Donald Trump a semnat legea prin care solicită Departamentului de Justiție să publice toate documentele legate de Jeffrey Epstein, un prădător sexual condamnat care s-a sinucis în 2019.

UPDATE | Trump a semnat legea

Donald Trump a semnat legea care obligă Departmentul de Justiție să publice toate fișierele Epstein, după presiuni masive în Congres, atât din partea democraților, cât și a republicanilor.

Președintele Donald Trump a semnat o lege bipartizană care obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să facă public întregul set de documente legate de Jeffrey Epstein, marcând o schimbare dramatică după luni întregi în care s-a opus demersului, potrivit AP.

Știrea inițială

Președintele a fost împotriva publicării dosarelor, considerând cazul drept o „farsă a democraților” și a criticat pe oricine a solicitat dezvăluirea acestora. Pe durata candidaturii la președinția SUA, el a promis că va publica toate dosarele.

Procuror: Dosarele vor fi publicate în 30 de zile. Dar unele informații vor fi clasificate

New York Times informează că semnătura președintelui nu garantează publicarea tuturor dosarelor. Proiectul de lege conține excepții! Departamentul Justiției ar putea păstra câteva informații confidențiale:

identitatea victimelor ale traficului sexual comis de Jeffrey Epstein; informații care ar afecta investigațiile ordonate de Trump asupra unor figuri politice din Partidul Democrat care ar fi fost asociate cu Epstein.

Senatul a aprobat miercuri un proiect de lege care cere Departamentului de Justiție să publice mai multe dosare despre Epstein, la o zi după ce legislația a fost adoptată în mod covârșitor în Cameră. Procurorul general al SUA, Pam Boni, a anunțat că dosarele ar putea fi publicate în maxim 30 de zile. Ea avertizat că unele informații ar putea fi clasificate pentru a proteja ancheta în curs.

Proiectul de lege n-a ajuns pe biroul președintelui

Departamentul de Justiție al SUA a confirmat că va investiga presupusele legături ale finanțatorului pedofil Jeffrey Epstein cu bănci importante și cu mai mulți democrați proeminenți, inclusiv fostul președinte Bill Clinton. Președintele american Donald Trump a declarat că va solicita procurorului general Pam Bondi și FBI-ului să investigheze „implicarea și relația” lui Epstein cu Clinton și alți democrați.

Însă proiectul de lege nu a fost încă prezentat președintelui și nu era clar când ar putea ajunge pe biroul său. În plus, chiar și dacă ar fi să fie publicate toate dosarele, scandalul nu se va termina aici. Investigațiile, anchetele și procesele ar putea urma foarte mult timp – chiar și peste 10 ani – până să li se facă dreptate victimelor abuzurilor sexuale comise de Jeffrey Epstein.

De la reinstalarea lui Trump la Casa Albă, au fost publicate dosare legate de JFK, RFK și MLK

Președintele chiar și-a îndeplinit promisiunea din campanie, publicând mai multe dosare legate de asasinarea președintelui John F. Kennedy, a candidatului Robert Kennedy (tatăl actualului secretar al Departamentului Sănătății, Robert Kennedy Jr.) și a activistului de culoare Martin Luther King Jr. Inclusiv despre dispariția pilotului Amelia Earhart.

Pare că a dat înapoi dup ce a fost tot mai clar că legea va trece de votul Casei Reprezentanților din Congresul SUA, declarând că „nu avem nimic de ascuns”. Potrivit publicațiilor din presa pro-democrată, numele lui Donald Trump ar figura în dosare.

Trump neagă că a mai întreținut prietenia cu Epstein

Președintele susține că nu mai era prieten cu Jeffrey Epstein din 2004 și l-a denunțat pentru „perversiunile sale bolnave” în 2007. Pe de altă parte, ultimele mesaje de mail publicate în spațiul online arată că Trump încă mai întreținea o relație de prietenie cu omul de afaceri în 2017.

Trump și Epstein au socializat frecvent în anii 1990 și la începutul anilor 2000. Epstein a fost invitat la petrecerile din stațiunea lui Trump, Mar-a-Lago. Trump, la rândul său, a fost invitat la petrecerile desfășurate la reședința lui Epstein.

Jurnalele de zbor publicate în timpul procesului unui asociat confirmă că Trump a zburat cu avionul privat al lui Epstein de mai multe ori în anii 1990. Epstein a dezvăluit că Trump a întreținut primele contacte sexuale cu viitoarea sa soție, modelul Melania Knauss, chiar în avionul său privat.

De ce s-au certat Trump și Epstein?

În 2004, Trump s-a certat cu Epstein din cauza unei …licitații pentru o vilă de 40 de milioane de dolari – Maison de L’Amitié din Palm Beach. Epstein a fost supărat pe Trump din acel moment că ar fi pierdut oportunitatea de a cumpăra vila. Trump s-a enervat pe Epstein că din cauza lui a plătit mai mult pentru imobil.

Trump a câștigat-o pentru 41 de milioane de dolari și a vândut-o 4 ani mai târziu pentru 95 de milioane de dolari miliardarului Dmitri Ribolovlev, un oligarh din Federația Rusă. Oligarhul rus a demolat vila în 2016. După ce Trump a aflat în 2007 că Epstein a hărțuit sexual o fiică adolescentă a unui membru al clubului Mar-a-Lago în 2007, Trump l-a interzis omului de afaceri să mai intre vreodată în clubul său. Epstein a declarat că nu a fost niciodată membru al clubului Mar-a-Lago.

Epstein: Scurtă biografie

Jeffrey Edward Epstein a acumulat o avere mare între 1999 și 2018 din comisioane de 490 de milioane de dolari (majoritatea acestora fiind de la doi miliardari, Leslie Wexner, 200 de milioane de dolari, și Leon Black, 170 de milioane de dolari). Restul de 310 milioane de dolari au fost raportate ca venituri în acea perioadă de către companiile sale, provenind din investiții. În total, Epstein ar fi avut o avere de 600 de milioane de dolari la momentul când s-a sinucis.

A fost prima oară acuzat în 2005, când un părinte l-a raportat la poliție fiindcă i-a abuzat sexual fiica de 14 ani. Oficialii federali au aflat ulterior că acesta a abuzat sexual 36 de minore, unele de 14 ani. Epstein a pledat vinovat și a fost condamnat în 2008 de o instanță a statului Florida pentru procurarea unui copil în scopul prostituției și pentru solicitarea unei prostituate.

El a fost condamnat doar pentru aceste două infracțiuni și a executat aproape 13 luni de arest. A fost eliberat, dar a fost arestat din nou pe 6 iulie 2019, sub acuzația federală de trafic sexual de minori în Florida și New York. A murit în celula sa din închisoare pe 10 august 2019, după ce s-a spânzurat.

Trump: Este timpul să trecem peste „această farsă democrată”

Președintele a declarat în cele din urmă: „este timpul să trecem peste această farsă democrată comisă de lunaticii radicali de stânga pentru a distrage atenția de la marele succes al Partidului Republican, inclusiv de la victoria noastră recente asupra închiderii federale care a fost provocată de democrați”.

După ce Trump a indicat că ar putea aproba legea, republicanii se pregătesc deja să-i învinovățească pe democrați pentru „că ar fi fost finanțați de prădătorul sexual Jeffrey Epstein”, căci și numele fostului președinte Bill Clinton figurează printre persoanele de seamă care i-au vizitat insula omului de afaceri.

Ce alte personalități au interacționat cu Jeffrey Epstein?

Documentele publicate de Grupul Democrat al Camerei Reprezentanților în septembrie 2025 arată că Epstein a menținut legături cu oameni de afaceri ca Peter Thiel, Elon Musk, Bill Gates, fostul secretar Larry Summers și cu fostul consilier Steve Bannon, precum și cu fostul prinț Andrew, ducele de Mountbatten-Windsor.

La petrecerile sale au participat producătorul acuzat pentru viol și hărțuire sexuală Harvey Weinstein, iluzionistul David Copperfield, fostul președinte Bill Clinton, șeful META Mark Zuckerberg, șeful Amazon Jeff Bezos, fostul șef al Google Larry Page, astrofizicianul decedat Stephen Hawking, și chiar și miliardarul Elon Musk, șeful companiilor X, Space X și Tesla.

Epstein – motivul divorțului dintre Melinda și Bill Gates?

În cărțile de telefon ale lui Epstein figurează Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Andrew Cuomo, John Kerry,Richard Branson, Alec Baldwin, David Koch, fostul premier britanic Tony Blair, prințul saudit Mohammed bin Salman și cântărețul decedat Michael Jackson.

Epstein i-a luat pe Bill Clinton, Kevin Spacey și Chris Tucker într-o călătorie la bordul avionului său Boeing 727. Clinton și Trump au declarat că nu au vizitat niciodată insula Little Saint James, unde Epstein a comis trafic sexual cu peste 1.000 de victime.

Melinda French Gates ar fi divorțat de soțul ei Bill Gates fiindcă acesta s-ar fi întâlnit pe Epstein, chiar după ce fusese condamnat pentru pedofilie. În 2021, Gates a spus că a regretat enorm gestul.

