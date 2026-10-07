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Tensiuni majore în Franța: Sute de rețineri la protestele elevilor. Macron cere mai multă „empatie” din partea forțelor de ordine. Grenadele de șoc, interzise, după ce un tânăr a rămas fără mână

Melania Agiu
Sursă foto: Profimedia
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Un număr de 488 de persoane au fost arestate, ieri, 6 octombrie, în timpul demonstrațiilor din Franța, potrivit datelor publicate de Ministerul de Interne de la Paris. Prefectul poliției din Paris, Patrice Faure, a anunțat 32 de arestări în capitala franceză.

Sursă video: X/@franceinfo

De la începutul mișcării, au fost efectuate 6.547 de rețineri, iar peste 700 de polițiști și jandarmi au fost răniți.

Între 266.000 și 450.000 de persoane s-au mobilizat ieri în Franța

Mișcarea elevilor de liceu a adus sute de mii de oameni în stradă. Uniunea studențească a numărat 450.000 de manifestanți (100.000 doar la Paris) în toată Franța marți, 6 octombrie, în timp ce Ministerul de Interne a numărat 266.000 de persoane, inclusiv 56.000 la Paris.

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În total, 891 de licee din cele 3.700 ale țării au avut cursurile „suspendate, total sau parțial, din toate motivele combinate”, marți, a indicat Ministerul Educației Naționale.

În contextul în care elevii și studenții încep să se mobilizeze și miercuri, cursurile au fost suspendate, total sau parțial, în 528 de școli în această dimineață, potrivit Ministerului Educației Naționale din Franța.

În total, 86% dintre unități sunt, așadar, complet deschise miercuri, precizează sursa citată.

Ministrul de Interne a solicitat interzicerea „provizorie” a „grenadelor de șoc”

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a „suspendat”, miercuri, utilizarea grenadelor de șoc „exclusiv în cazul manifestațiilor elevilor de liceu”, a anunțat acesta la RTL. Această muniție „ar putea fi cauza” pierderii mâinii unui elev de liceu din Lens, zilele trecute.

Într-o telegramă datată marți și consultată de AFP, directorul general al poliției naționale, Louis Laugier, își informase deja subordonații că utilizarea grenadei de șoc ASSD care ar putea fi implicată în incidentul de la Lens, a fost suspendată „cu titlu provizoriu”, „până la stabilirea circumstanțelor rănirii tânărului de la Lens”.

Sursă foto: Profimedia

Reamintim că, luni, în timpul unei manifestații la Lens, unui elev de liceu în vârstă de 15 ani i-a fost smulsă o mână în circumstanțe care rămân încă de stabilit. O anchetă a IGPN va trebui să stabilească, în special, dacă elevul a ridicat grenada sau dacă aceasta a aterizat asupra lui, precum și dacă tragerea a fost conformă cu regulamentul.

Potrivit primarului din Wingles, localitatea situată în apropierea orașului Lens, unde tânărul își are domiciliul, elevul de liceu a suferit amputarea mâinii stângi și a beneficiat de un transplant.

Emmanuel Macron le cere forțelor de ordine să dea dovadă de puțin mai multă „empatie” și „disciplină” în timpul protestelor.

În urma unei întâlniri care a avut loc ieri la Palatul Elysee, Emmanuel Macron le-a cerut miniștrilor săi de Interne și Educație Națională să dea dovadă de puțin mai multă „empatie” și „pedagogie” în timpul intervențiilor poliției în cadrul mobilizărilor.

„Președintele ne-a reamintit de necesitatea menținerii ordinii, de a interveni ori de câte ori există violențe grave, cerându-ne totodată să acționăm cu cea mai mare proporționalitate”, a declarat Laurent Nuñez la RTL.

„Ne-a cerut, de asemenea, să fim empatici și mai ales să explicăm doctrina noastră, să o documentăm bine (…) și să facem puțin mai multă pedagogie”, adaugă el.

Inspecția Generală a Poliției Naționale (IGPN) a fost sesizată cu privire la „18 anchete” referitoare la menținerea ordinii publice și la eventualele abuzuri comise în acest context de la începutul mișcării elevilor, a anunțat miercuri, 7 octombrie, pe RTL, ministrul de Interne.

Laurent Nuñez precizează că există „anchete judiciare în curs care vor stabili dacă aceste acțiuni au fost proporționale sau nu”.

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