinească efectiv rolul”, a adăugat Magyar.

„Tocmai am asistat la ultimele zile ale unei mașini de propagandă. După formarea guvernului Tisza, vom suspenda serviciile de știri ale mass-mediei «publice» până când caracterul său de serviciu public va fi restabilit”, a scris el pe X după ce a fost intervievat la televiziunea de stat.

 

