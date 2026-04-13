Știri externe » Politico: Peter Magyar se opune trimiterii de armament în Ucraina

Galerie Foto 3

Președintele Ucrainei i-a felicitat pe Péter Magyar și pe membrii partidului TISZA pentru victoria obținută în alegerile parlamentare din Ungaria. Volodimir Zelenski a scris acest lucru pe canalul său de Telegram.

„Felicitări lui Péter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor răsunătoare.”, se menționează în postare.

„Ucraina a căutat întotdeauna să întrețină relații de bună vecinătate cu toate țările din Europa și suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria”, a subliniat președintele.

Potrivit acestuia, Europa și fiecare stat european trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni doresc cooperare și stabilitate.

„Suntem pregătiți pentru întâlniri și pentru o colaborare constructivă în beneficiul ambelor națiuni, precum și pentru pace, securitate și stabilitate în Europa”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Din această vară, Ucraina are nevoie de fonduri pentru a continua să respingă invazia Rusiei, când trezoreria sa va rămâne fără numerar. Anul acesta, Orbán a respins un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, convenit de lideri – inclusiv de el însuși – în decembrie 2025.

Potrivit Politico, Peter Magyar dorește să aibă relații bune cu Bruxelles-ul și probabil va debloca împrumutul. Dar aceasta ar putea fi o victorie dulce-amăruie pentru Zelenski, deoarece noul prim-ministru a declarat că se opune trimiterii de arme sau numerar maghiar la Kiev și se opune accelerării aderării Ucrainei la UE.

Magyar a promis că va supune această chestiune unui referendum, ceea ce ar însemna, în practică, blocarea procesului, având în vedere sentimentul anti-ucrainean puternic din societatea maghiară, pe care trebuie să-l satisfacă pentru a-și menține sprijinul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Mediafax
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
Digi24
VIDEO. Doi polițiști s-au filmat dansând pe manele în autospeciala MAI, în timpul programului
Cancan.ro
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Mediafax
Victoria lui Magyar a zguduit piețele. Ce se întâmplă cu forintul după alegerile din Ungaria
Click
Moment incredibil pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „Nu știa că eu sunt însurat”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Unde poți vedea ultimul Mercedes dezvoltat cu ajutorul Porsche?
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce un agent de Inteligență Artificială a halucinat și a invitat mai mulți oameni la o petrecere?

Cele mai noi

Trimite acest link pe