Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk

Președintele Donald Trump a sugerat că Administrația sa ar putea lansa o anchetă împotriva lui George Soros sau a familiei sale, acuzându-l pe mega-donatorul democrat că finanțează proteste.

Protestatarii „sunt plătiți pentru profesia lor de la Soros și de alți oameni”, a spus Trump într-un interviu pentru Fox News, amintind de protestatarii care l-au confruntat la un restaurant din Washington săptămâna aceasta.

”Îl vom cerceta pe Soros pentru că cred că avem un caz RICO împotriva lui și a altor oameni. Pentru că asta este mai mult decât proteste. Aceasta este agitație reală „.

Trump nu a dat detalii și nu este clar la ce membru al familiei Soros se referee sau ce motive vor fi folosite în orice investigație.

Legea privind organizațiile corupte și influențate de racket, sau Legea RICO, este de obicei folosită pentru a urmări penal crima organizată.

Trump a spus anterior că Soros „și minunatul său fiu, un radical de stânga” ar trebui să fie investigați, notează Washington Examiner.

Alex Soros, unul dintre fiii miliardarului, este, de asemenea, un susținător major al cauzelor democrate și prezidează consiliul de administrație al Open Society Foundations, care a fost fondată de George Soros și este una dintre cele mai mari și mai influente filantropii din lume.

The Times of Israel: Soros și sprijinul său pentru democrați și cauze liberale

Ținta urii conservatorilor și adesea a conspirațiilor antisemite, Soros, un supraviețuitor al Holocaustului, născut în Ungaria, în vârstă de 95 de ani, și-a folosit averea acumulată ca investitori financiar în anii 1970 și 1980 pentru a crea Open Society Foundations, care susțin o gamă largă de cauze și ONG-uri din întreaga lume, de la programe de bună guvernare și de construire a democrației până la inițiative liberale de politici publice.

Soros a atras atacuri semnificative din partea republicanilor MAGA pentru lunga sa istorie de sprijin financiar pentru democrați și cauze liberale, notează The Times of Israel.

„Trump ar dori să înființeze un stat mafiot”, a spus Soros în timpul primului mandat al președintelui.

Fostul președinte Joe Biden i-a acordat lui Soros Medalia Prezidențială a Libertății – cea mai mare onoare civilă a națiunii – cu puțin timp înainte de a părăsi Casa Albă în ianuarie.

Bloomberg: Președintele semnalează că va continua investigațiile asupra oponenților politici

Comentariul lui Trump vine în contextul în care președintele semnalează că va continua investigațiile asupra oponenților politici, în urma asasinării lui Charlie Kirk, un activist conservator proeminent și aliat al lui Trump, noteaz[ Bloomberg.

„Administrația mea îi va găsi pe fiecare dintre cei care au contribuit la această atrocitate și la alte violențe politice, inclusiv organizațiile care o finanțează și o susțin”, a spus el într-o declarație video postată miercuri seara.

Declarația de vineri vine după postarea lui Trump pe rețelele de socializare din 27 august, în care președintele a cerut Departamentului de Justiție să-i acuze pe George și Alex Soros în conformitate cu legile federale RICO „din cauza sprijinului lor pentru protestele violente și multe altele”.

Open Society Foundations a denunțat acuzațiile președintelui ca fiind „scandaloase și false”, afirmând că nu „finanțează proteste violente”.

„Amenințările împotriva fondatorului și președintelui nostru sunt scandaloase”, a scris organizația nonprofit. „Misiunea noastră este de a promova drepturile omului, justiția și principiile democratice în Statele Unite și în întreaga lume”.

The Hill: „Un președinte răzbunător”

„Recenta cerere a președintelui Trump ca filantropii George și Alex Soros să fie acuzați de infracțiuni în temeiul legilor federale privind racketul este cel mai recent semn că regimul Trump folosește atât puterea Guvernului, cât și teoriile conspirației antisemite împotriva oponenților săi politici”, a comentat Svante Myrick, ]ntr-un articol de opinie pentru The Hill.

Criticii spun că Trump și-a arătat din ce în ce mai mult dorința de a-și folosi puterile prezidențiale pentru a ataca dușmanii politici.

„Răspunsul anemic la cel mai recent efort al lui Trump de intimidare politică ar putea însemna că oamenii nu tratează amenințarea ca pe ceva mai mult decât material de consumat pe rețelele de socializare pentru susținătorii săi”.

„Sau ar putea fi o dovadă că prea mulți dintre liderii și instituțiile noastre încearcă să evite confruntarea cu un președinte răzbunător, mai degrabă decât să-i conteste atacurile asupra statului de drept”, comentează Myrick

Când a fost contactată pentru a comenta amenințările președintelui, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Justiție, Natalie Baldassarre, a indicat doar o secțiune a instrucțiunilor Departamentului de Justiție despre „dezvăluirea informațiilor privind investigațiile penale, civile sau administrative în curs”.

