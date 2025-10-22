Putin își umflă mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe „pacea” din Ucraina a rămas în aer. Testează cele mai noi rachete balistice

În contextului refuzului părții ruse de a opri ofensiva din Ucraina, după ce președintele Donald Trump a anunțat aseară că „se mai gândește” pentru câteva zile dacă se va întâlini cu Vladimir Putin la summitul de la Budapesta, și după ce Zelenski nu a primit de la americani rachetele Tomahawk care i-ar fi putut opri pe ruși, președintele Rusiei face o mișcare șoc.

Depozitarul celui mai mare arsenal militar din lume și-a umflat azi muschii. La ora 14.17 a venit anunțul Kremlinului: Putin testează cele mai puternice arme nucleare ale Federației Ruse.

️În timpul unui exercițiu nuclear cu participarea lui Putin, au fost lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră, informează Kremlinul.

Complexele „Yars”, submarinul „Briansk”, avioanele de aviație strategică Tu-95MS sunt implicate în antrenamentul forțelor nucleare strategice, a declarat Gerasimov.

Toate sarcinile antrenamentului forțelor nucleare strategice au fost îndeplinite. Nivelul de pregătire al organelor de conducere militară a fost verificat, informează Kremlinul.

Din zona Mării Barents, de pe submarinul strategic cu rachete nucleare „Briansk”, a fost lansată o rachetă „Sineva”, mai informeazăVIDE Kremlinul.

Rachete balistice intercontinentale

Yars, sau RS-24, este un sistem strategic bazat pe o rachetă balistică intercontinentală cu combustibil solid. Acesta a fost adoptat de Federația Rusă în 2009. Sistemul este echipat cu un focos separabil, care poate avea de la trei la șase focoase, în funcție de modificare. Fiecare focos poate lovi o țintă diferită. Se pare că viteza de zbor a rachetei este de până la 14 Mach, iar puterea sa explozivă este echivalentă cu un milion de tone.

P-29RMU2 Sineva este o rachetă balistică rusească de generația a treia, cu trei etape și combustibil lichid. Astfel de rachete sunt amplasate pe submarinele nucleare strategice.

Tu-95 este un bombardier strategic purtător de rachete. Face parte din aviația strategică a Forțelor Aeriospațiale Ruse și, de obicei, transportă rachete de crozieră de tip H-55, cu o rază de acțiune de până la 2.500 de km. Tu-95MS a intrat în producție de serie în 1981, ca o modificare a bombardierului strategic Tu-95.

