Piloții Lufthansa intră în GREVĂ. De ce sunt nemulțumiți

Piloții companiei aeriene germane Lufthansa au decis să intre în grevă pe fondul disputelor cu conducerea legate de nivelul pensiilor.

La o zi după ce Lufthansa și-a setat ținte financiare ambițioase, nemulțumirile în rândul angajaților au început să curgă. În timp ce unii au fost concediați, alții se pregătesc de grevă, relatează Bloomberg.

Sindicatul Vereinigung Cockpit, care reprezintă interesele piloților Lufthansa, a votat în proporție de 88% pentru a intra în grevă, după ce conducerea companiei nu a putut asigura un nivel optim al veniturilor la pensionare.

Anunțul a produs efecte imediat. Acțiunile la bursa din Frankfurt au scăzut până la 6,4%, fiind cea mai severă cădere de la începutul lunii aprilie. Sindicatul nu a stabilit încă o dată pentru greva anunțată.

Lufthansa încearcă să își îmbunătățească profitabilitatea, însă se confruntă cu o serie de probleme, precum întârzieri la livrarea aeronavelor, sisteme de rezervări instabile, creșterea taxelor și comisioanelor din cauza aparaturii învechite.

