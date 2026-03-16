Fostul lider de la Palatul Elysee se află din nou în fața magistraților, după ce a contestat condamnarea primită anul trecut în dosarul privind presupusa finanțare ilegală a companiei sale prezidențiale din 2007 de către regimul lui Muammar Gaddafi. Curtea de apel din Paris va reanaliza toate cele patru acuzații din dosar, iar fostul președinte Nicolas Sarkozy riscă până la 10 ani de închisoare, anunță The Guardian.

Nicolas Sarkozy, din nou în fața judecătorilor

Nicolas Sarkozy s-a prezentat la Curtea de Apel din Paris pentru deschiderea unui nou proces care vizează presupusa finanțare ilegală a campaniei sale electorale din 2007 de către regimul defunctului dictator libian Muammar Gaddafi.

Fostul președinte francez de dreapta, aflat la conducerea Franței între 2007 și 2012, toate acuzațiile și susține că nu a comis nici o faptă ilegală.

Anul trecut, instanța la condamnat la 5 ani de închisoare pentru conspirație penală cu presupusă schemă de obținere a unor fonduri electorale din Libia. Condamnarea a fost una istorică: Sarkozy a devenit primul șef de stat al unei țări din Uniunea Europeană care a executat o pedeapsă privativă de libertate și primul lider francez din perioada postbelică ajuns după gratii.

Perioada de detenție, „un coșmar” pentru Nicolas Sarkozy

După aproximativ 20 de zile petrecute într-o închisoare din Paris, fostul președinte a fost eliberat în noiembrie, până la judecarea apelului.

El a descris perioada de detenție drept „epuizantă” și „un coșmar”. Pentru siguranța sa, Sarkozy a fost ținut în izolare într-o celulă individuală de aproximativ nouă metri pătrați, dotată cu duș și toaletă. În perioada imediat următoare eliberării, fostul lider francez a publicat și o carte în care a relatat experiența trăită în închisoare.

În procesul de fond, procurorii au susținut că în 2005, pe vremea când era ministru de interne, Sarkozy ar fi negociat cu regimul lui Muammar Gaddafi sprijin financiar pentru campania prezidențială din 2007.

În schimbul banilor, liderul francez ar fi promis sprijin diplomatic pentru Libia, stat aflat atunci într-o izolare internațională accentuată.

Judecătorii au decis însă să îl condamne doar pentru conspirație penală. Sarkozy a fost achitat de alte trei capete de acuzare: corupție, deturnare de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniei electorale.

Un nou proces pentru toate acuzațiile

Curtea de Apel va analiza din nou toate cele patru acuzații. Procesul a fost redeschis după ce Sarkozy a contestat condamnarea, iar procurorul general a atacat în instanță achitările pronunțate în primă instanță.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte, în vârstă de 71 de ani, riscă o pedeapsă de până la zece ani de închisoare. În total, zece persoane sunt judecate în acest dosar în noul proces de apel.

Potrivit anchetatorilor, reprezentanți ai anturajului lui Sarkozy s-ar fi întâlnit în 2005 cu membri ai regimului libian pentru a discuta despre sprijin financiar.

După victoria în alegerile prezidențiale din 2007, Sarkozy l-a invitat pe Muammar Gaddafi într-o vizită oficială la Paris, ocazie cu care liderul libian și-a instalat celebrul cort beduin în apropierea Palatului Élysée.

În 2011, situația s-a schimbat radical. Franța condusă de Sarkozy s-a aflat în prima linie a intervenției militare conduse de NATO împotriva regimului libian. Operațiunea a contribuit la căderea dictatorului, care a fost capturat și ucis în luna octombrie a acelui an.

