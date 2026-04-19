„Bucureștiul a rămas în urmă la toate capitolele”. Primarul Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că Bucureștiul este în urma altor capitale europene în ceea ce privește serviciile publice, infrastructura și organizarea urbană. Edilul a prezentat principalele probleme și direcțiile de acțiune ale administrației, conform Mediafax.

Ciprian Ciucu: „Bucureștiul a rămas în urmă la toate capitolele”

Edilul a declarat că orașul are întârzieri majore în mai multe domenii esențiale, de la calitatea spațiului public până la transport.

„Orașul trebuie să se schimbe. A rămas în urmă Bucureștiul în raport cu alte capitale europene. Din ce punct de vedere? Din toate punctele de vedere: calitatea serviciilor publice, calitatea spațiului public, lipsa unui sistem de mobilitate care să încurajeze inclusiv mersul cu transportul în comun. La toate astea lucrez”, a afirmat edilul.

Prioritatea: investițiile și gestionarea banilor

Primarul a subliniat că una dintre principalele direcții este folosirea eficientă a resurselor financiare pentru proiecte prioritare.

„Sunt foarte atent la cum sunt cheltuiți banii, să fie direcționați acolo unde este nevoie de ei, în funcție de priorități și de investiții importante”, a spus Ciucu.

Edilul a atras atenția asupra stării clădirilor din Capitală și a riscului seismic ridicat, menționând lipsa unei evidențe clare.

„Avem un risc seismic foarte, foarte mare, pentru că avem clădiri care sunt în paragină. Tocmai am dat drumul să facem o inventariere, să avem și noi o bază de date unică cu ce clădiri are Primăria Capitalei”, a declarat primarul general.

Clădiri ale primăriei, în stare avansată de degradare

O parte dintre imobilele deteriorate aparțin administrației locale, a precizat primarul.

„O parte dintre cele care arată foarte prost pe care le vezi în oraș sunt ale noastre. Nu e cineva care să aibă o bază de date unică și să ai o politică în ceea ce privește utilizarea lor. Sunt clădiri mari, prăpădite, cu risc seismic foarte mare, neadministrate, neocupate. Se degradează”, a spus edilul.

Primarul a precizat că au fost atrase finanțări pentru consolidarea unor imobile, inclusiv din surse externe.

„Am atras fonduri, inclusiv din partea unor bănci de dezvoltare internațională, ca să consolidăm vreo 20 de clădiri. E mult, nu e puțin. S-a ocupat și fostul primar de acest lucru și trebuie să-i recunosc meritul. Pe cele mai bune, care au potențial pentru piață, le concesionezi pe 30-40 de ani. Să vină cineva interesat, să deschidă un hotel mic, o librărie, o cofetărie, să o consolideze și să o reintroducă în circuitul economic sau cultural”, a declarat Ciucu.

Concluzia trasă de Ciprian Ciucu: lipsa direcției politice

În final, Ciucu a spus că problemele nu țin de lipsa instituțiilor, ci de absența unei politici publice clare.

„Avem instituții care se ocupă cu asta, dar în lipsa voinței politice și a manifestării autorității, adică să ai o politică publică, lucrurile au rămas în această stare”, a conchis Ciucu.

