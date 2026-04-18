Președintele Libanului, Joseph Aoun, declară că țara își recâștigă suveranitatea după armistițiul dintre Israel și Hezbollah, promițând că Libanul nu va mai fi „pionul nimănui”, făcând referire la „prietenia” cu regimul de la Teheran.

Joseph Aoun a transmis un mesaj ferm privind viitorul țării, susținând că Libanul își recapătă independența decizională după ani marcați de conflicte regionale și influențe externe.

„Suntem încrezători că vom salva Libanul (…), am recuperat Libanul şi puterea decizională a Libanului pentru prima dată în aproape o jumătate de secol”, a declarat Joseph Aoun în primul său discurs adresat națiunii după armistițiu, scrie Aljazeera.com.

Liderul de la Beirut a precizat că statul libanez nu va mai permite implicarea în conflicte care nu îi aparțin.

„Astăzi negociem pentru noi înşine (…), nu mai suntem un pion în jocul nimănui, nici scena războaielor nimănui şi nu vom mai fi niciodată”, a mai afirmat președintele Joseph Aoun.

Armistițiu în Orientul Mijlociu

Declarațiile vin la scurt timp după acordul de încetare a focului mediat de Statele Unite, care a pus capăt confruntărilor dintre Israel și Hezbollah, organizație susținută de Iran.

Acordul prevede deschiderea unor discuții directe între Liban și Israel, cu scopul de a ajunge la o „pace între cele două țări”. În acest context, Joseph Aoun a dat asigurări că orice viitor acord nu va afecta integritatea teritorială sau drepturile naționale ale Libanului, fără a preciza dacă negocierile vor include contacte directe cu partea israeliană.

Recomandarea autorului

