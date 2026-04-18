Președintele Joseph Aoun anunță un nou început pentru Liban după armistițiul dintre Israel și Hezbollah: „Nu mai suntem scena războaielor nimănui”

Mihai Tănase
Președintele Joseph Aoun anunță un nou început pentru Liban după armistițiul dintre Israel și Hezbollah: „Nu mai suntem scena războaielor nimănui”
Președintele Libanului, Joseph Aoun - Foto: Mediafax foto

Președintele Libanului, Joseph Aoun, declară că țara își recâștigă suveranitatea după armistițiul dintre Israel și Hezbollah, promițând că Libanul nu va mai fi „pionul nimănui”, făcând referire la „prietenia” cu regimul de la Teheran.

Joseph Aoun a transmis un mesaj ferm privind viitorul țării, susținând că Libanul își recapătă independența decizională după ani marcați de conflicte regionale și influențe externe.

„Suntem încrezători că vom salva Libanul (…), am recuperat Libanul şi puterea decizională a Libanului pentru prima dată în aproape o jumătate de secol”, a declarat Joseph Aoun în primul său discurs adresat națiunii după armistițiu, scrie Aljazeera.com.

Președintele Libanului, Joseph Aoun - Foto: Mediafax foto

Președintele Libanului, Joseph Aoun – Foto: Mediafax foto

Liderul de la Beirut a precizat că statul libanez nu va mai permite implicarea în conflicte care nu îi aparțin.

„Astăzi negociem pentru noi înşine (…), nu mai suntem un pion în jocul nimănui, nici scena războaielor nimănui şi nu vom mai fi niciodată”, a mai afirmat președintele Joseph Aoun.

Declarațiile vin la scurt timp după acordul de încetare a focului mediat de Statele Unite, care a pus capăt confruntărilor dintre Israel și Hezbollah, organizație susținută de Iran.

Acordul prevede deschiderea unor discuții directe între Liban și Israel, cu scopul de a ajunge la o „pace între cele două țări”. În acest context, Joseph Aoun a dat asigurări că orice viitor acord nu va afecta integritatea teritorială sau drepturile naționale ale Libanului, fără a preciza dacă negocierile vor include contacte directe cu partea israeliană.

Trump amenință Iranul: SUA vor lua uraniul „într-o formă mult mai ostilă” dacă negocierile eșuează

Trump minimalizează războiul cu Iranul și promite un final rapid: „Au trecut doar două luni”. Semnalul misterios de la Casa Albă: Următoarea săptămână

FLASH NEWS Trump amenință Iranul: SUA vor lua uraniul „într-o formă mult mai ostilă” dacă negocierile eșuează
07:25
Trump amenință Iranul: SUA vor lua uraniul „într-o formă mult mai ostilă” dacă negocierile eșuează
FLASH NEWS Trump: „Iranienii au fost de acord cu totul, inclusiv cu renunțarea la programul nuclear și cu încetarea sprijinului acordat către Hamas și Hezbollah”
22:44
Trump: „Iranienii au fost de acord cu totul, inclusiv cu renunțarea la programul nuclear și cu încetarea sprijinului acordat către Hamas și Hezbollah”
SCANDALOS Trump se dezice de foștii săi susținători: „Alex Jones e complet prăjit. Tucker are IQ scăzut. Candace, o proastă și bolnavă mintal”
21:55
Trump se dezice de foștii săi susținători: „Alex Jones e complet prăjit. Tucker are IQ scăzut. Candace, o proastă și bolnavă mintal”
INEDIT Deschiderea parcului „Donald J. Trump” din Sectorul 4 de către primarul Daniel Băluță a ajuns în presa din SUA
20:15
Deschiderea parcului „Donald J. Trump” din Sectorul 4 de către primarul Daniel Băluță a ajuns în presa din SUA
JUSTIȚIE Razii de amploare în Bulgaria, înaintea alegerilor parlamentare anticipate: 200.000 de euro confiscați și sute de persoane arestate
20:10
Razii de amploare în Bulgaria, înaintea alegerilor parlamentare anticipate: 200.000 de euro confiscați și sute de persoane arestate
TURISM Zborurile ar putea fi anulate din a doua jumătate a lunii mai din cauza crizei kerosenului
19:38
Zborurile ar putea fi anulate din a doua jumătate a lunii mai din cauza crizei kerosenului
Mediafax
Premieră pentru România la sediul NATO
Digi24
Deputații ruși cer femeilor singure să se culce cu bărbații care revin de pe front și să renunțe la fertilizarea in vitro
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Avertismentul economiștilor pentru români: „Să amâne toate proiectele pe termen lung. Este un an de supraviețuire”
Mediafax
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților din afara uniunii
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de dolari contra uraniu îmbogățit. Ce spune Donald Trump
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Casa lui William Shakespeare ar fi fost în sfârșit găsită după 400 de ani
SPORT Ce mesaj a lăsat un turist personalului hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov. „Ne simțim întotdeauna așa”
07:57
Ce mesaj a lăsat un turist personalului hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov. „Ne simțim întotdeauna așa”
UTILE De ce să pui săculeți cu lavandă în dulapurile cu haine, în luna aprilie. La ce ajută, de fapt
07:33
De ce să pui săculeți cu lavandă în dulapurile cu haine, în luna aprilie. La ce ajută, de fapt
ACTUALITATE 18 Aprilie, calendarul zilei: James Woods împlinește 79 de ani, Eric Roberts 70
07:15
18 Aprilie, calendarul zilei: James Woods împlinește 79 de ani, Eric Roberts 70
INEDIT Taina Castelului din Carpați. Locul fascinant imaginat de Jules Verne există și ar fi aproape de Kogaionon, „muntele sfânt al dacilor”
07:00
Taina Castelului din Carpați. Locul fascinant imaginat de Jules Verne există și ar fi aproape de Kogaionon, „muntele sfânt al dacilor”
ACTUALITATE Steve Jobs. Dacă răspunzi cu Da la aceste șase întrebări, înseamnă că ai mai multă fericire în viață decât credeai
07:00
Steve Jobs. Dacă răspunzi cu Da la aceste șase întrebări, înseamnă că ai mai multă fericire în viață decât credeai
EXCLUSIV Scandal cu finul familiei Iohannis. Marius Vecerdea a lovit un membru al Federației Române de Tenis. Gândul publică imagini cu incidentul
07:00
Scandal cu finul familiei Iohannis. Marius Vecerdea a lovit un membru al Federației Române de Tenis. Gândul publică imagini cu incidentul

