Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban

Contracandidatul lui Viktor Orban, Péter Magyar, a distribuit un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care spune că datele privind prezența la vot au indicat clar, pe parcursul zilei, intenția de schimbare a poporului maghiar, pe care Partidul Tisza și susținătorii săi o presimteau de mult timp.

Péter Magyar a descris ziua alegerilor drept „sărbătoarea referendumului de schimbare a regimului”, despre care crede că ar putea avea o semnificație istorică.

Politicianul a respins, de asemenea, acuzațiile conform cărora opoziția se pregătește pentru proteste violente sau pentru ocuparea instituțiilor guvernamentale. El a numit aceste acuzații „obișnuite povești de speriat și minciuni” despre care a spus că fac parte dintr-o încercare disperată a guvernului de a stârni un sentiment de incertitudine și tensiune.

„Este o minciună și o știre alarmistă tipică pentru Fidesz, aceea că cineva s-ar pregăti pentru acțiuni violente sau ocuparea unor clădiri după încheierea votului. Cu siguranță, această campanie de dezinformare a pornit din mintea consilierilor ruși aflați aici. Astfel de știri false nu sunt decât încercările obișnuite, slabe și disperate ale Fidesz de a stârni agitație și minciunile lor.“, a transmis rivalul lui Orban în mesajul său de pe Facebook.

La finalul discursului său, Péter Magyar s-a adresat alegătorilor și i-a rugat pe cei care nu își exprimaseră încă votul să își exercite dreptul de vot până la închiderea urnelor.

Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc

Viktor Orbán a reacționat la datele privind prezența la vot. Ce înseamnă cifrele record pentru partidul condus de premierul maghiar

CONTROVERSĂ Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc
15:41
Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc
RĂZBOI Israelul atacă în valuri în Liban. Sate întregi dispar de pe fața pământului, experții vorbesc de domicid
15:32
Israelul atacă în valuri în Liban. Sate întregi dispar de pe fața pământului, experții vorbesc de domicid
ECONOMIE Asaltul AI este de neoprit. Primul gigant global care trimite chatboții în cafenele și restaurante
14:58
Asaltul AI este de neoprit. Primul gigant global care trimite chatboții în cafenele și restaurante
FLASH NEWS Negocieri SUA-Iran: Vance anunță cum s-au desfășurat discuțiile de la Islamabad. Ce concesii „serioase“ era pregătit să facă Washingtonul
14:36
Negocieri SUA-Iran: Vance anunță cum s-au desfășurat discuțiile de la Islamabad. Ce concesii „serioase“ era pregătit să facă Washingtonul
FLASH NEWS Viktor Orbán a reacționat la datele privind prezența la vot. Ce înseamnă cifrele record pentru partidul condus de premierul maghiar
13:29
Viktor Orbán a reacționat la datele privind prezența la vot. Ce înseamnă cifrele record pentru partidul condus de premierul maghiar
TRADIȚIE Obiceiul de Paște din Norvegia care i-a șocat pe turiști. De ce sunt străzile goale, spre uimirea vizitatorilor
13:09
Obiceiul de Paște din Norvegia care i-a șocat pe turiști. De ce sunt străzile goale, spre uimirea vizitatorilor
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Mediafax
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din 1972?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Cercetătorii cred că ochii vertebratelor au fost inițial un singur ochi în vârful capului

