Prima pagină » Știri externe » Putin evaluează prețul Groenlandei prin comparație cu Alaska. Cât ar costa uriașa insulă, în opinia liderului de la Kremlin. E de 4 ori mai ieftină decât un sistem de rachete Patriot

Putin evaluează prețul Groenlandei prin comparație cu Alaska. Cât ar costa uriașa insulă, în opinia liderului de la Kremlin. E de 4 ori mai ieftină decât un sistem de rachete Patriot

Ruxandra Radulescu
22 ian. 2026, 14:06, Știri externe
Putin evaluează prețul Groenlandei prin comparație cu Alaska. Cât ar costa uriașa insulă, în opinia liderului de la Kremlin. E de 4 ori mai ieftină decât un sistem de rachete Patriot

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri seară, că Rusia nu va interveni în planurile lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. În estimarea liderului de la Kremlin, SUA ar trebui să plătească aproximativ 250 de milioane de dolari pentru insula arctică, o sumă de patru ori mai mică decât prețul unui sistem Patriot, transmite Associated Press.

Vladimir Putin a vorbit la Reuniunea Consiliului de Securitate despre planurile Statelor Unite de a achiziționa Groenlanda. Acesta a adus în discuție momentul de la 30 martie 1867, când Imperiul Rus a vândut Alaska Statelor Unite pentru suma de 7,2 milioane de dolari.

Liderul de la Kremlin a estimat că suma pe care SUA ar trebui să o achite pentru achiziția Groenlandei ar fi de 200-250 milioane de dolari. Suma este de patru ori mai mică decât prețul unui sistem Patriot, evaluat la 1 miliard de dolari.

„Dacă comparați această situație cu momentul când Statele Unite a achiziționat Alaska, atunci prețul pentru Groenlanda ar fi undeva în jur de 200-250 de milioane de dolari”, a sugerat Putin.

Putin: „Această cifră ar fi fost mai mare, probabil aproape de 1 miliard de dolari”

Președintele rus a menționat că, în secolul XIX, Statele Unite ar fi fost nevoite să plătească aproape 1 miliard de dolari pentru Groenlanda, având în vedere costul aurului de la acea vreme.

„Dacă îl comparați cu prețul aurului la acea vreme, această cifră ar fi fost mai mare, probabil aproape de 1 miliard de dolari. Ei bine, cred că Statele Unite își pot permite această cifră.”

Putin: „Danemarca a tratat Groenlanda ca pe o colonie”

Putin a spus că Danemarca „a tratat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie și a tratat-o ​​destul de dur, dacă nu chiar crud.”

„Dar cu siguranță nu ne privește. Cred că vor rezolva problema între ei”, a concluzionat liderul rus.

FOTO: Mediafax/Envato

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
15:59
Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
FLASH NEWS Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
15:50
Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
FOTO O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
15:47
O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
ULTIMA ORĂ 🚨 Donald Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Davos. Delegațiile din Ucraina, Statele Unite și Rusia se vor întâlni în weekend în Emiratele Arabe Unite
15:29
🚨 Donald Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Davos. Delegațiile din Ucraina, Statele Unite și Rusia se vor întâlni în weekend în Emiratele Arabe Unite
DECIZIE Putin anunță că Rusia este pregătită să trimită 1 miliard de dolari către „Consiliul pentru Pace”
15:03
Putin anunță că Rusia este pregătită să trimită 1 miliard de dolari către „Consiliul pentru Pace”
UPDATE Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
14:44
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Misterele jocului de ruletă (P)
NEWS ALERT Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
16:20
Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
EXCLUSIV Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
16:05
Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
CONTROVERSĂ Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
16:00
Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
EXCLUSIV Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
15:59
Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
FLASH NEWS Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
15:41
Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe