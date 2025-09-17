Prima pagină » Știri externe » Zelenski: Luna viitoare, Ucraina se așteaptă să aibă 3,5 MILIARDE de dolari într-un fond pentru achiziția de armament din SUA

17 sept. 2025, 21:53, Știri externe
Zelenski: Luna viitoare, Ucraina se așteaptă să aibă 3,5 MILIARDE de dolari într-un fond pentru achiziția de armament din SUA

Ucraina se așteaptă să aibă aproximativ 3,5 miliarde de dolari luna viitoare, într-un fond pentru achiziția de armament din Statele Unite, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aranjamentul financiar, cunoscut sub numele de Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina (“Prioritized Ukraine Requirements List”, sau PURL), pune într-un fond comun contribuțiile membrilor NATO, cu excepția Statelor Unite, pentru achiziționarea de armament, muniție și echipament american, conform Associated Press.

„Am primit peste două miliarde de dolari de la partenerii noștri special pentru programul PURL”, a declarat Zelenski. „Vom primi bani suplimentari în octombrie. Cred că vom avea undeva în jur de 3,5-3,6 miliarde de dolari.”

Anunțul a fost făcut de Zelenski la o conferință de presă comună cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, la Kiev.

Președintele Parlamentului European Roberta Metsola în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Kiev, Ucraina, miercuri, 17 septembrie 2025.

Zelenski a refuzat să ofere detalii despre ce armament va fi livrat în primele transporturi, dar a spus că acestea vor conține cu siguranță rachete pentru sistemele de rachete de apărare aeriană Patriot și muniții pentru sistemele de rachete HIMARS.

Sistemele Patriot sunt vitale pentru apărarea împotriva atacurilor cu rachete rusești, iar sistemele HIMARS au consolidat semnificativ capacitatea de atac de precizie a Armatei ucrainene.

Fondul SUA-Ucraina pentru investiții în sectorul mineral ucrainean urmează să fie lansat

Între timp, un fond SUA-Ucraina conceput pentru a stimula investițiile în sectorul mineral ucrainean urmează să fie lansat cu un capital inițial de 150 de milioane de dolari, au declarat miercuri înalți oficiali ucraineni.

Agenția americană U.S. International Development Finance Corporation va aloca 75 de milioane de dolari pentru fond, iar Ucraina va egala această contribuție, a declarat ministrul ucrainean al Economiei, Oleksii Sobolev.

„Acest lucru este suficient pentru a lansa primele investiții semnificative”, a spus Sobolev.

El a descris fondul ca fiind un „far” care ar putea atrage sprijin suplimentar din partea altor instituții internaționale.

Acordul SUA-Ucraina privind dezvoltarea sectorului mineral ucrainean a fost semnat în aprilie. El oferă SUA acces preferențial la noi proiecte miniere ucrainene și este menit să stimuleze reconstrucția și să permită continuarea ajutorului militar pentru Ucraina din partea SUA.

Prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko a declarat că fondul se va concentra inițial pe proiecte energetice, de infrastructură și de minerale critice, cu scopul de a finanța trei proiecte până la sfârșitul anului 2026.

