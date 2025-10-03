Riscul de atacuri HIBRIDE din partea Rusiei împotriva instalațiilor militare a crescut, anunță Serviciul de Informații pentru Apărare din Danemarca

Serviciul de Informații pentru Apărare din Danemarca a anunțat vineri într-un raport de evaluare a amenințărilor că riscul de atacuri hibride din partea Rusiei împotriva instalațiilor militare a crescut.

„Rusia poartă un război hibrid împotriva Danemarcei pentru că vrea să creeze incertitudine”, a declarat Thomas Ahrenkiel, directorul serviciului, în timpul unei conferințe de presă la Copenhaga.

Serviciul este responsabil atât de serviciile de informații externe ale Danemarcei cât și serviciile de informații militare daneze.

Raportul se bazează pe incidentele cu drone, precum și pe alte evenimente recente din Danemarca și Europa, notează Bloomberg.

Incursiunile dronelor au perturbat traficul aerian comercial

Joi seara, operațiunile de zbor au fost suspendate pe aeroportul din Munchen după ce au fost observate mai multe drone. Mii de pasageri de pe al doilea cel mai mare aeroport din Germania au fost afectați.

Incursiunile dronelor de săptămâna trecută au perturbat traficul aerian comercial și au provocat teamă în Danemarca, o țară de șase milioane de oameni, înainte de un summit al liderilor europeni la nivel înalt la Copenhaga.

În timp ce Guvernul danez a legat în mod repetat prezența dronelor de Rusia, ministrul Apărării Troels Lund Poulsen a declarat că nu există încă dovezi concludente despre cine le-a operat.

„Vom vedea mai multe atacuri hibride împotriva Danemarcei”, a spus Poulsen la conferința de presă de vineri. Totuși, „nu există niciun motiv să ne temem de un război; nu există nicio amenințare militară directă împotriva Danemarcei”, a spus el.

Rusia a negat anterior orice implicare în incidentele cu drone.

Danemarca a fost, de asemenea, subiectul unor atacuri cibernetice din partea Rusiei și a observat nave de război rusești care navighează prin Strâmtoarea Kattegat, cu echipamente sonar și drone, a spus Ahrenkiel, fără a specifica când au avut loc evenimentele.

Rusia a recurs la sistemele de bruiaj în apele daneze, ceea ce a provocat întreruperi ale GPS-ului, a spus el.

Ahrenkiel a mai spus că în prezent o navă de război rusească este prezentă în apele din largul Danemarcei, care ar putea fi poziționată acolo pentru a se angaja dacă danezii încearcă să împiedice flota din umbră a Rusiei să navigheze prin strâmtori.

