Radar pe trotuarele din Slovacia. Pietonii vor fi obligați să respecte o limită de viteză. Val de glume pe internet după adoptarea noii legi

În Slovacia, poți merge pe jos doar cu 6 kilometri pe oră, dacă vrei să respecți legea. Parlamentul slovac a adoptat marți după-amiază un amendament la legea rutieră care stabilește viteza maximă permisă pe trotuare în zonele urbane la 6 km/h, informează Politico.

Potrvivit sursei citate, limita se aplică pietonilor, bicicliștilor, skaterilor și utilizatorilor de trotinete electrice și își propune să evite ciocnirile din ce în ce mai frecvente.

„Scopul principal este creșterea siguranței pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu utilizatorii de trotinete”, a declarat autorul amendamentului, Ľubomír Vážny din partidul prim-ministrului Robert Fico.

Amendamentul va fi util pentru dovedirea încălcărilor legii, a spus parlamentarul, „mai ales în cazurile în care este necesar să se stabilească în mod obiectiv dacă persoanele se deplasau cu o viteză mai mare decât cea considerată potrivită în zone destinate în principal pietonilor”.

Deși legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, susținătorii nu au precizat deocamdată cum intenționează să o aplice.

Viteza medie de mers pe jos variază de obicei între 4 și 5 km/h. Cu toate acestea, Fundația Britanică a Inimii raportează că un ritm de 6,4 kilometri pe oră este considerat moderat pentru o persoană cu o condiție fizică excelentă.

Opoziția a criticat schimbarea, iar chiar și Ministerul de Interne slovac a declarat că ar fi mai potrivit să se interzică trotinetele electrice pe trotuare decât să se impună o limită generală de viteză.

Martin Pekár, din partidul liberal de opoziție, Slovacia Progresivă, a declarat că pietonii se confruntă cu pericole din partea mașinilor, nu a bicicliștilor sau trotinetelor, și că amendamentul penalizează transportul durabil.

„Dacă vrem mai puține coliziuni, avem nevoie de mai multe piste de biciclete sigure, nu de limite absurde care sunt fizic imposibil de respectat”, a spus Pekár. „La viteza menționată, un biciclist își poate păstra echilibrul cu greu”, a adăugat el.

Val de glume pe internet

Amendamentul a stârnit un val de glume și critici și pe rețelele de socializare, unii internauți întrebându-se dacă alergarea pentru a prinde un autobuz ar putea duce la amenzi.

„Cum mai alergăm după autobuz? Ne luăm amendă sau ne ia autobuzul pe sus?” „Propun să introducem și permis de pieton, cu test de viteză pe bandă rulantă.” „Trebuie să-mi schimb ceasul cu unul care are vitezometru.”

