Putin evaluează prețul Groenlandei prin comparație cu Alaska. Cât ar costa uriașa insulă, în opinia liderului de la Kremlin. E de 4 ori mai ieftină decât un sistem de rachete Patriot

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri seară, că Rusia nu va interveni în planurile lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. În estimarea liderului de la Kremlin, SUA ar trebui să plătească aproximativ 250 de milioane de dolari pentru insula arctică, o sumă de patru ori mai mică decât prețul unui sistem Patriot, transmite Associated Press.

Vladimir Putin a vorbit la Reuniunea Consiliului de Securitate despre planurile Statelor Unite de a achiziționa Groenlanda. Acesta a adus în discuție momentul de la 30 martie 1867, când Imperiul Rus a vândut Alaska Statelor Unite pentru suma de 7,2 milioane de dolari.

Liderul de la Kremlin a estimat că suma pe care SUA ar trebui să o achite pentru achiziția Groenlandei ar fi de 200-250 milioane de dolari. Suma este de patru ori mai mică decât prețul unui sistem Patriot, evaluat la 1 miliard de dolari.

„Dacă comparați această situație cu momentul când Statele Unite a achiziționat Alaska, atunci prețul pentru Groenlanda ar fi undeva în jur de 200-250 de milioane de dolari”, a sugerat Putin.

Putin: „Această cifră ar fi fost mai mare, probabil aproape de 1 miliard de dolari”

Președintele rus a menționat că, în secolul XIX, Statele Unite ar fi fost nevoite să plătească aproape 1 miliard de dolari pentru Groenlanda, având în vedere costul aurului de la acea vreme.

„Dacă îl comparați cu prețul aurului la acea vreme, această cifră ar fi fost mai mare, probabil aproape de 1 miliard de dolari. Ei bine, cred că Statele Unite își pot permite această cifră.”

Putin: „Danemarca a tratat Groenlanda ca pe o colonie”

Putin a spus că Danemarca „a tratat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie și a tratat-o ​​destul de dur, dacă nu chiar crud.”

„Dar cu siguranță nu ne privește. Cred că vor rezolva problema între ei”, a concluzionat liderul rus.

FOTO: Mediafax/Envato

