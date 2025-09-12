Prima pagină » Știri externe » Purtătorul de cuvânt al Kremlinului: S-a luat “o pauză” în negocierile Rusia-Ucraina. Statele europene, acuzate că împiedică un DIALOG pașnic

12 sept. 2025, 15:53, Știri externe
Rusia a declarat vineri că s-a luat “o pauză” în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina și a acuzat țările europene că împiedică un proces de dialog pașnic la care Moscova rămâne deschisă.

Negociatorii ruși și ucraineni au purtat trei runde de discuții directe în acest an la Istanbul. Cea mai recentă rundă de discuții a avut loc pe 23 iulie. Discuțiile de la Istanbul au dus la mai multe acorduri pentru schimburi de prizonieri de război și returnarea de cadavrelor ale persoanelor ucise.

Totuși, există puține indicii că s-ar fi făcut vreun progres în ceea ce privește un posibil acord de pace, conform Reuters.

Peskov: „Canalele de comunicare există și funcționează”

Rusia acuză Kievul că nu recunoaște ceea ce numește „realitățile de pe teren”, în timp ce Ucraina spune că Moscova se preface interesată de discuții în timp ce continuă să încerce să cucerească mai mult din teritoriul ucrainean.

Eforturile președintelui american Donald Trump de a negocia un acord nu au avut rezultat până acum.

„Nu poți vedea lucrurile într-o lumină mai bună decât sunt și să te aștepți ca procesul de negociere să producă rezultate instantanee”, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, vineri.

Întrebat dacă discuțiile dintre Kiev și Moscova sunt acum blocate, Peskov, a declarat:

„Canalele de comunicare există și funcționează. Negociatorii noștri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale. Dar deocamdată, probabil că este mai corect să spunem că există o pauză.”

Moscova s-a opus propunerilor țărilor europene și ale Marii Britanii de a oferi garanții de securitate Ucrainei, care ar putea implica desfășurarea de trupe NATO pe teren după semnarea unui acord de pace, spunând că nu poate accepta o astfel de decizie.

Conform Bloomberg, Peskov a dat vina pe astfel de idei pentru întreruperea discuțiilor:

„Partea rusă rămâne pregătită să urmeze calea dialogului pașnic. Dar faptul că europenii împiedică acest lucru chiar este adevărat. Acesta nu este un secret pentru nimeni”, a spus el.

