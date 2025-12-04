Prima pagină » Știri externe » Putin se întâlnește cu Modi pentru a discuta despre petrol, arme și tarifele lui Trump

04 dec. 2025, 06:16, Știri externe
Putin se întâlnește cu Modi pentru a discuta despre petrol, arme și tarifele lui Trump
Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul Narendra Modi se pregătesc să se întâlnească. Portretele lor au inundat aproape toate panourile publicitare din India în ultimele săptămâni, alături de drapelele celor două națiuni. Pe un poster apare mesajul „Dialogul a început acum câteva decenii. Acum, doar urcăm volumul mai sus.”  Un alt panou publicitar transmite mesajul „O prietenie veche” între cele două mari țări: prima țară are cea mai mare populație, cealaltă țară are cea mai mare dimensiune teritorială. 

Campania a debutat odată cu lansarea canalului de știri de stat Russia Today în India, cu puțin timp înainte de sosirea lui Putin la New Delhi, joi. „Țarul de la Kremlin” va purta discuții cu „Raj-ul” Modi. Ministerul indian de Externe n-a precizat decât că cei doi vor dezbate despre aspectele „parteneriatului strategic special și privilegiat” al celor două națiuni.

Relațiile India-Rusia, perturbate de tensiunile cu Vestul

Summitul anual India-Rusia, pe care Putin l-a înființat  acum 25 de ani, își propune să consolideze o relație care datează din timpul Războiului Rece, prin cooperarea în domeniul energiei și apărării. Însă aceste legături au fost afectate de tensiunile cu Occidentul de după invazia rusă a Ucrainei și creșterii tarifelor americane impuse de Trump. Din cauza tarifelor, India n-a mai putut achiziționa petrolul rusesc.

„Există provocări în ceea ce privește relația India-Rusia, în special din cauza implicării tot mai mari a Indiei în  Occident și a tensiunilor dintre Rusia și Vest”, a declarat Nandan Unnikrishnan de la  grupul de experți Observer Research Foundation din New Delhi.

„Dar India nu va renunța niciodată complet la Rusia.”, a adăugat el.

India nu poate achiziționa petrolul rusesc, dar va continua să cumpere aeronave rusești

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor marți că discuțiile privind vânzările de avioane de vânătoare și rachete sol-aer vor fi „în topul agendei” acestei săptămâni. Ultima vizită a lui Putin în India a avut loc în decembrie 2021, chiar înainte de a lansa invazia rusă la scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

De atunci, India a devenit cel mai mare cumpărător de țiței rusesc.  A importat petrol rusesc în valoare de aproape 140 de miliarde de dolari, arată datele guvernamentale. Donald Trump l-a acuzat pe Modi că ajută la finanțarea mașinii de război a lui Putin și s-a plâns că „India cumpără cea mai mare parte a petrolului și a produselor militare din Rusia, dar foarte puțin din SUA”.

În august, Trump a impus un tarif punitiv de 25% asupra bunurilor indiene, crescând taxele totale ale Washingtonului la 50%. Moscova a declarat că astfel de măsuri au reprezentat o presiune comercială ilegală. India a redus unele achiziții de petrol de atunci, informează Financial Times.

Cele mai noi