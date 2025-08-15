PROTEST în fața Ambasadei SUA de la Kiev. Manifestanții se opun unui acord fără participarea Ucrainei

Zeci de persoane au participat, vineri, la un protest în fața Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Kiev.

Potrivit Le Figaro, manifestanții se opun ideii unui acord în contextul în care Ucraina nu este reprezentată la summit-ul la care participă președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin.

Protestatarii, printre care se află și rude ale ostaticilor ucraineni capturați de forțele ruse, îi cer președintelui Donald Trump, „care și-a asumat rolul de pacificator”, să ridice problema unui schimb de prizonieri în timpul negocierilor, în loc să discute despre „schimburi de teritorii ucrainene”.

Sondajele realizate de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev arată că ucrainenii își doresc în mod covârșitor o soluționare negociată a conflictului, dar s-ar opune și oricărui armistițiu asigurat prin concesii teritoriale.

Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește vineri cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, unde vor discuta, printre altele, despre războiul din Ucraina.

GÂNDUL vă prezintă, în regim LIVE UPDATE, principalele momente ale evenimentului, dar și concluziile întâlnirii dintre cei doi lideri.

Casa Albă a anunțat că președintele Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului „brutal” din Ucraina, precizând că obiectivul summitului din Alaska este de a fi observată direct atitudinea președintelui rus, Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

Sursa foto, video: X