Proaspăt instalat în funcția de premier al Ungariei, după victoria zdrobitoare în fața partidului Fidesz și a lui Viktor Orban, Peter Magyar a făcut un nou gest decisiv. Noul lider de la Budapesta i-a cerut explicit președintelui țării demisia, invocând faptul că acesta nu reprezintă un model pentru maghiari și nu poate fi un simbol al unității acestora.

Într-un scurt comentariu pe pagina sa de socializare, premierul Peter Magyar și-a exprimat dezaprobarea față de președintele Tamás Sulyok și i-a cerut acestuia demisia din funcție.

“Am ajuns la Palatul Sándor pentru a mă întâlni cu președintele republicii. Tamás Sulyok este nedemn să întruchipeze unitatea națiunii maghiare. Este inadecvat să fie gardianul legalității. Nu este potrivit să fie un standard moral și un model de rol. Tamás Sulyok trebuie să își dea demisia din funcție imediat după formarea noului guvern“.

Magyar a măturat cu toate structurile lui Viktor Orban

La foarte scurt timp după validarea câștigării scrutinului din 12 aprilie de către partidul său Tisza, Peter Magyar a făcut o serie de gesturi determinate. Astfel, a cerut demisia conducerii mai multor instituții de forță ale statului maghiar, precum și revizuirea Constituției.

Noul premier a anunțat plecarea tuturor șefilor de instituții pe care Orban i-a numit în ultimii 16 ani, precum și o reformă totală prin care țara va reveni la valorile europene. Pe plan extern, Magyar a punctat că va condiționa ajutorul financiar dat Ucrainei și se va opune aderării rapide a acesteia la UE. De asemenea, a anunțat Bruxelles-ul că vrea deblocarea fondurilor către țara sa.

