Ruxandra Radulescu
21 nov. 2025, 14:20, Știri externe
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații

Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcţie pentru doi ani după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal care îl implica pe un om de afaceri, partener al unei importante politiciene de dreapta. Ortiz ocupă funcţia de procuror general din 2022 și a fost de asemenea amendat cu 7.300 de euro şi obligat să plătească 10.000 de euro despăgubiri omului de afaceri Alberto González Amador, relatează The Guardian.

Verdictul, în cazul procurorului general Álvaro García Ortiz, a fost anunţat joi de Curtea Supremă. Decizia instanței reprezintă o lovitură pentru premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, care insistase asupra nevinovăţiei lui Ortiz şi care se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza unei serii de acuzaţii de corupţie ce vizează familia şi aliaţii săi.

Lui Ortiz și i-a interzis exercitarea atribuțiilor timp de doi ani pentru încălcarea secretului judiciar.

García Ortiz, primul procuror general în exerciţiu din Spania care ajunge în faţa instanţei, a negat că ar fi divulgat jurnaliştilor informaţii personale despre González Amador în perioada în care acesta era anchetat pentru presupusă fraudă fiscală.

Potrivit unor relatări din presă de anul trecut, echipa juridică a lui González Amador ar fi propus un acord de recunoaştere a vinovăţiei, care i-ar fi permis să evite un proces şi închisoarea în schimbul admiterii unor presupuse infracţiuni fiscale.

Omul de afaceri este partenerul politicienei populiste de dreapta Isabel Díaz Ayuso, care, în calitate de preşedintă a regiunii Madrid, a fost una dintre cele mai vocale critice ale lui Sánchez. Ayuso, membră a Partidului Popular (PP), a susţinut că informaţiile ar fi fost scurse către presă într-o încercare de a-i afecta reputaţia, în timp ce González Amador a declarat în faţa instanţei: Procurorul general „m-a distrus complet”.

Dar García Ortiz a insistat că nu a divulgat informaţiile şi nici nu au fost divulgate de către el, iar apărarea sa a afirmat că „nu există absolut nicio probă” că el ar fi fost sursa scurgerii. Jurnaliştii chemaţi să depună mărturie au negat, de asemenea, că procurorul general le-ar fi furnizat informaţiile.

Surse guvernamentale au declarat că, deşi respectă verdictul, nu sunt de acord cu acesta, adăugând că administraţia îi este recunoscătoare lui García Ortiz pentru munca depusă ca procuror general. Au spus că procesul de selectare a înlocuitorului său va începe în zilele următoare.

Cazul a reaprins dezbaterea privind politizarea sistemului judiciar şi apare în contextul în care continuă investigaţiile legate de acuzaţiile de corupţie care îi implică pe soţia lui Sánchez şi pe fratele acestuia.

Deşi premierul a respins acele acuzaţii ca fiind atacuri motivate politic, în iunie i-a cerut unuia dintre principalii săi colaboratori, Santos Cerdán, să demisioneze din funcţia de secretar de organizare al Partidului Socialist după ce un judecător al Curţii Supreme a constatat „probe ferme” ale posibilei sale implicări în luare de mită în legătură cu contracte publice de construcţii.

Investigaţiile de corupţie, care îl implică şi pe fostul ministru al transporturilor José Luis Ábalos şi pe unul dintre colaboratorii săi, sunt deosebit de dăunătoare, deoarece Sánchez a ajuns la putere promiţând să combată ferm corupţia.

Premierul a pus anterior sub semnul întrebării independenţa unor membri ai sistemului judiciar spaniol, afirmând într-un interviu din septembrie că „nu există nicio îndoială că există judecători care fac politică şi politicieni care încearcă să facă justiţie”.

Alberto Núñez Feijóo, liderul PP, a remarcat că verdictul este prima dată când un procuror general este condamnat, adăugând:

„Această anomalie îl va apăsa pe Sánchez pentru totdeauna. Singura modalitate de a evita o ruşine instituţională şi mai mare este să îşi ceară scuze poporului spaniol pentru această operaţiune politică grosolană şi să îşi arate respectul faţă de Curtea Supremă.”

Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreapta Vox, a mers şi mai departe, spunând:

„Sánchez va fi primul premier din istoria Spaniei care va ajunge la închisoare”, acuzându-l de supervizarea „unei mafii care nu face altceva decât să murdărească instituţiile noastre.”

