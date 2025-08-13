Polonia investește peste 3 miliarde de dolari în MODERNIZAREA avioanelor sale militare

Polonia a semnat un contract în valoare de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare F-16.

Forţele aeriene poloneze dispun de 48 de avioane F-16C/D Block 52+, achiziţionate între anii 2006 şi 2008, relatează Reuters.

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat la o conferinţă de presă că lucările de modernizare pentru flota de avioane F-16 vor fi realizate în Polonia, la uzina pentru aviaţie militară Wojskowe Zaklady Lotnicze.

„Capabilităţile avioanelor F-16 versiunile C şi D sunt în continuare bune, dar după 20 de ani au devenit insuficiente în faţa ameninţărilor. Trebuie îmbunătăţite mai multe funcții, pentru a crește abilitatea de a opera în orice condiţii”, a transmis Kosiniak-Kamysz.

După ce Rusia a invadat Ucraina, Polonia a fost preocupată de tema securității. Astfel, polonezii și-au crescut gradual bugetul pentru apărare până la 4,7% din PIB iar din 2026 vor să ajungă la 5% din PIB. Alocarea bugetară mai mare a permis investițiile în echipamente militare de ultimă generație, majoritatea importate din Statele Unite și Coreea de Sud.

