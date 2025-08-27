Prima pagină » Știri externe » Presat cu destituirea din funcție de către opoziție, Macron este acuzat pentru că ar fi plătit „aplaudaci” la parada de ziua națională a Franței

27 aug. 2025, 17:33, Știri externe
Sâmbătă, un utilizator de pe X,  Jacques Renardière, a repostat un anunț în care se propuneau servicii de figurant cu ocazia paradei de ziua națională a Franței de pe Champs-Élysées.  Potrivit anunțului, o companie de producție căuta să angajeze 500 de persoane pentru „a completa și garanta o mulțime entuziastă pentru baia de mulțime a președintelui Franței”, potrivit Le Figaro.

Plata era de 98 de euro pentru a-l aplauda și a-l încuraja pe Macron.

„14 iulie 2025, 500 de figuranţi au fost recrutaţi de societatea AusseCourtPublic Prod pentru a-l încuraja pe Macron, pentru o plată de 98 de euro. Contactaţi-ne pe [email protected]”, a scris utilizatorul.

Renardière a distribuit și un clip al ceremoniei din 14 iulie în care preşedintele intră în contact cu spectatorii veniţi să-l aclame. Președintele Macron strânge mâini, face selfie-uri, discută cu o admiratoare în vârstă. El susține că toți aceștia sunt actori recrutaţi pentru a da impresia că preşedintele se bucură de popularitate. Postarea a primit peste 6.000 de aprecieri şi a fost redistribuită de peste 4000 de ori.

Palatul Élysée a redistribuit postarea pe propriul cont cu o ştampilă roşie „Fals” și a negat acuzația:

„Cu cât e mai mare, cu atât trece mai uşor”.

„Nu erau 500 de figuranţi, ci ultimii 500 de membri ai Renaissance, nu are nicio legătură”, comentează ironic unul dintre internauți.

Un alt internaut se arată indulgent: „Nu e grav să apelezi la figuranţi. E chiar normal când ai 15%”.

Potrivit unui sondaj publicat de RFI,  dintre 1.000 de persoane intervievate pe 16 și 17 iulie, doar 190 s-au declarat „mulțumite” de prestația președintelui Macron, în timp ce 330 au declarat că sunt destul de „nemulțumite”, iar 480 au declarat că sunt „foarte nemulțumite”.

În martie 2025,  site-ul Blast a afirmat că preşedintele intenţiona să cumpere un Aston Martin în valoare de 200.000 de euro, însă Champs-Élysée a denunţat „o minciună sfruntată”. În luna mai, departamentul de comunicare a postat o fotografie a lui Emmanuel Macron într-un tren spre Kiev care ascunde un pachet cu cocaină, care s-a răspândit pe reţelele sociale.

„Când unitatea europeană deranjează, dezinformarea ajunge până la a face să pară că o simplă batistă este drog”, au scris colaboratorii lui Emmanuel Macron.

Pe 23 iulie, familia Macron a dat în judecată o influenceriță, Candace Owens, pentru că a dus o campanie „neîntreruptă de defăimare” care a durat peste un an. Influencerița  a afirmat în mod repetat pe platforme sociale precum YouTube și X, că susține teoria conspirației conform căreia Brigitte Macron ar fi de fapt un bărbat.

În timp ce mandatul premierului François Bayrou este amenințat din cauza asumării răspunderii pentru reformele bugetare,  opoziția din Franța face demersuri și pentru destituirea președintelui Emmanuel Macron, o procedură complicată, care până acum nu a reușit.

Sursa Foto: Profimedia

