Prima pagină » Știri externe » Sheinbaum calcă pe urmele lui Trump. Mexicul ia în considerare aplicarea de TARIFE suplimentare țărilor cu care nu are semnate acorduri comerciale

Sheinbaum calcă pe urmele lui Trump. Mexicul ia în considerare aplicarea de TARIFE suplimentare țărilor cu care nu are semnate acorduri comerciale

04 sept. 2025, 19:53, Știri externe
Sheinbaum calcă pe urmele lui Trump. Mexicul ia în considerare aplicarea de TARIFE suplimentare țărilor cu care nu are semnate acorduri comerciale

Preşedinta mexicană, Claudia Sheinbaum, susține necesitatea impunerii de tarife suplimentare pe importuri tuturor statelor care nu au încheiat un acord comercial cu țara sa.

Potrivit Reuters, Sheinbaum nu a dat detalii despre ce produse ori sectoare vor fi afectate și nici nu a prezentat o listă a partenerilor vizați de noile tarife.

„Luăm în considerare impunerea anumitor tarife pentru a echilibra balanța comercială a țării în raporturile de schimb cu celelalte state”, transmite președinta Mexicului.

Printre țările care nu au acorduri comerciale încheiate cu Mexic se numără şi China, care în mod paradoxal are investiții importante realizate în cea de-a doua economie ca mărime din America Latină. Noile tarife anunțate de Sheinbaum fac parte din „Planul Mexic”, o iniţiativă menită să stimuleze comerțul și industria internă.

Anunțul vine la o zi distanță după vizita secretarului de stat american Marco Rubio.

„SUA şi Mexic au atins un nivel istoric în materie de cooperare”, a declarat Rubio la finalul întrevederii Sheinbaum.

Mexicul s-a angajat să depună eforturi suplimentare pentru combaterea traficului de droguri, având în vedere că una dintre nemulțumirile lui Trump înainte de impunerea taxelor suplimentarea era legată de extinderea criminalității transfrontaliere.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează

AXIOS: „Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni” / „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”

Citește și

EXTERNE Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului
22:28
Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului
CINEMA Paramount a anunțat că va lansa un film de RĂZBOI adaptat după cea mai populară franciză de jocuri video
21:20
Paramount a anunțat că va lansa un film de RĂZBOI adaptat după cea mai populară franciză de jocuri video
EXTERNE Cine a fost Giorgio Armani, vizionarul care a REVOLUȚIONAT industria modei
20:45
Cine a fost Giorgio Armani, vizionarul care a REVOLUȚIONAT industria modei
EXTERNE În timp ce omenirea se teme de războiul nuclear, China a trecut în „EPOCA LASERELOR”. La paradă a fost prezentată „super-arma” secolului 21
20:38
În timp ce omenirea se teme de războiul nuclear, China a trecut în „EPOCA LASERELOR”. La paradă a fost prezentată „super-arma” secolului 21
EXTERNE Nepotul lui Nelson MANDELA consideră că palestinienii trăiesc mai rău decât sud-africanii în apartheid. Israelul condamnă comparația
19:11
Nepotul lui Nelson MANDELA consideră că palestinienii trăiesc mai rău decât sud-africanii în apartheid. Israelul condamnă comparația
DEZVĂLUIRI Gândul a avut dreptate: avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de ruși. Autoritățile bulgare au recunoscut ceea ce Gândul a demonstrat deja de 2 zile
18:15
Gândul a avut dreptate: avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de ruși. Autoritățile bulgare au recunoscut ceea ce Gândul a demonstrat deja de 2 zile
Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Horoscop 5 septembrie. Unele zodii descoperă echilibrul prin detalii, în timp ce altele învață lecții importante
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicuşor Dan. Ce notă şi-ar da după 100 de zile şi când merge în SUA. "Invitaţia există"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Kate Middleton, schimbare uluitoare de look! Cum a apărut Prințesa de Wales la cea mai recentă vizită regală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Pensionarii au interzis să arunce aceste documente! Riscă pensii mai mici. Trebuie dovadă
Evz.ro
Liber la viteze extreme pentru șoferi. Proiect de lege abandonat
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Crișul Alb înregistrează cel mai mic debit din ultimii 57 de ani
VIDEO Elevii cu nevoi speciale, lăsați pe dinafară. Ministrul Educației: Vedeți? Asta este o problemă!
23:23
Elevii cu nevoi speciale, lăsați pe dinafară. Ministrul Educației: Vedeți? Asta este o problemă!
VIDEO Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui plătite pe card. Costurile cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari
23:11
Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui plătite pe card. Costurile cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari
ALERTĂ Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală
23:02
Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală
VIDEO Reforma pensiilor magistraților/ Manole: Proiectul este un produs al acestui Guvern, încă o reformă, pe care PSD nu o blochează
22:53
Reforma pensiilor magistraților/ Manole: Proiectul este un produs al acestui Guvern, încă o reformă, pe care PSD nu o blochează
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor
22:35
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor
EDUCAȚIE Ministrul Educației: Nu dispar profesorii care NU sunt titulari. O să fie mulți suplinitori în sistem
22:24
Ministrul Educației: Nu dispar profesorii care NU sunt titulari. O să fie mulți suplinitori în sistem