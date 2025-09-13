Prima pagină » Știri externe » Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk

Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk

13 sept. 2025, 14:40, Știri externe
Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk

Președintele Donald Trump a sugerat că Administrația sa ar putea lansa o anchetă împotriva lui George Soros sau a familiei sale, acuzându-l pe mega-donatorul democrat că finanțează proteste.

Protestatarii „sunt plătiți pentru profesia lor de la Soros și de alți oameni”, a spus Trump într-un interviu pentru Fox News, amintind de protestatarii care l-au confruntat la un restaurant din Washington săptămâna aceasta.

”Îl vom cerceta pe Soros pentru că cred că avem un caz RICO împotriva lui și a altor oameni. Pentru că asta este mai mult decât proteste. Aceasta este agitație reală „.

Trump nu a dat detalii și nu este clar la ce membru al familiei Soros se referee sau ce motive vor fi folosite în orice investigație.

Legea privind organizațiile corupte și influențate de racket, sau Legea RICO, este de obicei folosită pentru a urmări penal crima organizată.

Trump a spus anterior că Soros „și minunatul său fiu, un radical de stânga” ar trebui să fie investigați, notează Washington Examiner.

Alex Soros, unul dintre fiii miliardarului, este, de asemenea, un susținător major al cauzelor democrate și prezidează consiliul de administrație al Open Society Foundations, care a fost fondată de George Soros și este una dintre cele mai mari și mai influente filantropii din lume.

The Times of Israel: Soros și sprijinul său pentru democrați și cauze liberale

Ținta urii conservatorilor și adesea a conspirațiilor antisemite, Soros, un supraviețuitor al Holocaustului, născut în Ungaria, în vârstă de 95 de ani, și-a folosit averea acumulată ca investitori financiar în anii 1970 și 1980 pentru a crea Open Society Foundations, care susțin o gamă largă de cauze și ONG-uri din întreaga lume, de la programe de bună guvernare și de construire a democrației până la inițiative liberale de politici publice.

Soros a atras atacuri semnificative din partea republicanilor MAGA pentru lunga sa istorie de sprijin financiar pentru democrați și cauze liberale, notează The Times of Israel.

„Trump ar dori să înființeze un stat mafiot”, a spus Soros în timpul primului mandat al președintelui.

Fostul președinte Joe Biden i-a acordat lui Soros Medalia Prezidențială a Libertății – cea mai mare onoare civilă a națiunii – cu puțin timp înainte de a părăsi Casa Albă în ianuarie.

Bloomberg: Președintele semnalează că va continua investigațiile asupra oponenților politici

Comentariul lui Trump vine în contextul în care președintele semnalează că va continua investigațiile asupra oponenților politici, în urma asasinării lui Charlie Kirk, un activist conservator proeminent și aliat al lui Trump, noteaz[ Bloomberg.

„Administrația mea îi va găsi pe fiecare dintre cei care au contribuit la această atrocitate și la alte violențe politice, inclusiv organizațiile care o finanțează și o susțin”, a spus el într-o declarație video postată miercuri seara.

Declarația de vineri vine după postarea lui Trump pe rețelele de socializare din 27 august, în care președintele a cerut Departamentului de Justiție să-i acuze pe George și Alex Soros în conformitate cu legile federale RICO „din cauza sprijinului lor pentru protestele violente și multe altele”.

Open Society Foundations a denunțat acuzațiile președintelui ca fiind „scandaloase și false”, afirmând că nu „finanțează proteste violente”.

„Amenințările împotriva fondatorului și președintelui nostru sunt scandaloase”, a scris organizația nonprofit. „Misiunea noastră este de a promova drepturile omului, justiția și principiile democratice în Statele Unite și în întreaga lume”.

The Hill: „Un președinte răzbunător”

„Recenta cerere a președintelui Trump ca filantropii George și Alex Soros să fie acuzați de infracțiuni în temeiul legilor federale privind racketul este cel mai recent semn că regimul Trump folosește atât puterea Guvernului, cât și teoriile conspirației antisemite împotriva oponenților săi politici”, a comentat Svante Myrick, ]ntr-un articol de opinie pentru The Hill.

Criticii spun că Trump și-a arătat din ce în ce mai mult dorința de a-și folosi puterile prezidențiale pentru a ataca dușmanii politici.

„Răspunsul anemic la cel mai recent efort al lui Trump de intimidare politică ar putea însemna că oamenii nu tratează amenințarea ca pe ceva mai mult decât material de consumat pe rețelele de socializare pentru susținătorii săi”.

„Sau ar putea fi o dovadă că prea mulți dintre liderii și instituțiile noastre încearcă să evite confruntarea cu un președinte răzbunător, mai degrabă decât să-i conteste atacurile asupra statului de drept”, comentează Myrick

Când a fost contactată pentru a comenta amenințările președintelui, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Justiție, Natalie Baldassarre, a indicat doar o secțiune a instrucțiunilor Departamentului de Justiție despre „dezvăluirea informațiilor privind investigațiile penale, civile sau administrative în curs”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump îi ACUZĂ pe George Soroș și pe fiul acestuia de grup infracțional organizat: „Nu le vom permite acestor nebuni să distrugă America”

Citește și

EXTERNE Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris
14:33
Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris
EXTERNE O femeie, chemată să vindece o țară. Nepal își numește pentru prima dată în istorie un premier femeie, după Revoluția care a șocat o lume
13:11
O femeie, chemată să vindece o țară. Nepal își numește pentru prima dată în istorie un premier femeie, după Revoluția care a șocat o lume
VIDEO Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”
11:35
Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza”
08:14
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza”
EXTERNE După REVOLUȚIA care a amuțit o lume, NEPALUL numește prima femeie premier din istorie
00:02
După REVOLUȚIA care a amuțit o lume, NEPALUL numește prima femeie premier din istorie
EXTERNE Ca să scape de ÎNCHISOARE, șeful Ferrari a plătit aproape 200 de milioane de euro statului italian. Cu ce a fost prins
22:17
Ca să scape de ÎNCHISOARE, șeful Ferrari a plătit aproape 200 de milioane de euro statului italian. Cu ce a fost prins
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Zi liberă plătită pentru părinți. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Evz.ro
Confesiunea Ioanei Năstase: Am trăit lucruri pe care doar eu, familia și vecinii le știm
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
A23a, „megabergul” din Antarctica, pe cale să dispară după 40 de ani
VIDEO Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va DEMISIONA din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2
14:54
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va DEMISIONA din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2
ACTUALITATE Weekend cu avertizări de la ANM. Cum va fi vremea în Capitală
14:16
Weekend cu avertizări de la ANM. Cum va fi vremea în Capitală
EXCLUSIV Guvernul CONFIRMĂ! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie: „Decizia a fost luată de coaliția de guvernare”
14:12
Guvernul CONFIRMĂ! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie: „Decizia a fost luată de coaliția de guvernare”
FINANCIAR Ceva se întâmplă în lume: AURUL, la un nou maxim istoric – 3.600 dolari pe uncie!
14:07
Ceva se întâmplă în lume: AURUL, la un nou maxim istoric – 3.600 dolari pe uncie!
VIDEO Moșteanu, întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor: „Discuția e la deduceri, nu la vârstă”/Cât este pensia medie în sistemul militar
13:58
Moșteanu, întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor: „Discuția e la deduceri, nu la vârstă”/Cât este pensia medie în sistemul militar