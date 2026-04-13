Politico: Peter Magyar se opune trimiterii de armament în Ucraina

Președintele Ucrainei i-a felicitat pe Péter Magyar și pe membrii partidului TISZA pentru victoria obținută în alegerile parlamentare din Ungaria. Volodimir Zelenski a scris acest lucru pe canalul său de Telegram.

„Felicitări lui Péter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor răsunătoare.”, se menționează în postare. „Ucraina a căutat întotdeauna să întrețină relații de bună vecinătate cu toate țările din Europa și suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria”, a subliniat președintele.

Potrivit acestuia, Europa și fiecare stat european trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni doresc cooperare și stabilitate.

„Suntem pregătiți pentru întâlniri și pentru o colaborare constructivă în beneficiul ambelor națiuni, precum și pentru pace, securitate și stabilitate în Europa”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Din această vară, Ucraina are nevoie de fonduri pentru a continua să respingă invazia Rusiei, când trezoreria sa va rămâne fără numerar. Anul acesta, Orbán a respins un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, convenit de lideri – inclusiv de el însuși – în decembrie 2025.

Potrivit Politico, Peter Magyar dorește să aibă relații bune cu Bruxelles-ul și probabil va debloca împrumutul. Dar aceasta ar putea fi o victorie dulce-amăruie pentru Zelenski, deoarece noul prim-ministru a declarat că se opune trimiterii de arme sau numerar maghiar la Kiev și se opune accelerării aderării Ucrainei la UE.

Magyar a promis că va supune această chestiune unui referendum, ceea ce ar însemna, în practică, blocarea procesului, având în vedere sentimentul anti-ucrainean puternic din societatea maghiară, pe care trebuie să-l satisfacă pentru a-și menține sprijinul.

