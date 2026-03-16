Procesul lui Nicolas Sarkozy continuă: fostul președinte francez revine în instanță și riscă până la 10 ani de închisoare

16 mart. 2026, 18:05, Știri externe
Fostul lider de la Palatul Elysee se află din nou în fața magistraților, după ce a contestat condamnarea primită anul trecut în dosarul privind presupusa finanțare ilegală a companiei sale prezidențiale din 2007 de către regimul lui Muammar Gaddafi. Curtea de apel din Paris va reanaliza toate cele patru acuzații din dosar, iar fostul președinte Nicolas Sarkozy riscă până la 10 ani de închisoare, anunță The Guardian.

Nicolas Sarkozy, din nou în fața judecătorilor

Nicolas Sarkozy s-a prezentat la Curtea de Apel din Paris pentru deschiderea unui nou proces care vizează presupusa finanțare ilegală a campaniei sale electorale din 2007 de către regimul defunctului dictator libian Muammar Gaddafi.

Fostul președinte francez de dreapta, aflat la conducerea Franței între 2007 și 2012, toate acuzațiile și susține că nu a comis nici o faptă ilegală.

Anul trecut, instanța la condamnat la 5 ani de închisoare pentru conspirație penală cu presupusă schemă de obținere a unor fonduri electorale din Libia. Condamnarea a fost una istorică: Sarkozy a devenit primul șef de stat al unei țări din Uniunea Europeană care a executat o pedeapsă privativă de libertate și primul lider francez din perioada postbelică ajuns după gratii.

Perioada de detenție, „un coșmar” pentru Nicolas Sarkozy

După aproximativ 20 de zile petrecute într-o închisoare din Paris, fostul președinte a fost eliberat în noiembrie, până la judecarea apelului.

El a descris perioada de detenție drept „epuizantă” și „un coșmar”. Pentru siguranța sa, Sarkozy a fost ținut în izolare într-o celulă individuală de aproximativ nouă metri pătrați, dotată cu duș și toaletă. În perioada imediat următoare eliberării, fostul lider francez a publicat și o carte în care a relatat experiența trăită în închisoare.

În procesul de fond, procurorii au susținut că în 2005, pe vremea când era ministru de interne, Sarkozy ar fi negociat cu regimul lui Muammar Gaddafi sprijin financiar pentru campania prezidențială din 2007.

În schimbul banilor, liderul francez ar fi promis sprijin diplomatic pentru Libia, stat aflat atunci într-o izolare internațională accentuată.

Judecătorii au decis însă să îl condamne doar pentru conspirație penală. Sarkozy a fost achitat de alte trei capete de acuzare: corupție, deturnare de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniei electorale.

Un nou proces pentru toate acuzațiile

Curtea de Apel va analiza din nou toate cele patru acuzații. Procesul a fost redeschis după ce Sarkozy a contestat condamnarea, iar procurorul general a atacat în instanță achitările pronunțate în primă instanță.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte, în vârstă de 71 de ani, riscă o pedeapsă de până la zece ani de închisoare. În total, zece persoane sunt judecate în acest dosar în noul proces de apel.

Potrivit anchetatorilor, reprezentanți ai anturajului lui Sarkozy s-ar fi întâlnit în 2005 cu membri ai regimului libian pentru a discuta despre sprijin financiar.

După victoria în alegerile prezidențiale din 2007, Sarkozy l-a invitat pe Muammar Gaddafi într-o vizită oficială la Paris, ocazie cu care liderul libian și-a instalat celebrul cort beduin în apropierea Palatului Élysée.

În 2011, situația s-a schimbat radical. Franța condusă de Sarkozy s-a aflat în prima linie a intervenției militare conduse de NATO împotriva regimului libian. Operațiunea a contribuit la căderea dictatorului, care a fost capturat și ucis în luna octombrie a acelui an.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Click
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cauza prăbușirii civilizației mayașe ar fi alta decât am crezut până acum
AFACERI După ani cu producții record de miere, apicultorii români se plâng că se confruntă cu unul dintre cei mai slabi ani din ultimul deceniu. Care e cauza
18:47
După ani cu producții record de miere, apicultorii români se plâng că se confruntă cu unul dintre cei mai slabi ani din ultimul deceniu. Care e cauza
AUTO Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile
18:45
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile
ULTIMA ORĂ 🚨 Parlamentul dezbate azi bugetul. Șeful OCDE face predicții sumbre pentru România: „Datoria publică va crește la 61,5% din PIB anul acesta”
18:43
🚨 Parlamentul dezbate azi bugetul. Șeful OCDE face predicții sumbre pentru România: „Datoria publică va crește la 61,5% din PIB anul acesta”
BREAKING NEWS Fost ministru de Externe și fost șef SIE, Teodor Meleșcanu avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
18:38
Fost ministru de Externe și fost șef SIE, Teodor Meleșcanu avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
FLASH NEWS Aeroportul Mihail Kogălniceanu suspendă traficul aerian civil pentru 32 de ore. Ce se întâmplă cu zborurile speciale
18:34
Aeroportul Mihail Kogălniceanu suspendă traficul aerian civil pentru 32 de ore. Ce se întâmplă cu zborurile speciale
EXCLUSIV Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari  semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
18:31
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari  semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”

