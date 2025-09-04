Sheinbaum calcă pe urmele lui Trump. Mexicul ia în considerare aplicarea de TARIFE suplimentare țărilor cu care nu are semnate acorduri comerciale

Preşedinta mexicană, Claudia Sheinbaum, susține necesitatea impunerii de tarife suplimentare pe importuri tuturor statelor care nu au încheiat un acord comercial cu țara sa.

Potrivit Reuters, Sheinbaum nu a dat detalii despre ce produse ori sectoare vor fi afectate și nici nu a prezentat o listă a partenerilor vizați de noile tarife.

„Luăm în considerare impunerea anumitor tarife pentru a echilibra balanța comercială a țării în raporturile de schimb cu celelalte state”, transmite președinta Mexicului.

Printre țările care nu au acorduri comerciale încheiate cu Mexic se numără şi China, care în mod paradoxal are investiții importante realizate în cea de-a doua economie ca mărime din America Latină. Noile tarife anunțate de Sheinbaum fac parte din „Planul Mexic”, o iniţiativă menită să stimuleze comerțul și industria internă.

Anunțul vine la o zi distanță după vizita secretarului de stat american Marco Rubio.

„SUA şi Mexic au atins un nivel istoric în materie de cooperare”, a declarat Rubio la finalul întrevederii Sheinbaum.

Mexicul s-a angajat să depună eforturi suplimentare pentru combaterea traficului de droguri, având în vedere că una dintre nemulțumirile lui Trump înainte de impunerea taxelor suplimentarea era legată de extinderea criminalității transfrontaliere.

