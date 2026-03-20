19:59 UPDATE: Kremlinul dezminte Kirill Dmitriev dezminte informația dată de Politico, potrivit căreia Moscova ar fi condiționat SUA cu încetarea furnizării de informații vitale Iranului la schimbul sprijinului informațional oferit Kievului de către Washington DC.

Vladimir Putin a propus Statelor Unite că va înceta să mai distribuiască informații secrete Iranului despre bazele militare americane localizate în Orientul Mijlociu, dar numai cu o singură condiție.

Condiția era ca Statele Unite să înceteze să mai furnizeze informații secrete Ucrainei despre bazele militare și aeriene ale Rusiei.

SUA deja i-au respins propunerea dictatorului de la Kremlin, scrie Politico.

Operațiunile americanilor în Iran, sabotate de ruși

De la începerea războiului cu Iran pe 28 februarie 2026, SUA au pierdut 13 militari și s-au ales cu peste 200 de răniți. 17 baze militare americane din Orientul Mijlociu au fost avariate în atacurile balistice iraniene.

Două surse familiare au declarat pentru Politico că propunerea a fost înaintată emisarului special Steve Wiktoff și lui Jared Kushner de către emisarul diplomatic al Rusiei, Kirill Dmitriev.

Rusia s-a angajat să sprijine Iranul în fața atacurilor SUA

Pe 17 ianuarie 2025, cu cinci luni înainte de izbucnirea Războiului de 12 Zile cu Israelul, Masoud Pezeshkian, Președintele Republicii Islamice Iraniene, și Vladimir Putin, Președintele Federației Ruse, într-o întâlnire de la Moscova, au semnat „Tratatul irano-rus privind parteneriatul strategic cuprinzător”.

Acest acord întărește legăturile dintre cele două țări prin extinderea cooperării economice în fața sancțiunilor SUA și întărirea parteneriatelor politice și militare. Acordul semnat în 2025 este în vigoare pentru 20 de ani și acoperă mai multe domeni: finanțele, cultura, energia, contra-terorismul și apărarea.

