Chiar înainte de invadarea Ucrainei, corporația de stat Rostec – înființată inițial sub numele de Rostekhnologii – și directorul său executiv de cursă lungă, Serghei Cemezov, se impuseseră ca una dintre cele mai puternice facțiuni din cadrul elitei Rusiei. Conglomeratul controla, efectiv, segmente cheie ale portofoliului industrial și comercial al guvernului, supraveghea vasta sa rețea de întreprinderi militare și civile și exercita influență asupra mai multor regiuni strategice.

Cemezov însuși, notează jurnalistul Andrei Pertsev într-o analiză publicată de site-ul independent Riddle, și-a cultivat o imagine de „moderat pragmatic cu înclinații tehnocratice”. Rostec a menținut parteneriate cu firme globale de top din sectoarele auto și aviatic.

„Cu toate acestea, cu cât războiul se prelungește și cu cât provocările economice cu care se confruntă Rusia devin mai profunde, cu atât este mai dificil pentru Rostec și Chemezov să își mențină pozițiile înrădăcinate”, notează Andrei Pertsev.

„Cemezov și rețeaua sa și-au extins aria de influență”

Serghei Cemezov, CEO Rostec, a servit alături de Vladimir Putin în rezidența KGB-ului din Dresda în timpul erei sovietice.

De la sfârșitul anilor 1990, după ascensiunea lui Putin la putere, a gestionat afacerile de export de apărare, devenind CEO al întreprinderii de stat Rosoboronexport în 2004.

„Din 2007, Cemezov a condus Rostec, care a consolidat sute de uzine de apărare și active industriale civile majore sub umbrela sa. Aceasta domină sectorul auto din Rusia prin controlul asupra AvtoVAZ și Kamaz, și aviația prin participații la producători cheie.

În 2012, Denis Manturov, un apropiat al lui Cemezov, a fost numit ministru al industriei și comerțului, aducând ministerul de supraveghere al Rostec sub influența efectivă a corporației – permițându-i acesteia să se auto-reglementeze în timp ce își monitorizează concurenții.

Încă de la început, Cemezov și rețeaua sa și-au extins aria de influență în regiunile în care sunt concentrate activele Rostec.

Vladimir Artykov, un aliat al lui Cemezov, a guvernat regiunea Samara – unde se află AvtoVAZ – din 2007 până în 2012. Afiliații Rostec au concurat, de asemenea, pentru funcții de guvernator în regiunea Irkutsk și teritoriul Krasnoiarsk”, continuă Andrei Pertsev.

Export de arme în valoare de 45 de miliarde de dolari

Rostec, încă dinainte de război, s-a poziționat ca o entitate modernă, orientată spre piață, care exporta armament avansat și colabora cu lideri globali în industria auto și a aviației.

AvtoVAZ a colaborat cu Renault-Nissan.

Kamaz a încorporat componente europene și americane.

Aeronavele de la United Aircraft Corporation, cum ar fi Superjet și MC-21, aflat pe atunci în curs de dezvoltare, se bazau pe tehnologia occidentală.

„Până în 2035, Rostec își propune să devină un jucător global, ajungând din urmă companii precum GE și Siemens și fiind lider în cel puțin două sau trei segmente”, se lăuda Chemezov în 2015.

În acel an, el a menționat că portofoliul de comenzi de export de arme al corporației se ridica la 45 de miliarde de dolari.

Încă de la mijlocul anilor 2000, șeful Rostec a comentat activ chestiuni politice – de exemplu, reflectând asupra înfrângerii candidatului susținut de Kremlin la alegerile pentru funcția de guvernator de la Irkutsk, unde Serghei Eroșenko, susținut chiar de Chemezov (regiunea sa natală), n-a avut succes:

„Problema lui Eroșenko era lipsa sa de experiență electorală”, spunea Chemezov.

„În mai 2015, ratingul său în regiune era în jur de 65%. Și-a dat seama că era suficient, că nu mai era nevoie de eforturi suplimentare și a plecat în vacanță. Între timp, rivalii săi au făcut o campanie electorală energică. În cele din urmă, a pierdut la o diferență mică”, explică Andrei Pertsev.

Era „Putinului colectiv”

Până atunci, Serghei Cemezov a înțeles pe deplin că regulile jocului în cadrul puterii se schimbau. Era „Putinului colectiv” de la începutul anilor 2010 a făcut loc conducerii exclusive a lui Vladimir Putin.

Cercul său apropiat putea încerca să-l convingă pe președinte în anumite decizii, dar chiar și aluziile la o guvernare colectivă deveneau riscante .

„Cum aș putea să-l consiliez pe președinte? Cine sunt eu? Sunt doar șeful unui conglomerat de producție”, a glumit Cemezov într-un moment în care Igor Sechin de la Rosneft sau secretarul Consiliului de Securitate, Nikolai Patrușev, încercau să-și sublinieze influența.

„Liderul Rostec a înțeles valoarea relațiilor publice – când inovația era la modă, a promovat Yotaphone. Mai târziu, după ce a absorbit United Aircraft Corporation, Superjet a devenit proiectul emblematic al Rostec.

O mare parte din aceste relații publice au vizat conducerea de top a Rusiei.

Cemezov a valorificat cu abilitate tendința lui Vladimir Putin către militarizare – structura sa a devenit principalul beneficiar al politicii de reînarmare a armatei ruse”, punctează Andrei Pertsev.

Rostec, o fortăreață inexpugnabilă

Treptat, Serghei Cemezov a construit un „Mare Rostec”, ale cărui limite le depășesc cu mult pe cele ale corporației propriu-zise. Acesta formează un sistem închis care cuprinde Ministerul Industriei și Comerțului, comitetul industrial al Dumei sub conducerea lui Gutenev și o puternică mașinărie de relații publice.

„Recent, a încorporat departamentul complex de apărare al Administrației Prezidențiale, condus de fostul ministru adjunct al Industriei, Viktor Evtuhov.

Expansiunea Cemezov poate fi numită defensivă, loialiștii fiind plasați treptat în structuri menite să supravegheze Rostec. Astăzi, este o fortăreață inexpugnabilă, protejată de străini.

În cadrul Marelui Rostec, predomină o mobilitate distinctă a cadrelor: personalul ministerului și al corporației devine șefi regionali, apoi se poate întoarce la structurile-mamă – așa cum s-a întâmplat în cazul lui Anton Alikhanov și Vladimir Artiakov.

De-a lungul timpului, gradele Rostec au produs potențiali succesori ai lui Putin, hrăniți de fiecare clan. În grupul lui Cemezov sunt prezenți pe Denis Manturov, prințul de generație medie Gleb Nikitin și pe tânărul prinț Anton Alikhanov”, mai scrie Pertsev în analiza publicată de Riddle.

Serghei Cemezov și valorificarea publicității

Spre deosebire de majoritatea oligarhilor și a înalților funcționari din cercul apropiat al lui Vladimir Putin, Serghei Cemezov a îmbrățișat publicitatea, valorificând-o activ.

Relațiile publice ale Rostec și ale șefului său sunt gestionate de Vasili Brovko, director pentru misiuni speciale și soț al prezentatoarei TV Tina Kandelaki.

Înainte de război, el prefera să portretizeze o figură cu înclinații democratice – iar Cemezov ar putea avea într-adevăr astfel de opinii într-o oarecare măsură.

Într-un interviu din 2019, despre protestele de la Moscova, Cemezov a remarcat: „O opoziție sensibilă este în beneficiul oricărui organism, al adunării reprezentative și, în cele din urmă, al statului – trebuie să existe o forță alternativă care să ofere perspective și semnale. Președintele a spus acest lucru în repetate rânduri. Dacă totul este întotdeauna în regulă, riscăm să alunecăm în stagnare. Am mai trecut prin asta”.

„Cemezov critică deschis afluxul de produse chinezești în Rusia”

Când a început războiul din Ucraina, Serghei Cemezov a rămas vizibil public, dar a început să sublinieze importanța în prim-plan a produselor corporației și presupusa lor superioritate.

„Aceste semnale îl vizează în primul rând pe Vladimir Putin – și, judecând după succesele de personal, au avut succes. Denis Manturov a devenit singurul prim-viceprim-ministru, Anton Alikhanov urmându-i la Ministerul Industriei.

Marele Rostec a păstrat controlul asupra orașului Kaliningrad sub fostul ministru adjunct Alexey Besprozvannykh.

Șeful United Aircraft Corporation, Yuri Slyusar, a preluat regiunea Rostov – o zonă vastă și populată, cu industrie și agricultură dezvoltate.

Deocamdată, Rostec desfășoară activități de lobby cu succes: Duma de Stat a adoptat o legislație privind localizarea taxiurilor în beneficiul AvtoVAZ și taxele de fier vechi impuse de guvern pentru mașinile importate.

Întreprinderile naționalizate ajung și ele către corporație. Cemezov critică deschis afluxul de produse chinezești în Rusia (echipamentele chinezești, în special vehiculele, îi împiedică cu adevărat corporația), iar Putin, evident, permite acest lucru”, mai scrie Andrei Pertsev.

„Luptele interne dintre grupurile influente ale lui Putin”

Printre dușmanii lui Serghei Cemezov se numără frații Kovalchuk. Prin imperiul lor media, acesștia critică acum deschis activitățile Rostec, subliniind problemele și eșecurile.

Loviturile vizează imperiul media al clanului Cemezov . Spre exemplu, un canal politic important de Telegram, Brief (acum Daily), a fost etichetat drept „agent străin”.

„Pe măsură ce concurența pentru resursele bugetare se intensifică, luptele interne dintre grupurile influente ale lui Putin se vor intensifica inevitabil, provocând noi atacuri asupra clanului substanțial și puternic al lui Serghei Cemezov.

Mai ales că Marele Rostec adăpostește personalități văzute ca potențiali succesori ai lui Putin.

Poziția lui Cemezov împotriva unui parteneriat necontrolat cu China proiectează o anumită viziune și agendă de viitor, sporind și mai mult riscurile pentru grupul său”, avertizează Andrei Pertsev la finalul analizai publicate de site-ul independent Riddle.

