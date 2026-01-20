Prima pagină » Știri externe » Imagini inedite din Turcia. Președintele Erdogan a jucat baschet cu una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american

20 ian. 2026, 12:11, Știri externe
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan s-a întâlnit cu legenda NBA, Shaquille O’Neal, la Istanbul, conform fotografiilor postate pe contul de X al președintelui turc.

Întâlnirea dintre Recep Tayyip Erdoğan și vedeta baschetului american a avut loc la Centrul de Dezvoltare a Baschetului din Istanbul, inaugurat în urmă cu câteva luni. Cei doi au ieșit pe terenul de baschet, unde au făcut câteva aruncări la coș și au semnat mingi de baschet pe care le-au oferit unul altuia ca amintire.

None

Președintele Erdoğan a distribuit imagini de la întâlnire pe contul său de socializare. Postarea a inclus emoji-uri cu baschet și steagul Turciei, deși nu a fost făcută nicio declarație scrisă cu privire la întâlnire.

Shaquille O’Neal este cunoscut pe plan internațional ca fost campion al Asociației Naționale de Baschet (NBA) și unul dintre cei mai influenți jucători din istoria acestui sport. Apariția sa alături de președintele Erdogan a atras în mod natural atenția datorită profilului său global, în special în rândul publicului american și european familiarizat cu baschetul profesionist.

