Reduceri de personal la Meta. Circa 8.000 de angajaţi ar urma să fie concediați începând din 20 mai 2026

Reprezentanții Meta ar pregăti un nou val de reduceri de personal. Circa 8.000 de angajaţi ar urma să fie concediați începând din 20 mai 2026. Asta ar însemna aproximativ 10% din forţa sa de muncă globală. Apoi, un alt val de restructurări ar urma să aibă loc în 2026.

Circa 8.000 de angajaţi ar urma să fie concediați începând din 20 mai 2026. Ar însemna circa 10% din forma de muncă globală a companiei. În a doua jumătate a anului 2026, ar urma să aibă loc alte reduceri de personal în cadrul companiei Meta. Nu au fost stabilite, însă, datele concrete și nici numărul de angajați care ar urma să își piardă locurile de muncă, potrivit unor surse care sunt familiarizate cu planurile companiei, arată Reuters.

În ultima perioadă, au mai existat și alte schimbări în cadrul companiei Meta. Divizia Reality Labs a fost reorganizată și a luat naștere o nouă structură care poartă denumirea de „Applied AI”. Mai mulți ingineri au fost transferați în noua structură. Meta ar avea în plan să transfere angajați și în divizia Meta Small Business.

Concedieri la scară largă în compania Meta

Dinamica reducerilor de personal va depinde în funcție de evoluţia tehnologiilor de inteligenţă artificială. În urmă cu o lună, sursa citată aducea în atenție faptul că Meta, companie controlată de Mark Zuckerberg, ar avea în plan o reducere cu peste 20% a numărului total de angajaţi la nivel global.

Investițiile în dezvoltarea inteligenței artificiale pot restructura modul în care compania își desfășoară activitatea. De altfel, nu este singura companie care a luat o astfel de decizie. Amazon, de exemplu, a eliminat circa 30.000 de posturi corporative. Asta a însemnat circa zece procente din personalul administrativ. În februarie 2026, Fintech Block a concediat circa jumătate din angajați.

Potrivit datelor, astfel de decizii au avut loc în urma dezvoltării inteligenței artificiale.

