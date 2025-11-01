Prima pagină » Știri externe » Rețeta sigură pentru EȘEC. Țări membre NATO nu înțeleg riscurile din spațiul cibernetic. „Alianța rămâne slabă, ancorată în apărarea pasivă, continuă să cedeze inițiativa adversarilor săi”

Rețeta sigură pentru EȘEC. Țări membre NATO nu înțeleg riscurile din spațiul cibernetic. „Alianța rămâne slabă, ancorată în apărarea pasivă, continuă să cedeze inițiativa adversarilor săi”

Cristian Lisandru
01 nov. 2025, 10:00, Știri externe
Rețeta sigură pentru EȘEC. Țări membre NATO nu înțeleg riscurile din spațiul cibernetic. „Alianța rămâne slabă, ancorată în apărarea pasivă, continuă să cedeze inițiativa adversarilor săi”

Prea mulți membri ai Alianței Nord-Atlantice (NATO) nu reușesc să înțeleagă riscurile spațiului cibernetic și nevoia de a riposta împotriva agresorilor. În ultimă instanță, aceasta este o rețetă sigură pentru eșec.

Alianța Nord-Atlantică a investit masiv în apărarea cibernetică, încă din anul 2016 , dar majoritatea membrilor săi rămân concentrați pe protejarea rețelelor naționale, mai degrabă decât pe luarea inițiativei la un nivel comun.

  • Începând cu anul 2020, NATO s-a aflat într-o poziție dezechilibrată.
  • Partajarea amenințărilor se îmbunătățește, dar ofensiva și contestarea adversarilor foarte activi ai NATO, în spațiul cibernetic, sunt responsabilitatea doar a câtorva țări membre.

Această discrepanță este foarte importantă, fiindcă spațiul cibernetic este un domeniu de contact constant, unde pasivitatea cedează avantajul, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Au trecut 5 ani, numai că puține lucruri s-au schimbat. Postura cibernetică a NATO rămâne slabă, ancorată în apărarea pasivă, în timp ce o mână de state suportă povara operațiunilor ofensive în spațiul cibernetic”, notează Emily Otto – doctorand la Johns Hopkins School of Advanced International Studies – pentru CEPA.

Emily Otto a fost cadru militar activ timp de un deceniu și a lucrat în domeniul informațiilor privind amenințările și al operațiunilor cibernetice.

Ofensiva contează, grupurile susținute de Rusia exploatează tocmai această ezitare

NATO recunoaște spațiul cibernetic ca domeniu operațional, dar teoria nu este aceeași cu practica. Majoritatea aliaților se concentrează pe apărarea în rețea – trimițând echipe de răspuns la incidente și cadre de reziliență construite în jurul „protecției” și „securității”.

Puțini menționează explicit acțiunile ofensive. Doar câțiva – precum Statele Unite , Regatul Unit și Canada – „contracarează”, „contestă” și „produc efecte” prin forțe cibernetice ofensive conduse de armată.

Rezultatul este o postură inegală: mulți apără, dar puțini luptă. O mână de membri au abordat, treptat, o postură cibernetică mai activă, dar totuși nu reușesc să perturbe, în mod persistent, acțiunile adversarilor.

  • Olanda, de exemplu, recunoaște natura constantă a interferențelor străine, dar își limitează răspunsul la schimbul de informații și coordonare – o îmbunătățire față de operațiunile exclusiv în timp de război, dar totuși reactivă.
  • Grupurile susținute de Rusia exploatează tocmai această ezitare.
  • Fie că ne place sau nu, NATO se află deja într-un conflict cibernetic, dar pur și simplu refuză să recunoască acest lucru.

Ofensiva contează. Spațiul cibernetic este în continuă schimbare – fiecare patch, actualizare și aplicație nouă modifică terenul.

Așteptarea unui răspuns cedează inițiativa adversarului.

Operațiunile ofensive pot perturba infrastructura ransomware, pot demonta nodurile de comandă și control și pot împiedica adversarii să se strecoare în rețelele aliate, provocând pagube. Până când această capacitate ofensivă nu va fi adoptată, NATO va continua să cedeze inițiativa adversarilor săi”, avertizează Emily Otto.

Puțini fac un pas înainte, în timp ce alții profită de acest avantaj

Aversiunea față de operațiunile cibernetice ofensive este politică, nu tehnică, punctează Emily Otto în analiza sa. Mulți aliați NATO tratează ofensiva ca fiind interzisă din punct de vedere legal sau etic, integrând o prejudecată defensivă în doctrină și misiune.

Poziția oficială a NATO este de a încuraja statele membre să urmărească interesele alianței în spațiul cibernetic, transformând războiul cibernetic al alianței într-o activitate voluntară.

  • Drept urmare, puțini fac un pas înainte, în timp ce alții profită de acest avantaj.
  • Rezultatul? O alianță prudentă din punct de vedere politic, care se bazează pe ofensiva câtorva pentru a-i apăra pe cei mulți.
  • Și, având în vedere numărul mare de atacuri cibernetice la care sunt supuse statele NATO, această abordare evident nu funcționează.

Rămânând pasive, multe state NATO își invită adversarii să insiste mai mult. După cum susțin Michael Fischerkeller, Emily Goldman și Richard Harknett în cartea lor din 2022, Cyber ​​Persistence Theory, spațiul cibernetic este un domeniu de contact constant – provocările nu se opresc niciodată, exploatatorii nu se odihnesc niciodată.

Descurajarea nu este o strategie care să funcționeze cu adevărat în domeniul cibernetic: atacurile nu ating pragul războiului , atribuirea este obscură, iar consecințele apar rareori.

Atunci când aliații sunt limitați la apărare pasivă și rezistență, acest lucru în sine semnalează o lipsă de voință politică. Hackerii continuă să încerce pentru că ofensiva merită.

Care mai este rostul agențiilor de informați – care colectează informații despre amenințări – dacă armatele nu pot acționa rapid în consecință?”, se întreabă Emily Otto.

În spațiul cibernetic, chiar și statele mici pot avea un impact puternic

Acest dezechilibru are consecințe reale. Postura cibernetică a NATO se bazează doar pe câteva state pentru a duce lupta, în timp ce altele se mulțumesc cu o apărare care, în realitate, oferă doar iluzia siguranței.

Aliații mai mici ar putea crede că acest lucru este suficient, dar nu este chiar așa. O astfel de atitudine nu reușește să ofere o apărare adecvată și, în același timp, dezamăgește NATO în ansamblul său.

  • Mărimea nu este o scuză. În spațiul cibernetic, chiar și statele mici pot avea un impact puternic.
  • E timpul să înlăturăm obstacolele: legi învechite, organizații rigide și resurse insuficiente.
  • Conflictul cibernetic dintre NATO și adversarii săi este deja aici. Atacurile au loc zilnic.

Absența unei reacții eficiente permite adversarilor să erodeze sursele de putere strategică ale membrilor NATO. Aceștia exploatează breșele dintre posturile membrilor.

Aceasta este o cale către costuri potențial enorme și înfrângere continuă în sfera cibernetică. NATO trebuie să facă acest lucru mai bine, la scară largă și să solicite participarea tuturor membrilor săi”, încheie Emily Otto analiza publicată de CEPA.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO Inaugurarea spectaculoasă a Marelui Muzeu din Egipt se va vedea și la București. Unde și la ce oră se va putea urmări transmisiunea live
11:30
Inaugurarea spectaculoasă a Marelui Muzeu din Egipt se va vedea și la București. Unde și la ce oră se va putea urmări transmisiunea live
EXTERNE Donald Trump a fost tratat regește în Asia. Cele mai spectaculoase momente ale călătoriei sale de cinci zile
11:00
Donald Trump a fost tratat regește în Asia. Cele mai spectaculoase momente ale călătoriei sale de cinci zile
INEDIT Inaugurare grandioasă. Egiptul antic prinde viață la Cairo. Cel mai mare muzeu de arheologie al lumii se DESCHIDE astăzi
10:11
Inaugurare grandioasă. Egiptul antic prinde viață la Cairo. Cel mai mare muzeu de arheologie al lumii se DESCHIDE astăzi
VIDEO New York a sărbătorit Halloween-ul cu cea mai mare paradă tematică din lume
04:03
New York a sărbătorit Halloween-ul cu cea mai mare paradă tematică din lume
NEWS ALERT America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro
00:34
America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro
EXTERNE Cel mai celebru vas de toaletă din lume este scos la licitație în SUA. Care este prețul de pornire și povestea din spate
00:01
Cel mai celebru vas de toaletă din lume este scos la licitație în SUA. Care este prețul de pornire și povestea din spate
Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Cancan.ro
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
De ce dinții nu sunt oase?
INEDIT Fotografia rară, premiată dintre alte 4.000 de imagini, care a devenit virală. Cum arată „Fotografia de mediu a anului 2025”
11:29
Fotografia rară, premiată dintre alte 4.000 de imagini, care a devenit virală. Cum arată „Fotografia de mediu a anului 2025”
ECONOMIE Ce salariu ar trebui să încasezi pentru a putea face un împrumut la bancă, după ce prețurile locuințelor s-au dublat în România
11:16
Ce salariu ar trebui să încasezi pentru a putea face un împrumut la bancă, după ce prețurile locuințelor s-au dublat în România
ACTUALITATE De GROAZĂ. Un copil din Ilfov ar fi înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween
11:01
De GROAZĂ. Un copil din Ilfov ar fi înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween
CONTROVERSĂ Moșteanu merge în Egipt ca să „consolideze” un parteneriat care nu există. Coincidență sau nu, vizita are loc de ziua inaugurării Marelui Muzeu Egiptean. Va semna un Memorandum perfectat de Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu
10:52
Moșteanu merge în Egipt ca să „consolideze” un parteneriat care nu există. Coincidență sau nu, vizita are loc de ziua inaugurării Marelui Muzeu Egiptean. Va semna un Memorandum perfectat de Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu
AFACERI Ioan, un fermier din Săcele, a dat lovitura în afaceri. Își vinde cartofii direct prin easybox
10:36
Ioan, un fermier din Săcele, a dat lovitura în afaceri. Își vinde cartofii direct prin easybox