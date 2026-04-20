Kremlinul a declarat, luni, că este „încurajat“ de dorința politicianului Rumen Radev, câștigătorul alegerilor parlamentare din Bulgaria de duminică, de a rezolva problemele cu Rusia prin discuții pragmatice, relatează Reuters.

Potrivit sursei citate, victoria zdrobitoare a partidului „Bulgaria Progresistă“, arată că acest stat membru al Uniunii Europene și al NATO ar putea fi mai aproape de Moscova.

Presa internatională speculează că Radev ar putea deveni „noul Viktor Orban“ de la Bruxelles.

Fostul președinte al Bulgariei se opune sprijinului militar acordat Ucrainei. Acesta a vorbit despre îmbunătățirea relațiilor cu Moscova și reluarea fluxului liber de petrol și gaze rusești către Europa.

Întrebat, luni, de un reporter despre presupusa panică din Europa cu privire la victoria lui Radev și dacă acesta ar fi un „cal troian” al Rusiei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat:

„…Suntem, desigur, încurajați de declarațiile domnului Radev, care a câștigat alegerile, precum și de cele ale altor lideri europeni, cu privire la disponibilitatea lor de a rezolva problemele prin dialog.”

Însă Peskov a declarat că, în opinia sa, ar fi prematur să se tragă concluzii mai ample cu privire la schimbarea climatului politic general din Europa, având în vedere declarațiile obișnuite – pe care le-a descris în trecut ca fiind antiruse – emise de Comisia Europeană de la Bruxelles.

Președintele care va deveni prim-ministru. Cine este Rumen Radev, câștigătorul alegerilor anticipate din Bulgaria

Alegeri în Bulgaria: partidul lui Rumen Radev câștigă scrutinul, dar fără majoritate parlamentară. Negocieri dificile pentru formarea noului guvern