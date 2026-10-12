Raphaël Glucksmann, candidatul stângii social-democrate la alegerile prezidențiale din Franța, atacat cu făină după victorie

Europarlamentarul Raphaël Glucksmann a fost ținta unui atac cu făină duminică, la Paris, la câteva ore după ce a câștigat alegerile primare ale stângii social-democrate și a devenit candidatul acesteia pentru alegerile prezidențiale din 2027. Între timp, un sondaj publicat în Franța o plasează în continuare pe Marine Le Pen în fruntea clasamentului privind încrederea francezilor în capacitatea candidaților de a conduce țara.

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Raphaël Glucksmann, atacat cu făină la Paris

Raphaël Glucksmann a fost atacat cu făină duminică, 11 octombrie, la Paris, în timp ce părăsea locul în care își sărbătorise victoria în alegerile primare ale stângii social-democrate.

Incidentul a avut loc în fața jurnaliștilor și a oamenilor adunați să îl vadă pe europarlamentar, cu puțin timp înainte ca acesta să urce într-o mașină. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată un nor de făină aruncat în direcția sa.

Videoclipurile au circulat rapid pe platforma X, inclusiv prin intermediul publicațiilor agenției de știri CLPRESS.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce Glucksmann a câștigat primul tur al alegerilor primare, cu aproximativ 66% din voturi (79.613 voturi). Primul secretar al Partidului Socialist, Olivier Faure, a obținut doar 17.398 de voturi (adică 14,46%). Ceilalți trei candidați – Ségolène Royal, Jérôme Guedj și Emmanuel Maurel – au obținut fiecare sub 10% din voturi.

Marine Le Pen continuă să domine în sondaje

Marine Le Pen, lidera partidului Rassemblement National, continuă să fie prima în clasamentul privind încrederea francezilor în capacitatea candidaților de a ocupa funcția de președinte. Potrivit celei de-a șasea ediții a barometrului realizat de Verian pentru Le Figaro Magazine, 38% dintre respondenți consideră că aceasta are competențele necesare pentru a conduce Franța.

Deși a scăzut cu șase puncte procentuale față de iulie, luna în care a fost condamnată pentru deturnare de fonduri publice, lidera extremei dreapta din Franța continuă să fie în fața lui Édouard Philippe.

Cu 30%, partidul fostului prim-ministru, Horizons, a scăzut cu cinci puncte procentuale față de acum trei luni.

Doar 15% dintre francezi consideră că Jean-Luc Mélenchon (LFI) are competențele necesare pentru a fi un bun președinte al Franței. Acest procent este mai mic decât cel obținut de Raphaël Glucksmann (17%), François Hollande (20%), Gabriel Attal (19%) și Bruno Retailleau (22%).

Sébastien Lecornu, actualul prim-ministru al Franței, dar care a exclus în această vară posibilitatea de a candida, a fost și el inclus în sondaj, obținând 18%.