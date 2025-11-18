Prima pagină » Video » Turcescu, dezvăluire-bombă despre Kovesi: M-a chemat să-mi ofere funcția de purtător de cuvânt la Parchet/Avem o variantă, puteți intra și într-un CA

Turcescu, dezvăluire-bombă despre Kovesi: M-a chemat să-mi ofere funcția de purtător de cuvânt la Parchet/Avem o variantă, puteți intra și într-un CA

18 nov. 2025, 18:43, Video

În ediția de marți a emisiunii Ai Aflat cu Ionuț Cristache!, gazda emisiunii l-a provocat pe invitatul său,  Robert Turcescu, să comenteze pornind de la cazul Ioanei Dogioiu, sinecurile de la vârful puterii, devenite o practică indiferent de guvernare. Cunoscutul jurnalist a mărturisit că la un moment a primit o propunere interesantă chiar din partea fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi.

Mai precis, într-un moment prolific al carierei sale, Robert Turcescu a primit o ofertă de a fi purtător de cuvânt al Parchetului, condus la acea vreme de Laura Kovesi.

Am fost și eu chemat să intru în aparatul de stat în 2006, când a ajuns în funcție doamna Laura Codruța Kovesi, Procuror general al României pusă de Traian Băsescu. M-a chemat la Parchetul general să îmi ofere funcția de purtător de cuvânt al Parchetului. Am întrebat ce bani, la vremea respectivă eu câștigam destul de bine. Aveam emisiunea România în direct la Europa Fm, eram pe primul loc în audiențe și la talk-showuri cu emisiunea Sută la sută de la  Realitatea TV, scriam prin diverse reviste, predam la facultate, a explicat Turcescu în studioul Gândul.

Planul B al Laurei Kovesi

În acest context, a precizat invitatul, Kovesi i-a spus că există incompatibilități și ar trebui să aleagă doar funcția de purtător de cuvânt. Însă, în cazul unui refuz al jurnalistului de a renunța la activitatea sa jurnalistică, fosta șefă a DNA avea și o variantă de rezervă: Avem o variantă, puteți intra și într-un Consiliu de Administrație. 

