Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Iraniene a fost ucis într-un atac SUA-Israel. Ce declarații a făcut cu doar câteva ore înainte să moară

Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Iraniene, Ali Mohammad Naini, a fost ucis în urma unor atacuri comune ale Statelor Unite și Israelului, a relatat, vineri, mass-media de stat iraniană.

La scurt timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a confirmat că purtătorul de cuvânt, generalul Ali Mohammad Naeini, a fost ucis într-un atac cu rachete israeliano-american.

Naini „a căzut ca un martir în urma atacului terorist, criminal și laș comis de partea americano-sionistă în zori”, a declarat IRGC într-un comunicat, citat de agenția de știri AFP.

Nu se menționează ora la care a fost ucis sau dacă a fost în timpul valurilor de atacuri de la miezul nopții. Unele dintre atacuri au lovit estul Teheranului, altele în alte orașe precum Karaj, Kerman, portul Bandar Lengeh și Kashan.

Naeini, originar din Kashan, era un general de brigadă secund în cadrul IRGC, în vârstă de 68 de ani. În 2024 a fost numit purtător de cuvânt al IRGC.

Cu puțin timp înainte de atac, peste noapte, la televiziunea națională, el a făcut o declarație în care spunea: „Avem capacitatea de a produce rachete chiar și în război”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

