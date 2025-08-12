Prima pagină » Știri externe » Primarul capitalei Washington D.C. contestă măsura adoptată de TRUMP din motive de securitate: Avem un oraș sigur

12 aug. 2025, 10:34, Știri externe
Președintele american Donald Trump a semnat ieri un decret prin care trece Poliția Metropolitană din Washington D.C. sub control federal și autorizează Garda Națională să efectueze verificări inopinate,  pentru că nivelul de infracționalitate din oraș este scăpat de sub control.

În primele ore de activitate, trupele trimise de Trump pe străzile din D.C. au aplicat sancțiuni mai multor persoane pentru lipsă permis port-armă, circulația pe drumurile publice a unor vehicule neautorizate sau pentru permise de conducere suspendate. În total, 450 de ofiţeri federali sunt dislocați în tot orașul.

Edilul localității, Muriel Bowser, a criticat măsura adoptată de Trump, despre care susține că este exagerată.

„Washingtonul nu se confruntă cu o creştere a criminalităţii. Nu mai suntem ca în urmă cu doi ani. Actualmente, am redus criminalitatea din oraș până la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani”, transmite Bowse, potrivit Reuters.

Departamentul de poliţie din Washington susţine că infracţiunile violente au scăzut cu 26% în D.C. în primele şapte luni ale anului 2025, comparativ cu anul trecut, în timp ce criminalitatea generală a scăzut cu circa 7%.

Potrivit statisticilor, în oraşul cu aproximativ 700.000 de locuitori sunt în acest moment doar 3.782 de persoane fără adăpost. Însă majoritatea se află în adăposturi de urgenţă sau locuinţe de tranziţie, mai curând decât pe stradă, precizează autoritățile.

