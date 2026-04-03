Polonia va distruge vaccinurile împotriva COVID-19 pe care va fi obligată să le preia de la Pfizer. De câte milioane de doze e vorba

Polonia va trebui să plătească miliarde de zloți pentru vaccinurile împotriva COVID-19 pe care nu le va utiliza și pe care va trebui să le distrugă ulterior. Ministrul Sănătății din Polonia, Jolanta Sobierańska-Grenda, a declarat că cele aproximativ 64 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19, pe care țara sa va trebui să le preia de la compania Pfizer, vor fi distruse. Aceasta este consecința unei hotărâri a tribunalului din Bruxelles, care a considerat că nu există motive pentru a contesta contractul încheiat de Comisia Europeană cu compania în 2021, scrie Polskie Radio 24.

Reamintim că tribunalul de primă instanță din Bruxelles a hotărât, miercuri, că Polonia trebuie să preia și să plătească peste 5,6 miliarde de zloți (1,3 miliarde de euro) pentru dozele de vaccin pe care refuzase anterior să le preia.

Ministrul polonez al Sănătății a subliniat că este vorba de aproximativ 64 de milioane de doze care nu vor fi utilizate. Ea a atras atenția asupra faptului că aceasta reprezintă o povară enormă pentru sistemul de sănătate al țării – echivalentul cheltuielilor anuale pentru tratamentul oncologic și formarea medicilor. După cum a subliniat, aceste fonduri ar fi putut fi alocate direct pentru nevoile pacienților și dezvoltarea sistemului de sănătate.

„Acești 6 miliarde de zloți reprezintă, pentru noi, costul anual al medicamentelor pentru pacienții cu cancer; reprezintă costul anual al formării medicilor rezidenți”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a adăugat că, pentru ea, „acestea nu sunt doar cifre — ele reprezintă servicii specifice și sprijin concret care ar putea fi acordat pacienților chiar astăzi”.

Sistemul public de sănătate din Polonia (NFZ) se confruntă deja cu deficite de finanțare, deficitul estimat pentru anul 2026 fiind de aproximativ 5,4 miliarde de euro, scrie TVP World.

Disputa are la origine un contract semnat între Comisia Europeană și Pfizer în plină pandemie de COVID-19, în 2021, prin care statele membre ale UE se angajau să achiziționeze un număr stabilit de doze.

În aprilie 2022, Polonia a refuzat să respecte anumite prevederi ale acordului, invocând evoluția pandemiei, impactul economic al războiului din Ucraina și îngrijorările legate de poziția dominantă a companiei Pfizer pe piață.

Ulterior, România a luat o măsură similară, ceea ce a determinat compania Pfizer să inițieze o acțiune în justiție împotriva ambelor țări în 2023.

Ministerul Sănătății din Polonia a anunțat că va face apel împotriva hotărârii, care nu este încă definitivă.

Sursă foto: X/ Ministerstwo Zdrowia

Prima reacție a lui Alexandru Rafila, ministrul Sănătății care a blocat achizițiile de vaccinuri. Pfizer a mers în instanță, Moderna a renunțat

România a pierdut procesul cu Pfizer și este obligată să plătească integral contractul de 600.000.000 euro. Țara noastră trebuie să preia cele peste 28 de milioane de doze