Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban

Contracandidatul lui Viktor Orban, Péter Magyar, a distribuit un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care spune că datele privind prezența la vot au indicat clar, pe parcursul zilei, intenția de schimbare a poporului maghiar, pe care Partidul Tisza și susținătorii săi o presimteau de mult timp.

Péter Magyar a descris ziua alegerilor drept „sărbătoarea referendumului de schimbare a regimului”, despre care crede că ar putea avea o semnificație istorică.

Politicianul a respins, de asemenea, acuzațiile conform cărora opoziția se pregătește pentru proteste violente sau pentru ocuparea instituțiilor guvernamentale. El a numit aceste acuzații „obișnuite povești de speriat și minciuni” despre care a spus că fac parte dintr-o încercare disperată a guvernului de a stârni un sentiment de incertitudine și tensiune.

„Este o minciună și o știre alarmistă tipică pentru Fidesz, aceea că cineva s-ar pregăti pentru acțiuni violente sau ocuparea unor clădiri după încheierea votului. Cu siguranță, această campanie de dezinformare a pornit din mintea consilierilor ruși aflați aici. Astfel de știri false nu sunt decât încercările obișnuite, slabe și disperate ale Fidesz de a stârni agitație și minciunile lor.“, a transmis rivalul lui Orban în mesajul său de pe Facebook.

La finalul discursului său, Péter Magyar s-a adresat alegătorilor și i-a rugat pe cei care nu își exprimaseră încă votul să își exercite dreptul de vot până la închiderea urnelor.

