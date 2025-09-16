Prima pagină » Știri externe » China a intrat în top zece cele mai inovatoare țări, înlocuind GERMANIA

16 sept. 2025, 15:07, Știri externe
China a intrat în top zece cele mai inovatoare țări, înlocuind cea mai mare economie a Europei, Germania, conform unui clasament anual al Organizației Națiunilor Unite, în contextul în care companiile chineze investesc masiv în cercetare și dezvoltare.

Elveția a rămas pe primul loc, poziție pe care o deține din 2011, urmată de Suedia și Statele Unite.

China s-a situat pe locul zece în studiul Global Innovation Index (GII), care analizează 139 de state pe baza a 78 de indicatori, conform CNN.

China este pe cale să ajungă numărul unu în privința cheltuielilor în cercetare și dezvoltare, pe măsură ce reduce rapid decalajul în finanțarea sectorului privat, conform studiului.

China a rămas pe locul întâi în privința numărului de cereri de brevete în 2024, cu aproximativ un sfert din total. SUA, Japonia și Germania – care împreună reprezintă 40% din totalul cererilor – au înregistrat scăderi ușoare.

Deținerea de brevete este văzută pe scară largă ca un semn important al puterii economice și al know-how-ului industrial al unei țări.

Perspectivele inovației globale sunt umbrite de scăderea investițiilor, potrivit studiului.

Creșterea cercetării și dezvoltării va încetini la 2,3% în acest an, de la 2,9% anul trecut, cel mai scăzut nivel din 2010, după criza financiară.

Pe termen lung, Germania nu ar trebui să fie alarmată de căderea sa pe locul 11, a declarat co-editorul studiului, Sacha Wunsch-Vincent, adăugând că noul clasament nu reflectă impactul taxelor vamale impuse de Administrația Trump în SUA.

„Pentru Germania provocarea este cum, pe lângă statutul său puternic de zeci de ani ca un motor cu adevărat puternic al inovației industriale, să devină o putere a inovației digitale”, a declarat Daren Tang, director general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale a ONU, care publică indicele inovației.

Celelalte țări din top zece, după SUA și înaintea Chinei, au fost, în ordinea clasamentului: Coreea de Sud, Singapore, Marea Britanie, Finlanda, Olanda și Danemarca.

