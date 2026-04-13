Peter Magyar se opune aderării accelerate a Ucrainei la UE. Ce anunță despre împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev

Peter Magyar a declarat că susține ajutorul financiar pentru Ucraina doar dacă țara sa rămâne scutită de plată. Acesta a respins categoric primirea rapidă a Kievului în Uniunea Europeană și a subliniat că un astfel de proces poate dura mai mult de un deceniu.

Ungaria cere scutire de la plată din cauza crizei economice

Magyar a explicat că susține acordul de 90 de milioane de euro pentru Ucraina, dar cu o condiție clară: menținerea clauzei de derogare pentru Budapesta. Această clauză permite Ungariei, alături de Cehia și Slovacia, să nu contribuie financiar la împrumut. Magyar a motivat această decizie prin situația financiară precară a țării și a criticat dur gestionarea economică din perioada lui Orban.

Acesta a cerut reluarea imediată a fluxului de fonduri europene către Ungaria, despre care afirmă că au fost blocate pe nedrept în timp ce restul statelor membre le-au primit. Fără acești bani, economia maghiară nu a putut să se dezvolte, ceea ce face imposibilă asumarea unor noi împrumuturi internaționale.

„Deoarece nu le-am primit, nu am putut să le folosim pentru a ne îmbunătăți economia, așa că nu putem să mai contractăm și mai multe împrumuturi”, spune el.

Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

În ceea ce privește aderarea Ucrainei, Magyar a adoptat o poziție fermă și a declarat că nu susține o procedură de urgență. El a subliniat că nicio țară aflată în stare de război nu poate să devină membră a Uniunii Europene.

„Ar fi imposibil ca o țară aflată în război să fie acceptată de UE. Toate țările candidate la aderare trebuie să treacă prin același proces.”

Viitorul premier maghiar a menționat că, la finalul procesului de negociere, intenționează să organizeze un referendum în Ungaria pentru ca cetățenii să decidă prin vot această chestiune. Totuși, el a estimat că o astfel de etapă nu este posibilă în următorii zece ani.

AUTORUL RECOMANDĂ: