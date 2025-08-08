Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”

Președinții Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, au discutat vineri despre conflictul militar din Ucraina și despre eforturile diplomatice ale Statelor Unite, afirmă oficiali guvernamentali de la Beijing.

”Președintele Xi Jinping a anunțat că Administrația Chinei își menține poziția față de criza din Ucraina și continuă să promoveze negocierile de pace. În conversația cu președintele Vladimir Putin, președintele Xi Jinping a anunțat că partea chineză este bucuroasă de contactele dintre Rusia și Statele Unite, de îmbunătățirea relațiilor și de promovarea soluționării pe cale politică a crizei ucrainene”, anunță Președinția de la Beijing, citată de agenția de presă Xinhua.

Xi Jinping și Vladimir Putin au stabilit și continuarea eforturilor pentru avansarea relațiilor dintre China și Rusia. Conform postului chinez CCTV și cotidianului South China Morning Post, Vladimir Putin l-a informat pe președintele Xi Jinping în legătură cu recentele contacte dintre Rusia și Statele Unite, transmițându-i că Moscova intenționează să mențină comunicațiile cu Beijingul.

Rusia și Statele Unite au semnalat că există posibilitatea unui summit al președinților Vladimir Putin și Donald Trump în următoarele săptămâni, pentru soluționarea războiului din Ucraina și pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale. Vladimir Putin a sugerat că summitul cu omologul său american, Donald Trump, ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite. Liderul de la Kremlin transmis că ar accepta, în anumite condiții, și o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Donald Trump a anunțat că emisarul său special, Steve Witkoff, a avut discuții ”foarte productive” cu Vladimir Putin și că au fost înregistrate ”progrese majore” în sensul unei soluții de oprire a războiului din Ucraina.

China nu a condamnat în mod specific invazia militară rusă în Ucraina, dar a cerut în general respectarea suveranității țărilor. Beijingul cere soluționarea pe cale diplomatică a conflictului și a prezentat propriul plan de pace, care însă a fost respins de Kiev și de aliații occidentali ai Ucrainei.

