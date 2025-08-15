Prima pagină » Știri externe » PROTEST în fața Ambasadei SUA de la Kiev. Manifestanții se opun unui acord fără participarea Ucrainei

PROTEST în fața Ambasadei SUA de la Kiev. Manifestanții se opun unui acord fără participarea Ucrainei

Andrei Văcaru
15 aug. 2025, 18:31, Știri externe
PROTEST în fața Ambasadei SUA de la Kiev. Manifestanții se opun unui acord fără participarea Ucrainei

Zeci de persoane au participat, vineri, la un protest în fața Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Kiev.

Potrivit Le Figaro, manifestanții se opun ideii unui acord în contextul în care Ucraina nu este reprezentată la summit-ul la care participă președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin.

Protestatarii, printre care se află și rude ale ostaticilor ucraineni capturați de forțele ruse, îi cer președintelui Donald Trump, „care și-a asumat rolul de pacificator”, să ridice problema unui schimb de prizonieri în timpul negocierilor, în loc să discute despre „schimburi de teritorii ucrainene”.

Sondajele realizate de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev arată că ucrainenii își doresc în mod covârșitor o soluționare negociată a conflictului, dar s-ar opune și oricărui armistițiu asigurat prin concesii teritoriale.

Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește vineri cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, unde vor discuta, printre altele, despre războiul din Ucraina.

GÂNDUL vă prezintă, în regim LIVE UPDATE, principalele momente ale evenimentului, dar și concluziile întâlnirii dintre cei doi lideri.

Casa Albă a anunțat că președintele Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului „brutal” din Ucraina, precizând că obiectivul summitului din Alaska este de a fi observată direct atitudinea președintelui rus, Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald TRUMP nu va fi însoțit de specialiști în politica Rusiei la întâlnirea cu Vladimir Putin. Care este motivul

Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin

Sursa foto, video: X

Citește și

EXTERNE Avertismentul alarmant lansat de un fost ofițer KGB care a fost coleg de școală cu dictatorul Rusiei: Putin a câștigat deja. Trump a pierdut totul!
20:46
Avertismentul alarmant lansat de un fost ofițer KGB care a fost coleg de școală cu dictatorul Rusiei: Putin a câștigat deja. Trump a pierdut totul!
NEWS ALERT VIDEO | Trump anunță OBIECTIVUL principal al întâlnirii cu Vladimir Putin /„Nu îmi spune mie Europa ce să fac, dar vor fi implicați”
19:59
VIDEO | Trump anunță OBIECTIVUL principal al întâlnirii cu Vladimir Putin /„Nu îmi spune mie Europa ce să fac, dar vor fi implicați”
EXTERNE Donald Trump exclude în acest moment posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO
19:31
Donald Trump exclude în acest moment posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO
EXTERNE Trump ar putea părăsi brusc SUMMITUL din Alaska dacă observă că Putin nu vrea niciun acord privind Ucraina
19:12
Trump ar putea părăsi brusc SUMMITUL din Alaska dacă observă că Putin nu vrea niciun acord privind Ucraina
EXTERNE Summitul Putin – Trump: Cine sunt membrii DELEGAȚIILOR care se vor întâlni în Alaska
18:30
Summitul Putin – Trump: Cine sunt membrii DELEGAȚIILOR care se vor întâlni în Alaska
VIDEO Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
18:27
Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
Mediafax
Motivul pentru care Trump ar putea părăsi brusc SUMMITUL. Dezvăluirile unui oficial american
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Cât timp ar putea dura discuțiile Trump – Putin? Anunțul Kremlinului
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Călin Georgescu conduce asaltul. Noua luptă istorică se dă fix lângă România. Termen, 28 septembrie
Evz.ro
Codul Rutier 2025: Greșeli aparent minore care pot duce la sancțiuni dure și suspendarea permisului
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Machiavelli: arta puterii din spatele cortinei istoriei. Cum a reușit un funcționar obosit să devină sinonim cu jocurile de putere
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00 : Potrivit presei noastre, la întâlnirea cu Putin pe post de lideri americani merg niște nevolnici
21:04
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00 : Potrivit presei noastre, la întâlnirea cu Putin pe post de lideri americani merg niște nevolnici
ACTUALITATE Cea mai bună înghețată de casă. Ingredientul secret care o face irezistibilă
21:02
Cea mai bună înghețată de casă. Ingredientul secret care o face irezistibilă
ACTUALITATE Accident feroviar în Danemarca: Mai mulți răniți, după ce un tren a deraiat. Localnicii au auzit o „bubuitură puternică”
20:39
Accident feroviar în Danemarca: Mai mulți răniți, după ce un tren a deraiat. Localnicii au auzit o „bubuitură puternică”
ACTUALITATE Alertă în spitalele de pediatrie: enterovirusuri agresive și peste 120 de copii internați într-o zi
20:11
Alertă în spitalele de pediatrie: enterovirusuri agresive și peste 120 de copii internați într-o zi
ACTUALITATE Alexandra a murit, la 36 de ani, în Italia. A căzut de la 200 de metri înălțime, împreună cu colegul ei, în Masivul Castore
20:08
Alexandra a murit, la 36 de ani, în Italia. A căzut de la 200 de metri înălțime, împreună cu colegul ei, în Masivul Castore
TURISM O vacanță în Lefkada s-a încheiat ca într-un „film prost” pentru un turist român: „Nevasta mă ÎNJURĂ de 4 ore”
19:59
O vacanță în Lefkada s-a încheiat ca într-un „film prost” pentru un turist român: „Nevasta mă ÎNJURĂ de 4 ore”