Prima pagină » Știri externe » Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”

Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”

08 aug. 2025, 16:42, Știri externe
Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”

Președinții Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, au discutat vineri despre conflictul militar din Ucraina și despre eforturile diplomatice ale Statelor Unite, afirmă oficiali guvernamentali de la Beijing.

”Președintele Xi Jinping a anunțat că Administrația Chinei își menține poziția față de criza din Ucraina și continuă să promoveze negocierile de pace. În conversația cu președintele Vladimir Putin, președintele Xi Jinping a anunțat că partea chineză este bucuroasă de contactele dintre Rusia și Statele Unite, de îmbunătățirea relațiilor și de promovarea soluționării pe cale politică a crizei ucrainene”, anunță Președinția de la Beijing, citată de agenția de presă Xinhua.

Xi Jinping și Vladimir Putin au stabilit și continuarea eforturilor pentru avansarea relațiilor dintre China și Rusia. Conform postului chinez CCTV și cotidianului South China Morning Post, Vladimir Putin l-a informat pe președintele Xi Jinping în legătură cu recentele contacte dintre Rusia și Statele Unite, transmițându-i că Moscova intenționează să mențină comunicațiile cu Beijingul.

Rusia și Statele Unite au semnalat că există posibilitatea unui summit al președinților Vladimir Putin și Donald Trump în următoarele săptămâni, pentru soluționarea războiului din Ucraina și pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale. Vladimir Putin a sugerat că summitul cu omologul său american, Donald Trump, ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite. Liderul de la Kremlin transmis că ar accepta, în anumite condiții, și o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Donald Trump a anunțat că emisarul său special, Steve Witkoff, a avut discuții ”foarte productive” cu Vladimir Putin și că au fost înregistrate ”progrese majore” în sensul unei soluții de oprire a războiului din Ucraina.

China nu a condamnat în mod specific invazia militară rusă în Ucraina, dar a cerut în general respectarea suveranității țărilor. Beijingul cere soluționarea pe cale diplomatică a conflictului și a prezentat propriul plan de pace, care însă a fost respins de Kiev și de aliații occidentali ai Ucrainei.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”

Citește și

SĂNĂTATE Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”
16:50
Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”
POLITICĂ Victor Negrescu prezintă scrisoarea primită de la șefa Comisiei Europene cu privire la planul „ReArm Europe”
15:54
Victor Negrescu prezintă scrisoarea primită de la șefa Comisiei Europene cu privire la planul „ReArm Europe”
EXTERNE China denunță declarațiile președintelui filipinez cu privire la o posibilă INTERVENȚIE în favoarea Taiwanului, în cazul izbucnirii unui război
15:34
China denunță declarațiile președintelui filipinez cu privire la o posibilă INTERVENȚIE în favoarea Taiwanului, în cazul izbucnirii unui război
ULTIMA ORĂ VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”
15:07
VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”
EXTERNE ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive”
12:57
ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive”
EXTERNE Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro
12:48
Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Evz.ro
Iubire ca în filme, telenovela care a făcut istorie. A avut audiențe record
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
LUNĂ PLINĂ în Vărsător, pe 9 august 2025. Ce zodii vor avea noroc în dragoste?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”