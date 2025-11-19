Rusia a bombardat Harkovul cu 18 drone Shahed, provocând 32 de răniți și distrugeri multiple. Anterior, Ucraina a bombardat Rusia cu rachete ATACMS

Harkiv a fost atacat de 18 drone Shahed de fabricație ruso-iraniană. Patru lovituri au fost efectuate și în raionul Slobidsky, fiind lovite patru obiective. Un bloc și curtea unei școli au fost lovite în bombardamentele rusești.

Bombardamentele rusești au provocat incendii și distrugeri multiple. În raionul Osnoviansky, o lovitură a unei drone într-o clădire rezidențială cu mai multe etaje, a provocat 22 de răniți. Alte 28 de persoane au fost evacuate.

La fața locului este un incendiu, a anunțat primarul. Numărul persoanelor rănite în acest moment este de 32. Salvatorii și serviciile de urgență sunt la fața locului, au transmis autoritățile ucrainene.

De asemenea, există informații preliminare despre o lovitură în apropierea uneia dintre instituțiile medicale din Harkov, unde un medic ar fi fost rănit, a anunțat Primăria orașului Harkiv.

Sursa Foto: Telegram

